+++Vermisster junger Mann aus Wiesbaden-Kloppenheim ist wieder da+++

Wiesbaden (ots) – (schü)Der seit Mittwochabend aus dem Bereich

Wiesbaden-Kloppenheim vermisste 23-jährige Dawid D. wurde am heutigen Abend

gegen 21:30 Uhr wohlbehalten in Mainz im Bereich des dortigen Hauptbahnhofes

durch Beamte der Bundespolizei angetroffen. Der junge Mann wurde im Anschluss

auf das 4.Polizeirevier in Wiesbaden-Bierstadt verbracht und konnte dort seiner

Mutter übergeben werden.

Stadtpolizei findet Drogen

Stadt Wiesbaden

Am Mittwochabend, 9. Februar, führte eine Streife der Stadtpolizei eine präventive Kontrolle im Bereich des ehemaligen Einkaufszentrums im Schelmengraben durch.

Beim Erblicken der Streife flüchteten drei männliche Personen unverzüglich. Trotz aufwendiger Suchmaßnahmen konnten die Männer nicht mehr aufgefunden werden.

Der Bereich wurde anschließend durch die Streife abgesucht. Hierbei wurde im direkten Umfeld in verschiedenen Verstecken insgesamt 42,61 g Marihuana und 4,97 g Haschisch gefunden.

Zur weiteren Bearbeitung des Falles wurden die Betäubungsmittel auf das 3. Polizeirevier gebracht.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wiesbaden, Am Birnbaum

Donnerstag, 03.02.2022 bis Donnerstag, 10.02.2022

(js) Zwischen dem 03.02.2022 und dem 10.02.2022 brachen unbekannte Täter in ein

Anwesen Am Birnbaum ein. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag sowie

Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

iPad gestohlen

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring

Donnerstag, 10.02.2022, 10:50 Uhr

(js) Eine in einem Geschäft im Kaiser-Friedrich-Ring abgestellte Aktentasche

wurde am Donnerstagvormittag von zwei unbekannten Personen gestohlen. Gegen

10:50 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Geschäft und entwendeten

eine im Verkaufsraum abgestellte Laptoptasche. Danach flüchteten die Beiden in

Richtung Bahnhofstraße. Die erste Person wird als etwa 18-jähriger Mann mit

Dreitagebart, einer weißen Basecap, schwarzer Pullover und rote Daunenweste

beschrieben. Sein Begleiter war etwas jünger, ca. 16 Jahre alt, bekleidet mit

einer dunkelblauen Daunenjacke, einer grauen Mütze und einer blauen Hose. Der

Jüngere führte eine Umhängetasche mit einem roten Tragegurt mit sich. Hinweise

auf die Täter nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0611/345-0

entgegen.

Polo geöffnet – Kleingeld entwendet

Wiesbaden, Klopstockstraße

Donnerstag, 10.02.2022, 13:00 Uhr – Freitag, 11.02.2022, 09:45 Uhr

(js) Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen wurde ein in der

Klopstockstraße geparkter VW Polo auf unbekannte Weise geöffnet. Der oder die

Täter drangen in das Fahrzeug ein, durchwühlten das Handschuhfach und stahlen

dort befindliches Kleingeld. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Personen

wahrgenommen hat, wendet sich bitte an die Wiesbadener Polizei unter 0611/345-0.

Unfall mit 2,6 Promille

Wiesbaden, Kasteler Straße

Freitag, 11.02.2022, 02:25 Uhr

(js) Zu tief ins Glas geschaut und dann ans Steuer gesetzt, hat sich ein

34-jähriger Wiesbadener am frühen Freitagmorgen in Wiesbaden-Amöneburg. Gegen

kurz vor halb drei befuhr der Fahrer eines Suzuki die Kasteler Straße in

Richtung Biebrich, als er in Höhe des Ostbahnhofes die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr er zunächst über einen Grünstreifen und

krachte dann in einen geparkten Mercedes, welcher wiederum auf ein weiteres

Fahrzeug geschoben wurde. Der 34-jährige war mit 2,6 Promille erheblich

alkoholisiert. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines

folgten daraufhin. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen – Fußgängerin verletzt

Wiesbaden, Dörrgasse

Freitag, 11.02.2022, 08:10 Uhr

(js) Am Freitagmorgen kam es in Dotzheim-Mitte, in der Dörrgasse zu einem Unfall

zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 83-jährige Wiesbadenerin war

gegen 08:10 Uhr zu Fuß in Dotzheim unterwegs und wollte die Dörrgasse

überqueren. In diesem Moment kam eine 40-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford aus

der Aunelstraße und übersah beim Linksabbiegen in die Dörrgasse die ältere Dame.

Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht, aber nicht schwerer verletzt.

Kontrollen anlässlich Roadpol-Aktionswoche – Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs

Wiesbaden, Gewerbegebiet Peter-Sander-Straße / Äppelallee Dienstag, 08.02.2022 /

Donnerstag, 10.02.2022

(js) Im Rahmen der Kontrollwoche „Roadpol“ wurden in der letzten Woche zwei

größere Kontrollen durch den Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

durchgeführt. Unterstützt wurden sie hierbei von Kolleginnen und Kollegen des

Zoll, der Stadtpolizei sowie der Gefahrgutüberwachung der Stadt Wiesbaden.

