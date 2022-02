Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Eigentümer von gestohlenem Fahrrad gefunden

Bad Dürkheim (ots) – Nachdem die Ermittlungen ergebnislos verlaufen waren und ein am 19.01.2022 in einem Gebüsch Höhe Bad Dürkheim Fronhof / Abfahrt B271 aufgefundenes E-Bike der Marke Rockrider keinem Diebstahl zugeordnet werden konnte, wurde am 04.02.2022 ein Presseaufruf gestartet. Eine Frau wurde durch den Artikel in einer Zeitung auf das Fundfahrrad aufmerksam. Ihre Tochter hatte am 17.01.2022 gegen 16:00 Uhr ihr Fahrrad an der Kreissparkasse in Bad Dürkheim abgestellt. Am nächsten Tag, als sie dieses gegen 15:00 Uhr wieder abholen wollte, war dies durch bislang unbekannte Täter entwendet worden. Das Fahrrad war mit einem Zahlenschloss von der Marke „Abus“ abgeschlossen. Das Fahrrad konnte eindeutig zugeordnet werden und an die glückliche Eigentümerin ausgehändigt werden. Die Polizei bittet die Bürger im Falle eines Fahrraddiebstahles sich immer an die Polizei zu wenden, bzw. die Strafanzeige auch bequem von Zuhause aus Online unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu übersenden. Eine kostenlose Registrierung bei der Verkehrswacht, aussagekräftige Lichtbilder und ein Fahrradpass mit den entsprechenden Daten des Fahrrades erleichtern hierbei die Zuordnung und Wiederauffindung.

Bad Dürkheim: Übungshandgranate aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.02.2022 gegen 14:00 Uhr konnte bei Arbeiten in einem Weinberg in Bad Dürkheim eine Übungshandgranate aufgefunden werden. Durch das Ordnungsamt wurde der Kampfmittelräumdienst informiert. Nach dessen Überprüfung ging von der Handgranate keine Gefahr aus, da es sich lediglich um eine Übungsgranate gehandelt hatte. Eine Absperrung der Örtlichkeit war daher nicht mehr nötig, Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die Polizei rät hier beim Auffinden von solchen Gegenständen diese nicht in die Hand zu nehmen, Sicherheitsabstand zu halten und immer das zuständige Ordnungsamt oder die Polizei zu informieren.

Bad Dürkheim: Erneut Ladendiebstahl begangen

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.02.2022 gegen 20:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Ladendiebstahl. Vor Ort konnte der 48-jährige Ladendieb angetroffen werden, der bereits am 08.02.2022 mit mehreren Ladendiebstählen und einer räuberischen Erpressung aufgefallen war. Bei der aktuellen Tat hatte er versucht, in der Innentasche seiner Jacke versteckt, eine Flasche Asbach zu entwenden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 3,2 Promille. Er war aber trotz des hohen Promillewertes orientiert und wegefähig. Gegen ihn wurde nun eine weitere Strafanzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen.

Deidesheim: Zu flott unterwegs – Führerschein weg

Deidesheim (ots) – Nicht mehr im Besitz ihres Führerscheins ist eine 23-Jährige aus Neustadt, weil sie mit 1,29 Promille unterwegs war. Einer Streife aufgefallen ist sie jedoch, weil sie am frühen Freitagmorgen (11. Feb., 2 Uhr) mit ihrem Auto in Deidesheim zu flott unterwegs war und einer Kontrolle unterzogen wurde. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):