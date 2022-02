Polizei meldet Wildunfall und Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am 11.02.2022, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 24jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Kirchheim die L 3159 aus Richtung Reckerode in Richtung Bad Hersfeld. Plötzlich sprang ein Reh aus dem Graben auf die Fahrbahn, der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Bad Hersfeld – Am 10.02.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 60jähriger Busfahrer aus Bad Hersfeld die Wippershainer Straße vom Kreisel kommend stadtauswärts. Er musste an zwei geparkten Fahrzeugen vorbeifahren, geriet in den Gegenverkehr und ein entgegenkommender 40jähriger Fahrer eines Opel aus Ludwigsau bremste ab bis hin zum Stillstand. Die hinter ihm fahrende 19jährige Fahrerin eines Audi Q3 aus Schenklengsfeld konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Busfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber später ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.750 Euro

Verfolgungsfahrt durch Innenstadt/Fußgängerzone in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Der polizeilichen Kontrolle durch Polizeibeamte einer Zivilstreife wollte sich ein 24-jähriger Fahrer eines elektrischen Kleinkraftrades am 10.02.2022 gg. 15:10 Uhr in der Dudenstraße entziehen. Nachdem die uniformierten Beamten im Zivil-Kfz. dem Fahrer des Kraftrades deutliche Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser unvermittelt und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit auf seinem Fahrzeug durch die Innenstadt. Seine Flucht führte ihn entgegen einer Einbahnstraße in die Fußgängerzone und fand erst in einer Linkskurve im Bereich der Straße Am Treppchen/Am Rainchen ein Ende, als der Fahrer aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindkeit in einer Linkskurve zu Fall kam. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, an dem KKR entstand Sachschaden. Auf seiner Flucht mit bis zu 80 km/h kam es zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Verkehrsteilnehmern, die jedoch zu keinem weiteren Unfall führten. Mehrere Fußgänger konnten, durch das Martinshorn gewarnt, rechtzeitig zur Seite springen. Wie sich nach der Festnahme des 24-jährigen herausstellte, war dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand möglicherweise unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus wird gegen ihn auch wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das von ihm benutzte Kleinkraftrad wurde wegen des Verdachts der baulichen Veränderung durch die Polizei sichergestellt.

„Neue Chance – Neuer Beruf“: 40 Interessierte bei virtueller Infoveranstaltung des Polizeipräsidiums Osthessen – Nächster Termin am 10. März

Knapp 40 Interessierte nahmen am Donnerstagabend (10.02.) an einer virtuellen Informationsveranstaltung des Polizeipräsidiums Osthessen teil. In drei Stunden wurde den jungen Menschen der Polizeiberuf mit all seinen Facetten näher gebracht und brandaktuelle News verkündet: Denn ab sofort ist ein duales Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst auch mit Realschulabschluss in Verbindung mit einer dreijährigen Berufsausbildung möglich.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich aktuell die Frage: Ist der Polizeiberuf etwas für mich? Aus genau diesem Grund ließen sie sich die Möglichkeit nicht entgehen, sich mit erfahrenen Polizisten virtuell auszutauschen. Osthessens Einstellungsberaterin und Polizeihauptkommissarin Denise Abersfelder hatte dazu auch Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei eingeladen, die den Teilnehmenden Rede und Antwort standen. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Bewerbung? Wie sieht der Alltag eines Streifenbeamten aus? Was genau macht die Kriminalpolizei? Gibt es nach dem Studium die Möglichkeit, direkt in Osthessen zu arbeiten? Auf diese und viele weitere Fragen gaben die Drei Antworten.

Deine Zeit ist jetzt

Aber natürlich spielten auch die Zugangsvoraussetzungen eine Rolle. Dazu gab Denise Abersfelder eine ganz aktuelle Neuerung bekannt: „Ab sofort ist der Einstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auch mit Mittlerer Reife plus einer dreijährigen Berufsausbildung möglich.“ Voraussetzung hierbei: Die Abschlussnote muss mindestens 2,5 betragen. „Und auch Bewerbungen für die Einstellung im September sind noch möglich“, so die Polizeihauptkommissarin.

Die nächste virtuelle Infoveranstaltung findet am Donnerstag, den 10. März 2022, von 17 bis 20 Uhr statt und richtet sich an Berufsumsteiger und Studienabbrecher. Anmeldungen sind ab sofort unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de möglich.

