Weißer Mercedes gestohlen,

10.02.2022, 23.30 Uhr bis 11.02.2022, 05.50 Uhr, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Pfingstbörnchenweg

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Freitag in Diedenbergen einen im Pfingstbörnchenweg abgestellten weißen Mercedes GLC im Wert von rund 80.000 Euro gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-DL 193 angebracht. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Zwei versuchte Einbrüche in Kindertagesstätten, Flörsheim am Main, Grabenstraße, Dr.-Georg-von-Opel-Anlage, 11.02.2022, 01.00 Uhr und 02.35 Uhr,

(pl)In Flörsheim hatten es Einbrecher in der Nacht zum Freitag auf zwei Kindertagesstätten abgesehen. Die Täter machten sich gegen 01.00 Uhr an dem Fenster einer Kindertagesstätte in der Grabenstraße zu schaffen, wurden hierbei jedoch offensichtlich von einem Anwohner gestört und rannten daraufhin davon. Laut dem Zeugen soll es bei den Flüchtigen um zwei männliche, schlanke und sehr junge Personen gehandelt haben, von denen einer einen blauen Kapuzenpullover getragen habe. Etwa 1 ½ Stunden später, gegen 02.35 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Dr.-Georg-von-Opel-Anlage einzubrechen. Beim Aufhebeln der Terrassentür lösten sie jedoch den Alarm aus und ergriffen daraufhin anscheinend auch in diesem Fall unverrichteter Dinge die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbrecher stehlen Süßigkeiten,

Eschborn, Nordstraße, 09.02.2022, 21.30 Uhr bis 10.02.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Nordstraße in Eschborn haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag mehrere Schokoladenriegel gestohlen. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und entfernten sich im Anschluss mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Eiscafé und Textilreinigung in Kelkheim von Einbrechern heimgesucht, Kelkheim (Taunus), Altkönigstraße, Mittelweg, 09.02.2022, 18.00 Uhr bis 10.02.2022, 08.00 Uhr,

(pl)In Kelkheim wurden in der Nacht zum Donnerstag ein Eiscafé und eine Textilreinigung von Einbrechern heimgesucht. Beim Einbruch in das Eiscafé in der Altkönigstraße erbeuteten die Täter unter anderem zwei Smartphones, ein Tablet, eine hochwertige Kaffeemühle, einen Staubsauger sowie Bargeld. Aus der Textilreinigung im Mittelweg ließen die Einbrecher neben diversen Kleidungsstücken zwei Paketscanner mitgehen. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesstraße 8, Höhe Zufahrt Rote Mühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.