Verstoß gegen das Waffengesetz

Bingen, 10.02., Freidhof, 17:30 Uhr. Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle wurde bei einem 18-Jährigen im vorderen Hosenbund ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Sprendlingen, 10.02., St. Johanner Straße, 12:01 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Kleinkraftrads mit Versicherungskennzeichen kontrolliert. Er war bei der Nachfahrt eindeutig mindestens 50 km/h gefahren. Aus der Betriebserlaubnis ging hervor, dass es sich um ein Kleinkraftrad mit einer erlaubten Höchst-Geschwindigkeit von 45 km/h handelte. Der Fahrer war nur im Besitz einer Prüfbescheinigung, nicht aber der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 38-Jährige zeigte außerdem typische Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Diebstahl aus Kfz – Zeugen gesucht!

Grolsheim, Albert-Schweitzer-Straße, 09.02., 17:30 Uhr – 10.02., 07:00 Uhr. Unbekannte öffneten den Bauzaun einer Großbaustelle und gelangten zu zwei LKWs. Dort öffneten sie die LKW-Planen und entwendeten von der Ladefläche mehrere Makita-Baugeräte. Außerdem brachen sie den Werkzeugkasten an einem Bautraktor auf; Werkzeuge wurden nicht entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Verkehrsüberwachung

Bingen, 10.02., Im Mittelpfad, 07:00-08:00 Uhr. Nach einer Bürgerbeschwerde wurde ein Verkehrskontrollpunkt am Übergang Josef-Knettel-Straße zum Mittelpfad eingerichtet. Die Durchfahrt ist dort untersagt; der dort montierte Verkehrspoller defekt und leider irreparabel. In dem genannten Zeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Oestrich-Winkel – Schockanrufer erbeuten eine hohe Summe Bargeld – Geldübergabe in Mainz

Mainz – Am Mittwoch erbeuteten Schockanrufer eine Hohe Summer Bargeld bei

einer Frau in Winkel. Die niederträchtigen Täter riefen die 80-Jährige zuhause

an und täuschten gekonnt eine Notlage der Tochter vor. Die geschockte Frau wurde

im Gespräch dazu bewegt zu einer Bank in Mainz zu fahren und dort mehrere

Tausend Euro abzuheben. Während der ganzen Zeit riefen die Täter immer wieder an

und beschäftigten die 80-Jährige. So verhinderten sie eine Kontaktaufnahme mit

der echten Tochter.

Anschließend schickten die Täter einen weiblichen Kurier, um das Geld am

Münsterplatz in Mainz abzuholen. Die 80-Jährige übergab das Geld an eine junge,

schlanke Frau mit schwarzen Haaren. Anschließend fuhr sie zurück nach Hause.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Wiesbaden hat die Ermittlungen

übernommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-0 um Hinweise.

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Schnitterweg in Winkel gemacht? Wer hat die

Geldübergabe am Mainzer Münsterplatz beobachtet?

Erneut Aufbrüche von geparkten Autos

Mainz-Altstadt – In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurden

in der Mainzer Altstadt erneut mehrere Autoscheiben an geparkten Autos

eingeschlagen.

Beschädigt wurden insgesamt fünf Autos. Diese waren in den folgenden Straßen

geparkt: Vordere Synagogenstraße, Große Bleiche, Emmeransstraße, Flachsmarkt,

Steingasse. In allen Fällen wurde eine Autoscheibe auf der Beifahrerseite

eingeschlagen. Kleinere Gegenstände, ein Mobiltelefon und Euromünzen wurden aus

dem Innenraum der Autos entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere

tausend Euro.

Bereits am letzten Wochenende und auch in der letzten Woche kam es im

Stadtgebiet zu mehreren Autoaufbrüchen. Hier besteht möglicherweise ein

Tatzusammenhang. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Falls sie

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den

genannten Fällen geben können, setzen sie sich mit der Kriminalpolizei Mainz

unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung.

Beachten sie außerdem folgende Hinweise der Polizei:

Lassen sie Wertgegenstände nicht im Fahrzeug liegen.

Schließen sie ihr Fahrzeug immer ab und achten darauf, dass alle

Fenster und Türen geschlossen sind.

Stellen sie ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in
einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle ab.

einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle ab.

Informieren sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen
Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder um geparkte Fahrzeuge
„schleichen".

Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder um geparkte Fahrzeuge

„schleichen“.

PKW-Fahrt zieht multiple Strafanzeige nach sich

Mainz Hartenberg-Münchfeld – Am Mittwoch wurde eine Polizeistreife um

12:40 Uhr im Bereich Dr.-Martin-Luther-King-Weg auf einen PKW mit Braunschweiger

Kennzeichen aufmerksam.

Im Rahmen Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der PKW

nicht nur nicht zugelassen war, sondern das am PKW befindliche Kennzeichen

außerdem zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Dass das Kennzeichen nun wiederum

an einem anderen PKW angebracht war, machte die Situation für den Fahrer, einen

27-jährigen Mainzer, nicht besser, denn damit stand der Verdacht der

Urkundenfälschung im Raum.

Zu allem Überfluss kam bei der Überprüfung des Mannes heraus, dass dieser nicht

im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Kennzeichen und PKW-Schlüssel wurden vor Ort sichergestellt. Das Fahrzeug

musste der Mainzer auf eigene Kosten aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernen

lassen.

Der Fahrer muss sich nun wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne

Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich

verantworten.

