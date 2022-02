Heidelberg-Süd Unbekannter Täter bricht in Autos ein und entwendet Sachen – Zeugen gesucht

Mannheim – Am Donnerstagmittag gegen 13:00 Uhr brach ein oder mehrere

bisher unbekannter Täter im Stadtteil Pfaffengrund auf einem Parkplatz der

Abfallentsorgung im Kurpfalzring gleich in zwei dort parkende Pkws ein. Der oder

die Unbekannten schlugen die hintere rechte Scheibe eines Peugeot dann die eines

Toyotas ein und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 500,- Euro sowie

verschiedene Fahrzeugpapiere. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der

Telefonnr. 06221-3418-0 zu melden.

Heidelberg-Mitte Unbekannte Täter sprühen Schriftzug an Gebäudefassade- Zeugen gesucht

Mannheim – Ein bisher unbekannter Täter besprühte im Zeitraum vom

09.02.2022 bis zum 10.02.2022 die Fassade eines Gebäudes in der

Karl-Ludwig-Straße mit dem Schriftzug „AFCA“ in schwarzer und silberner Farbe.

Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 800.- Euro.

Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der

Telefonnr. 0621-174-1768 entgegengenommen.

Heidelberg: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Heidelberg – Am Donnerstagabend, zwischen 19:30 und 20:15 Uhr beschädigte

ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Kosselstraße in Richtung

Noetherstraße geparkten Pkw VW Golf. Das Auto wurde an der vorderen Stoßstange

beschädigt und es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachgekommen zu

sein.

Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelte es sich möglicherweise um einen

weißen Sprinter. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221. 99-1700, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Unfall mit Roller, Zeugenaufruf

Heidelberg – Am gestrigen Donnerstag, kurz nach 11:30 Uhr fuhr ein

27-jähriger Roller-Fahrer auf der Eppelheimer Straße in Richtung Czernyring.

Dort stand bereits an der Einmündung ein Pkw Mercedes-Benz und wartete

verkehrsbedingt an der roten Ampel.

Die beiden Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang.

Der 26-jährige Fahrer des Mercedes-Benz gab an, dass der Roller-Fahrer auf sein

Auto aufgefahren ist. Der Roller-Fahrer wiederum gab an, dass das Auto

zurückgerollt ist und den Unfall so verursacht hat. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte der Ablauf bisher nicht geklärt

werden. Zeugen werden gebeten, sich mit beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte,

Tel.: 06221. 99-1700, in Verbindung zu setzen.