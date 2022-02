Nachtrag zur Meldung „Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms – Apotheken-Räuber in Worms festgenommen“

Worms (ots) – Die beiden Tatverdächtigen, die am vergangenen Dienstag eine

Apotheke in der Mainzer Straße überfallen haben sollen, sind nun beide in

Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Worms prüft, inwieweit die beiden Tatverdächtigen an

weiteren Taten im Eigentumsbereich beteiligt gewesen sein könnten. Diesbezüglich

dauern die Ermittlungen an.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Elektroroller

Worms (ots) – Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Elektroroller. Ein 41-Jähriger aus

dem Landkreis Alzey-Worms befuhr mit seinem PKW die Alzeyer Straße

stadteinwärts, als er beim Rechtsabbiegen einen neben ihm fahrenden 63-jährigen

Rollerfahrer übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der 63-jährige Wormser leicht

verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Wallertheim – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Abend des 10.02.2022 befuhr der unter Alkohol stehende Fahrer eines PKW die Umleitungsstrecke von Gau-Bickelheim nach Wallertheim, welche in einen Feldweg mündet. Eine sich dort befindliche Fußgängerin mit Hund, konnte nur durch einen Sprung zur Seite, einen Zusammenstoß vermeiden. In Wallertheim in der Bahnhofsstraße angekommen, wollte der betrunkene PKW-Fahrer sein Fahrzeug am Straßenrand parken, dabei touchierte er ein anderes Fahrzeug. Die Polizeibeamten vor Ort konnten, trotzt getragener FFP2-Maske, Atemalkoholgeruch bei dem PKW-Fahrer feststellen. Auf der Polizeiwache in Wörrstadt wurde ihm aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen, zusätzlich reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Der 30-Jährige wird nun eine längere Zeit ohne Führerschein auskommen müssen.

Wörrstadt – Zu schnell unterwegs, Anhänger kippt um und blockiert die L401

Am Abend des 10.02.2022 geriet ein LKW mit Anhänger bei einem Abbiegevorgang aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Wanken, dabei kippte der Anhänger um. Der LKW befuhr die B420 aus Richtung der Autobahn 63 kommend in Richtung Wörrstadt. An der Kreuzung zur L401 bog er nach rechts in Richtung Saulheim ab. Anscheinend war er zu schnell unterwegs, so dass der Anhänger des LKW umkippte. Dadurch wurde die gesamte Fahrbahnbreite blockiert, die Zufahrt zur L401 musste für die gesamten Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Es gab keine Verletzten, Umleitungsmaßnahmen wurden eingerichtet.