Insgesamt wurden durch die Kontrollkräfte 82 Fahrzeuge kontrolliert. Es kam in

57 Fällen zu Beanstandungen, wobei ein Großteil davon die Ladungssicherung

betraf. Im Rahmen der Kontrollen wurden zwei Fahrzeugführern die Weiterfahrt

untersagt. Bei den weiteren Verstößen handelte es sich um weitgehend

geringfügige Ordnungswidrigkeiten.

Hintergrundinformationen zu ROADPOL (European Roads Policing Network): „Grenzen

überschreiten, um Leben zu retten!“ ROADPOL ist ein europaweites

Polizeinetzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL steht

für „European Roads Policing Network“. Hervorgegangen aus einem Zusammenschluss

von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union, handelt es

sich um eine Nicht-Regierungsorganisation mit Hauptsitz in London. Dieses

Polizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung

der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Hauptziel ist die

Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schockanrufer erbeuten eine hohe Summe Bargeld,

Oestrich-Winkel, Schnitterweg, Mittwoch, 09.02.2022, 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(wie) Am Mittwoch erbeuteten Schockanrufer eine Hohe Summe Bargeld bei einer

Frau in Winkel. Die niederträchtigen Täter riefen die 80-Jährige zuhause an und

täuschten gekonnt eine Notlage der Tochter vor. Die geschockte Frau wurde im

Gespräch dazu bewegt zu einer Bank in Mainz zu fahren und dort mehrere Tausend

Euro abzuheben. Während der ganzen Zeit riefen die Täter immer wieder an und

beschäftigten die 80-Jährige. So verhinderten sie eine Kontaktaufnahme mit der

echten Tochter. Anschließend schickten die Täter eine Frau, um das Geld am

Münsterplatz in Mainz abzuholen. Die 80-Jährige übergab das Geld an die junge,

schlanke Frau mit schwarzen Haaren. Anschließend fuhr sie wieder nach Hause. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer

0611/345-0 um Hinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Schnitterweg in

Winkel gemacht? Wer hat die Geldübergabe am Mainzer Münsterplatz beobachtet?

Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Idstein, Am weißen Stein, Donnerstag, 10.02.2022, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag versuchten unbekannte Täter in eine

Dachgeschosswohnung in Idstein einzubrechen. Eine 18-Jährige bemerkte

Beschädigungen an ihrer Wohnungstür, als sie gegen 14:00 Uhr in der Straße „Am

weißen Stein“ zu ihrer Wohnung zurückkehrte. Die Täter hatten offensichtlich

versucht die Tür aufzuhebeln. Sie gelangten allerdings nicht hinein und

entfernten sich danach unerkannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer

0611/345-0 entgegen.

Rauchbomben gezündet,

Rüdesheim, Hugo-Asbach-Straße/ Geisenheimer Straße, Donnerstag, 10.02.2022,

20:00 Uhr bis 21:15 Uhr

(wie) Jugendliche zündeten am Donnerstag Rauchbomen in Rüdesheim und

verursachten Sachschaden. Die Polizei wurde gegen 20:00 Uhr in die Sporthalle

der Hildegardisschule in der Hugo-Asbach-Straße gerufen, da dort im Foyer eine

Rauchbombe gezündet worden war. Die Halle wurde stark verraucht und musste von

der Feuerwehr belüftet werden. Außerdem entstand Sachschaden an der Wand im

Foyer in Höhe von circa 500 EUR. Wenig später riefen Passanten die Polizei in

die Geisenheimer Straße an einen Busparkplatz, da dort Jugendliche eine weitere

Rauchbombe gezündet hatten. Die entsandte Streife konnte drei 15-Jährige

antreffen, die auch zugaben, die Rauchbome zur Fertigung eines Handyvideos

gezündet zu haben. Ihnen wurde erklärt, dass dieses Handeln eine

Ordnungswidrigkeit darstellt. Bei der verwendeten Rauchbombe handelte es sich um

ein ähnliches Modell wie das in der Turnhalle verwendete. Die Jugendlichen

wollten damit allerdings nicht zu tun haben. Die Polizei ermittelt.

Ohne Führerschein erwischt und versucht falsche Personalien anzugeben,

Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 10.02.2022, 23:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend fuhr ein Mann in Idstein ohne Führerschein Auto und

wollte der Polizei weismachen, dass er jemand anderer sei. Eine Streife der

Polizei Idstein kontrollierte gegen 23:00 Uhr in der Wiesbadener Straße einen

BMW. Der Fahrer konnte sich nicht ausweisen und gab zur Kontrolle falsche

Personalien an. Die Beamten fielen nicht darauf herein und konnten den echten

Namen des 24-Jährigen ermitteln. Einen Führerschein besaß er nicht. Angeblich

würde dieser zur Abholung bei der Führerscheinstelle liegen. Die Polizei

ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, auch gegen den Halter des Autos.

Fußgänger angefahren,

Eltville, H.J.-Müller-Straße, Donnerstag, 10.02.2022, 14:15 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde in Eltville ein Fußgänger angefahren und leicht

verletzt. Ein 61-Jähriger wollte auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der

H.J.-Müller-Straße rückwärts mit einem Opel aus einer Parklücke herausfahren.

Hierbei übersah er die, hinter dem Auto laufende, 79-Jährige Fußgängerin. Das

Auto stieß gegen die Frau und verletzte sie dabei. Die 79-Jährige wurde an der

Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt und wurde auf eigenen Wunsch nicht in

ein Krankenhaus gebracht.