Auffahrunfall

Philippsthal – Am Donnerstag (10.02.), gegen 9:30 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Fahrer eines Seat aus Philippsthal und ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Philippsthal die B 62 von Philippsthal in Richtung Heimboldshausen. Als der Fahrer des Seat nach links in eine Grundstückseinfahrt einfahren wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Seat sowie eine Beifahrerin im Fahrzeug des 18-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.600 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld – In der Zeit von Montagabend (07.02.)bis Dienstagmittag (08.02.) befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Schwarzdornweg und beschädigte beim Vorbeifahren beziehungsweise beim Wenden einen in einer dortigen Hofeinfahrt abgestellten Audi A5 und entfernte sich anschließend unerlaubt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen möglicherweise um einen Sprinter gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Heringen – Am Dienstag (08.02.), in der Zeit von 5:30 Uhr bis 14:15 Uhr, parkte eine 37-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz einer Firma in der Dickesstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Auto in diesem Zeitraum und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei. hessen.de

Kennzeichen von Anhänger gestohlen

Neuhof. Am Donnerstag (10.02.) wurde festgestellt, dass Unbekannte das Kennzeichen FD-BM 1205S von einem Pkw-Anhänger gestohlen hatten. Der Anhänger stand zur Tatzeit auf einem Privatgrundstück. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Neue Masche: Trickbetrüger machen sich WhatsApp-Messenger zu Nutze

Osthessen. „Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Neuerdings bedienen sich die Schwindler aber auch des Messenger Dienstes WhatsApp, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Die Forderungen belaufen sich nach derzeitigen Erkenntnissen zumeist auf einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Glücklicherweise erkannten die osthessischen Bürgerinnen und Bürger bisher in den meisten Fällen die erfundene Notlage und beendeten frühzeitig den Kontakt mit den unbekannten Betrügern.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Urheberrecht

Alsfeld. Unbekannte brachten unberechtigt mehrere Aufkleber an Postbriefkästen, Straßenschildern und öffentlichen Abfallbehältern im Innenstadtbereich an. Missbräuchlich verwendeten die Täter hierbei das offizielle Logo der Stadt Alsfeld als Motiv für die Klebezettel, auf denen Schriftzüge mit umweltpolitischem Kontext aufgedruckt waren. Die Polizei wurde am Mittwoch (09.02.) über den Sachverhalt informiert. Wann genau die Unbekannten die Aufkleber anbrachten, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Spendendose gestohlen

Feldatal. Zwei Spendendosen aus einer Kirche im Ortsteil Stumpertenrod entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch (09.02.). Eine Spendendose – in Modellform der Kirche – konnte kurze Zeit später verschlossen und samt Inhalt auf einem benachbarten Gartengrundstück aufgefunden werden. Von der zweiten Dose, deren Inhalt für ein evangelisches Hilfswerk gedacht ist, fehlt bisher jede Spur. Die Kirche war am Tattag zwischen 9 Uhr und 21.30 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Wann genau die Spendendosen in diesem Zeitraum entwendet wurden, ist nicht bekannt. Wie viel Geld sich in der gestohlenen Spendendose befand ist ebenfalls unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Schlitz. Den Reklamekasten eines Vereins im „Damenweg“ warfen Unbekannte zwischen Dienstagmittag (08.02.) und Donnerstagvormittag (10.02.) ein. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter der Telefonnummer 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schlitz. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (10.02.) das hintere amtliche Kennzeichen VB-NL 91 eines weißen Wohnmobils des Herstellers Ford. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Jahnstraße. Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter der Telefonnummer 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (10.02.) ein Fenster eines Bürogebäudes in der Straße „Am Markt“ aufzuhebeln. Das Fenster, das über eine sogenannte Pilzkopfverriegelung verfügte, hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Handydiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte stahlen am frühen Freitagmorgen (11.02.), zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr, in einer Gaststätte am „Marktplatz“ ein Handy Samsung Flip 3 aus der Handtasche einer 32-jährigen Frau. Zur Tatzeit hing die Tasche, in der sich das rund 1.000 Euro teure Diebesgut befand, unter dem Tresen der Lokalität. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de