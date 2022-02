Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 7. Kalenderwoche 2022

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der siebten Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, an Wildgefahrenstrecken, in Sachen Lärmschutz und an einem Kindergarten.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

14.02.2022:

BAB A 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); BAB A 45, Hanau in Richtung Aschaffenburg, AD Seligenstadt (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); L 2310 Froschhausen in Richtung Weiskirchen, zw. B 45 und Froschhausen, (Wildgefahrenstrecke);

L 3347, Nidderau in Richtung Ostheim (Unfallschwerpunkt); L 3483, Hanau in Richtung Rodenbach (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); Hanau, Pfaffenbrunnenstraße, in Richtung Hermann-Ehlers-Straße (Kindergarten);

Offenbach, Bierbrauer Weg, im Bereich der Sportstätten (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, im Bereich AS Hafen (Unfallschwerpunkt);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, im Bereich der AS Hafen (Unfallschwerpunkt);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, im Bereich der AS Hafen (Unfallschwerpunkt);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, im Bereich der AS Hafen (Unfallschwerpunkt).

Zeugen nach Unfall in der Friedberger Straße gesucht – Rodgau/Dudenhofen

(fg) Ein 30 Jahre alter Mann aus Gelnhausen meldete sich am Donnerstagabend bei der Polizei in Heusenstamm und teilte ein Unfallgeschehen in der Friedberger Straße (10er-Hausnummern) mit. Er habe dort einen VW Passat und einen Ford Fiesta touchiert. Seinen Angaben zufolge sei ein Fahrzeug entgegengekommen, weshalb er ausweichen musste und es hierbei zum Zusammenstoß mit den geparkten Autos gekommen war. Laut der Polizei entstand insgesamt ein Schaden von rund 3.500 Euro. Aufgrund des Unfallhergangs führte die Streifenbesatzung einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen vorläufigen Wert von 1,28 Promille anzeigte. Daher führte ein angeforderter Arzt eine Blutentnahme durch. Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden ebenfalls vorerst eingezogen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen in der Friedberger Straße beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache in Heusenstamm zu melden.

10.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall mit drei Beteiligten – B 486 / Langen

(lei) Über 10.000 Euro Sachschaden standen letztlich bei einem Verkehrsunfall zu Buche, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 486 bei Langen ereignete. Eine 56-Jährige aus Rödermark war mit ihrem Daimler GLE gegen 5.50 Uhr in westliche Richtung unterwegs, als sie im Abschnitt zwischen der Landesstraße 3317 und der Kreisstraße 172 verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine 21 Jahre alte Michelstädterin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Fiat 500 hinten auf. Eine 30-jährige Seat-Fahrerin konnte ihren Leon offenbar auch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und krachte wiederum in das Heck des Fiat. An allen drei Autos entstand Sach-, an dem Fiat sogar Totalschaden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 7.30 Uhr vollgesperrt.

Container aufgebrochen – Langen

(jm) Unbekannte waren zwischen Mittwoch (11 Uhr) und Donnerstag (10 Uhr) in der Liebigstraße auf einer Baustelle zugange. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in den Baucontainer, welcher mit einem Vorhängeschloss gesichert war und nahmen daraus ein Schweißgerät sowie das Vorhängeschloss mit. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06103 9010-0 zu melden.

Zwei Kabeltrommeln geklaut: Zeugen gesucht! – Langen

(lei) Diese Beute dürften die Täter nach Ansicht der Polizei wohl mit einem bereitgestellten Fahrzeug abtransportiert haben: In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 8.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Liebigstraße (20er-Hausnummern) und entwendeten zwei große Kabeltrommeln mit einem Einzelgewicht von mehreren hundert Kilogramm – Gesamtschadenshöhe etwa 10.000 Euro. Die Beamten, die nun um Hinweise aus der Bevölkerung bitten, gehen davon aus, dass mehrere Diebe am Werk waren und diese zum Wegschaffen ein Fahrzeug mit entsprechender Ladefläche nutzten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Bereich Main-Kinzig

Werkzeugdiebe brachen Autos auf – Hanau/Klein-Auheim und Steinheim

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Freitag in Klein-Auheim sowie Steinheim zugange und brachen Fahrzeuge auf, um darin befindliche Werkzeuge zu entwenden. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr und Freitagmorgen, 6 Uhr, wurde die Beifahrertür eines Ford Transit in der Straße „Buggartsweidig“ aufgebrochen und anschließend eine im Wagen befindliche Bohrmaschine mitgenommen. Im nahezu selben Tatzeitraum gingen die Autoaufbrecher noch zwei weitere Ford Transit in der Mellenseestraße und der Mainzer Straße sowie einen Opel Combo im Quergartenweg an. Hierbei wurde jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen und ebenfalls Werkzeug geklaut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Kripo sucht Zeugen: Auffälliger Mercedes AMG GT 63S gestohlen – Maintal/Dörnigheim

(jm) Diebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag in der Straße „Am Spitzen Sand“ einen Mercedes AMG GT 63S. Vermutlich zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht drangen die Täter zunächst in ein Gebäude ein und nahmen den Fahrzeugschlüssel mit. Anschließend entwendeten sie den weißen Mercedes, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib der auffälligen und hochwertigen Limousine geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.