Guter Samariter entpuppt sich als Betrüger

Nieder-Olm – Als eine 79-jährige Zornheimerin am gestrigen Donnerstag um

14:00 Uhr Probleme mit dem Kontoauszugsdrucker einer Filialbank hatte, kam ihr

ein scheinbar zufällig anwesender, unbekannter Mann zu Hilfe. Er schlug der Dame

vor, die Auszüge gemeinsam am Geldausgabeautomaten zu drucken, worauf sie sich

einließ. Dabei gelang es ihm bei der Eingabe die PIN abzulesen und der Inhaberin

die Bankkarte unbemerkt abzunehmen. Durch anschließende Abbuchungen entstand der

Frau ein finanzieller Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Tathandlung ist dem Deliktsphänomen „Shoulder Surfing“ zuzuordnen und stellt

einen Betrug dar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fund einer Phosphorstabbombe

Budenheim

Durch den Revierförster wurde am gestrigen Donnerstag im Budenheimer Wald eine Phosphorstabbombe aufgefunden. Es handelte sich dabei um ein Relikt aus dem zweiten Weltkrieg, welches durch die hinzugerufene Polizeistreife, nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst, fachgerecht sichergestellt werden konnte.

Was tun bei Munitions- oder Bombenfund? Sollten Sie einmal einen Gegenstand finden, von dem Sie den Verdacht haben, dass es sich um Munition oder eine Bombe handeln könnte, rufen Sie die Polizei! Fassen Sie den Gegenstand nicht an und halten Sie ausreichend Abstand!

Fahrer eines Schwertransportes unter Drogeneinfluss

Wörrstadt – Bei der Kontrolle eines polnischen Schwertransportes auf dem

Autohof Waldlaubersheim am frühen Morgen des 11.02.2022 stellten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fest, dass der 27-jährigen Fahrer unter

Drogeneinfluss steht. Der junge Mann zeigte deutliche Anzeichen einer

Drogenbeeinflussung, zudem verlief ein durchgeführter Vortest positiv. Dem

27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugpapiere wurden

sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Fahrer droht nun ein

Bußgeld, ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mainz – Altstadt, 53-Jähriger transportiert Diebesgut in Mülltonne

Mainz – Mit einer Mülltonne voller Diebesgut, im Wert von mehreren tausend

Euro, wird ein Mann am frühen Freitagmorgen, gegen 04:00 Uhr in der

Weißliliengasse angetroffen.

Weil der 53-jährige, aus Hessen stammende Mann, eine große, schwarze Mülltonne

hinter sich herzog, fällt er Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Mainz 1

auf und soll kontrolliert werden. Als er dies bemerkt, lässt er die Tonne stehen

und ergreift die Flucht. Diese kann aber nach wenigen Metern durch die Polizei

beendet werden. In der Mülltonne werden zahlreiche Werkzeuge, Baumaterialien und

Baumaschinen, zum Teil hochwertiger Marken, wie Stihl, Hilti und Bosch,

aufgefunden. Zur Herkunft der Gegenstände macht der Täter zunächst keine

Angaben. Die Mülltonne wird sichergestellt und der Mann nach einer

Identitätsfeststellung aus der polizeilichen Obhut entlassen. Gegen ihn wird ein

Ermittlungsverfahren wegen eines Eigentumsdeliktes eröffnet. Wegen

gleichgelagerter Delikte ist er bereits polizeilich bekannt.

Ziel der Ermittlungen ist es nun, die Herkunft der sichergestellten Gegenstände

zu klären. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass diese von

einer Baustelle in der Mainzer Altstadt stammen könnten.

Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

Mainz 1 in Verbindung zu setzen. Tel.: 06131 – 65 4110 oder per Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de

Korrektur – Polizeibesuch im Kindergarten

Budenheim – Am Montagmittag besuchte eine Streifenbesatzung der

Polizeiinspektion Mainz 2 den Waldkindergarten „Die Bäumlinge“ in Budenheim. In

der gestrigen Pressemeldung wurde fälschlicherweise ein anderer Kindergarten in

Budenheim angegeben. Im Rahmen ihres Besuchs erklärten die Beamten den Kindern,

welche Aufgaben die Polizei hat und in welchen Situationen man die Polizei rufen

kann. Im Anschluss erfuhren die Kinder auf spielerische Weise, was die Beamten

alles dabeihaben, wenn sie Streife fahren. Zuletzt wurde der Funkstreifenwagen

mit all seinen Funktionen vorgestellt. Insgesamt 16 Kinder im Alter zwischen 3

und 6 Jahren hörten den beiden jungen Beamten über eine Stunde gespannt zu.

Brennender Autotransporter auf der BAB61

Gau-Bickelheim – Am Donnerstag, dem 10.02.2022, gegen 20:58 Uhr, fing ein

Autotransporter auf der BAB61 Fahrtrichtung Koblenz etwa in Höhe des Parkplatz

Wiesbach Feuer. Der mit acht Pkws beladene polnische Sattelzug und konnte durch

den 44-jährigen Fahrer auf dem Standstreifen zum Halten gebracht werden. Durch

die eingesetzten Polizeikräfte wurde der Mann unverletzt aber unter Schock

stehend aus dem Führerhaus gerettet.

Der Brand entwickelte sich an einer Achse des Aufliegers, vermutlich ein Defekt

der Bremsanlage und konnte durch Kräfte der Stadtfeuerwehr Alzey gelöscht

werden. Für die ersten Maßnahmen wurde eine Vollsperrung an der Anschlussstelle

Bornheim eingerichtet, die nach ca. 1 Stunde auf eine einspurige Verkehrsführung

rückgebaut werden konnte.

Da die weiteren Bergungsmaßnahmen ein vollständiges Entladen des

Autotransporters erforderlich machen, wird die Sperrung des rechten

Fahrstreifens noch bis in die Morgenstunden andauern.

Der Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 50.000 bis 60.000 Euro

geschätzt werden.