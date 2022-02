Erneut zahlreiche Schockanrufe

Donnersbergkreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag meldeten sich elf Geschädigte

aus verschiedenen Ortschaften bei der Polizeiinspektion Rockenhausen, die einen

sogenannten „Schockanruf“ erhalten hatten. In den meisten Fällen meldeten sich

angeblich nahe Angehörige oder sonst nahestehende Personen, die in einen

schweren Verkehrsunfall verwickelt waren und daher dringend Geld benötigten. In

manchen Fällen meldete sich auch ein Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Richter.

Die Geschädigten erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch.

Bei der „Schockanruf-Masche“ wollen die Telefonbetrüger den Verstand der Opfer

sozusagen außer Kraft setzen und dadurch zu unüberlegtem Handeln verleiten. Den

Opfern wird vorgetäuscht, dass sich eine geliebte Person in Gefahr befände und

dringend finanzielle Hilfe bräuchte. Damit die Opfer nicht lange überlegen

können, stehen bereits kurze Zeit nach dem Anruf fremde Personen vor der

Haustür, um das Geld abzuholen.

Sollten solche Anrufe bei Ihnen oder einer nahestehenden Person eingehen, wenden

Sie sich bitte umgehend an Ihre Polizei.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor

Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter

www.polizei-beratung.de. |pirok

WhatsApp-Betrugsmasche war erfolgreich

Donnersbergkreis (ots) – Ein Ehepaar aus dem Donnersbergkreis wurde am

Mittwochnachmittag Opfer eines Betruges. Über WhatsApp wurden sie mit einer

unbekannten Nummer angeblich von ihrer Tochter angeschrieben. Diese erklärte,

dass ihr altes Handy kaputtgegangen sei, da es nass wurde. Im folgenden Chat bat

sie ihre Eltern, einen dringlichen Rechnungsbetrag für sie zu überweisen. Die

Geschädigten überwiesen daraufhin 2300 Euro an eine von der „Tochter“ angegebene

Bankverbindung.

Die Polizei rät bei solchen Nachrichten, nicht automatisch die neue Nummer zu

speichern. Falls beispielsweise Ihre Tochter Sie unter neuer Nummer anschreibt,

nehmen Sie lieber vorsichtshalber erst unter der bekannten Nummer Kontakt auf,

um die Richtigkeit zu überprüfen. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte

Anzeige bei der Polizei erstatten. |pirok

Diebe setzen sich auf der Flucht zur Wehr

Ein Angestellter eines Elektronikgeschäftes in der

Merkurstraße beobachtete zwei Männer dabei, wie sie eine Actionkamera auspackten

und mit dieser unter dem Arm den Markt ohne zu zahlen verlassen wollten. Der

Sicherheitsdienst sprach die Männer aus Kaiserslautern an. Da der 52-Jährige und

dessen 19-jähriger Begleiter jedoch die Aufforderung stehen zu bleiben

missachteten, versuchte der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die beiden

festzuhalten. Beide setzten sich zur Wehr, es kam zum Gerangel. Die Männer

konnten den Markt letztlich verlassen. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes

verfolgte sie. Er informierte die Polizei, sodass die Beiden kurze Zeit später

einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Der ältere der beiden Männer war der

