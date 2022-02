Mannheim: Ganzjährige Öffnung der öffentlichen Toilettenanlage im Lanzpark Lindenhof

Mannheim – In der Vergangenheit musste die öffentliche Toilettenanlage Lanzpark im Lindenhof von November bis März aus Betreiberhaftungsgründen geschlossen werden, da keine Beleuchtung für den Weg zur Toilettenanlage im Park vorhanden war. In Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Stadtraumservice hat der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement eine Beleuchtung vom Parkzugang an der Emil-Heckel-Straße bis zur Toilettenanlage umgesetzt.

Zudem konnte auf diesem Weg ein Winterdienst organisiert werden, um die Anlage künftig ganzjährig der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu können. Ab Montag, 14. Februar, wird die Toilettenanlage täglich von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends das ganze Jahr über geöffnet sein. Während der Schließzeiten wird die Beleuchtung in der Nacht ausgeschaltet.