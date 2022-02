Unfall zwischen Lastenrad und Auto in Limburg, Limburg, Frankenstraße, Donnerstag, 10.02.2022, 17:05 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde die Fahrerin eines Lastenrades in Limburg bei einem Unfall mit einem Auto verletzt. Die Frau befuhr die Frankenstraße entgegen der Einbahnstraße, was dort für Fahrräder erlaubt ist. In ihrem Lastenrad befanden sich noch zwei Kinder. Ein 33-Jähriger wollte mit seinem Mercedes aus einem Parkhaus herausfahren. Da er sich auf den Verkehr entsprechend der Einbahnstraßenregelung konzentrierte, bemerkte er das Lastenrad zu spät. Er hielt sein Auto an, die Radfahrerin konnte allerdings nicht mehr bremsen und fuhr gegen den PKW. Hierbei fiel das Rad um. Die gut gesicherten Kinder wurden nicht verletzt, die Radfahrerin verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

Medizinischer Notfall am Bahnhof Limburg, Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 10.01.2022, 20:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend erlitt eine Frau am Bahnhof Limburg einen medizinischen Notfall, ließ sich jedoch nur widerwillig helfen. Eine Hundeführerstreife der Polizei war gegen 20:20 Uhr auf dem Bahnhofsplatz unterwegs, als sie eine Menschenansammlung feststellte. Auf dem Boden lag eine bewegungslose Frau, ein Mann leistete bereits Erste Hilfe. Die Beamten verständigten den Notarzt, leisteten ebenfalls Erste Hilfe und verwiesen die Schaulustigen der Örtlichkeit. Nach dem Eintreffen des Notarztes und einer Streife der Polizei Limburg, kam die Frau wieder zu Bewusstsein. Sie war offensichtlich angetrunken und wurde den Rettungskräften gegenüber aggressiv. Nachdem sichergestellt war, dass sie keine weitere medizinische Hilfe benötigte, wurde sie des Rettungswagens verwiesen. Auch dies gefiel der 38-jährigen Frau offensichtlich nicht, sie schrie laut über den Bahnhofsplatz und entfernte sich nur widerwillig.

Unberechtigte in Bankfiliale – Platzverweis erteilt, Limburg, Gartenstraße, Donnerstag, 10.02.2022, 22:10 Uhr

(wie) Am Donnerstag musste die Polizei zwei Personen einen Platzverweis erteilen, da sie unberechtigt in einer Bankfiliale übernachten wollten. Die Polizei wurde gegen 22:10 Uhr in die Gartenstraße gerufen, da im Bereich der SB-Geldautomaten zwei Männer liegen würden, die dort Kunden stören. Eine Streife der Limburger Polizei traf die zwei Männer an, einer davon schlief bereits. Da sich ein normales Gespräch schwierig gestaltete und die Streife schon einige Erfahrung mit den Beiden hatte, wurden sie mit einem Platzverweis der Bank verwiesen. Der Innenbereich war bereits mit Zigarettenresten und Urin verschmutzt. Beide Männer verließen die Bank und kehrten auch nicht zurück.