Polizei bereits wegen ähnlich gelagerter Fälle bekannt. Der 19-Jährige war

bisher nicht polizeilich auffällig. Das Duo erwartet eine Strafanzeige wegen

räuberischen Diebstahls.|cst

Zechbetrug aufgeflogen

Einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Kaiserslauterer

Restaurants fiel ein Zechbetrug von drei Gästen auf. Bei dem Restaurant werden

die Kosten für Speisen und Getränke auf eine Karte gebucht und erst beim

Verlassen des Restaurants wird der Betrag auf der Karte bezahlt. Das Trio, ein

22- und ein 37-jähriger Mann aus Hessen sowie eine 39-jähirge Frau aus Sachsen

bekamen beim Betreten der Gaststätte eine Karte. Nachdem die erste Karte das

Limit von 50 Euro erreicht hatte, bekamen sie eine zweite. Beim Bezahlen wurde

dann von den Drei lediglich eine Karte vorgezeigt. Die hinzugerufene Polizei

konnte die zweite Karte auch nicht auffinden, dafür aber mehrere Bestecke und

weitere Utensilien des Restaurants bei dem 22-Jährigen. Eine Anzeige wegen

Zechbetruges und Diebstahls wurde erfasst.|cst

Verkehrsunfall mit Personenschaden (FOTO)

Lauterecken (ots) – Eine verletzte Person, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein

Gesamtschaden von ungefähr 45.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls,

welcher sich am Freitagabend in Lauterecken ereignete. Die 38-jährige

PKW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Lauterecken in Fahrtrichtung Saarbrücker

Straße. Im Einmündungsbereich Hauptstraße – Saarbrücker Straße wollte die

PKW-Fahrerin links abbiegen in Fahrtrichtung Wiesweiler. Ein weiterer

Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Kraftfahrzeug die Saarbrücker Straße in

Fahrtrichtung Medard und missachtete nach jetzigem Ermittlungsstand das für ihn

geltende Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Es kam zur Kollision im

Einmündungsbereich. Die 38-jährige PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle musste für eine Stunde

gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden

abgeschleppt. |pilek

Auto überschlägt sich

Hochspeyer (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend hat sich ein

39-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug überschlagen. Nach dessen Angaben kam er

auf der Bundesstraße 48 von Hochspeyer in Richtung Johanniskreuz mit seinem PKW

nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte und überschlug sich. Der Mini Cooper kam

neben der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrer erlitt dabei

leichte Verletzungen. Andere Verkehrsteilnehmer waren bei dem Unfall nicht

beteiligt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn,

die für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt war.|cst

Verfolgungsfahrt – Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Fischbach – Kreis Kaiserslautern – Freinsheim – Landkreis Bad Dürkheim (ots) –

Am Mittwochmittag ist es zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr zu einer

Verfolgungsfahrt gekommen, bei der mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer

gefährdet wurden. Begonnen hat die Verfolgung zwischen Enkenbach-Alsenborn und

Fischbach. Der Polizeistreife kam ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrer den

Polizisten bereits bekannt war. Unter anderem wussten die Beamten, dass der

Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Streife wendete und machte dem Fahrer

mittels Blaulicht und Anhaltekelle die Absicht deutlich, dass er einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden soll. Der 37-jährige Fahrer beschleunigte

und flüchtete zunächst über einen Waldweg auf die Autobahn 6 in Richtung

Mannheim. In Grünstadt verließ der Beschuldigte die Autobahn in Richtung

Freinsheim. Da er mit sehr hoher Geschwindigkeit mehrere andere

Verkehrsteilnehmer gefährdete, brachen die Polizeibeamten in Herxheim die

Verfolgung ab. Er hatte mittlerweile in Freinsheim das Fahrzeug verlassen und

sich zu Fuß entfernt. Die Polizei nahm den Flüchtigen fest. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen, weil der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von

Betäubungsmittel stand. Insbesondere auf der Bundesstraße 271 von der

Autobahnabfahrt Grünstadt nach Herxheim bis Freinsheim kam es durch die

überhöhte Geschwindigkeit des 37-Jährigen zu mehreren gefährlichen Situationen

mit anderen Verkehrsteilnehmern. Laut der Polizeistreife mussten Autofahrer bis

zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei bittet

darum, dass sich diese Verkehrsteilnehmer unter der Nummer 0631 369-2150 melden.

Bei dem Fahrzeug des 37-Jährigen handelt es sich um einen grauen Audi Q 7 mit

RP-Kennzeichen des Rhein-Pfalz-Kreises.|cst

