Kreis Bergstraße

Bensheim: 23-Jähriger nach Raubversuch im Krankenhaus / Polizei fahndet nach drei Tätern

Bensheim (ots) – Um die Umhängetasche eines 23 Jahre alten Mannes aus

Lampertheim stehlen zu können, wurde er unvermittelt am Donnerstag (10.02.) in

der Kalkgasse, Höhe Oberer Stadtpark, von hinten angegriffen. Nach bisherigen

Erkenntnisse wurde der 23-Jährige gegen 18.05 Uhr von drei Tätern überfallen.

Während des Angriffs wurde der Mann zudem durch einen scharfen Gegenstand,

oberhalb des linken Auges, verletzt. Die Umhängetasche hielt er jedoch fest.

Ohne Beute rannte das kriminelle Trio in Richtung Weinberge weg. Nach der

medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte für die Weiterbehandlung von

einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen des versuchten schweren Raubes ermittelt jetzt die Kriminalpolizei (K 35)

in Heppenheim. Wer kann Hinweise zu den gesuchten Tätern geben? Telefon: 06252 /

706-0.

Lampertheim: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin (FOTO)

Lampertheim (ots) – Wie erst am Donnerstag (10.02.) bei der Polizei bekannt

wurde, haben zwei Tage zuvor, am Dienstagnachmittag (08.02.), falsche Handwerker

einer Seniorin 2700 Euro gestohlen.

Unter dem Vorwand die Wasserleitungen im Badezimmer überprüfen zu müssen, konnte

sich der angebliche Handwerker Zutritt in die Wohnung in der Schwalbenstraße

verschaffen. Während die ältere Frau im Badezimmer abgelenkt war, betrat

unbemerkt ein zweiter Täter die Wohnung. Vermutlich ließ der erste Täter die Tür

ein Spalt offenstehen. Erst am nächsten Tag wurde der Diebstahl bemerkt.

Die Polizei (K 21/ 22) hofft, dass die Täter im Hochhaus gesehen wurden.

Möglicherweise wurde auch noch an anderen Türen geklingelt.

Der „sichtbare“ Täter ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat kurzes dunkles

lockiges Haar. Der Mann sprach ein akzentfreies Deutsch. Er war mit einer

schwarzen Steppjacke und einer Jeanshose bekleidet. Bei der Tat trug er eine

FFP2-Maske und Einweghandschuhe.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat diesen Mann mit oder ohne Begleitung oder mit

einem Auto in der Schwalbenstraße gesehen? Alle Hinweise hierzu werden von der

Kriminalpolizei in Heppenheim entgegengenommen. Telefon: 06252 / 706-0.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, unangemeldete Fremde in

die Wohnung zu lassen! Im Verdachtsfall wählen Sie sofort den Notruf der Polizei

110!

Darmstadt

Südhessen/ Westhessen/ Rheinland-Pfalz: Verdacht der Urkundenfälschung / Fahnder durchsuchen sieben Wohnungen in Südhessen, Westhessen und Rheinland-Pfalz

Südhessen (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Vierzehn gefälschte Impfpässe, zwei Impfzertifikate, etliche Mobiltelefone und

Computer, eine Schreckschusswaffe und eine Person, die mit einem

Zahlungshaftbefehl in Höhe von 970 Euro, wegen eines Verstoßes gegen das

Aufenthaltsgesetz mit einem Haftbefehl gesucht wurde, waren das Ergebnis der

südhessischen Ermittlungsbehörden nach Abschluss von großangelegten

Durchsuchungsmaßnahmen am Donnerstag (10.02.).

Vorausgegangen waren Ermittlungserkenntnisse der südhessischen Fahnder, dass ein 24-Jähriger aus Darmstadt, Impfpässe und Impfausweise fälschen würde.

Insgesamt wurden sieben Wohnungen durchsucht. Im südhessischen Bereich waren die Ermittler in Darmstadt, Dieburg, Groß-Umstadt, Rüsselsheim und Erbach aktiv.

Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen durchsuchten in Eppstein. In

Bad-Kreuznach (Rheinland-Pfalz) befand sich ein weiteres Wohnobjekt. Mit rund 50 Beamten aus den einzelnen Präsidien und dem Hessischen Landeskriminalamt schlugen die Ermittler um 06.00 Uhr zeitgleich zu.

Für die Durchführung der Maßnahmen wurden im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft Darmstadt entsprechende Beschlüsse bei den zuständigen Gerichten, für die Wohnungen der beschuldigten Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren, eingeholt.

Die sichergestellten Dokumente, Mobiltelefone, Computer und Schreckschusswaffe befanden sich in der Wohnung des 24-Jährigen in der Darmstädter Innenstadt. Der offene Zahlungshaftbefehl wurde von dem gesuchten 47-Jährigen, der sich in der Wohnung des 28 Jahre alten tatverdächtigen Mannes in Bad-Kreuznach aufhielt, beglichen.

Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände hinsichtlich der

Urkundenfälschung, Fälschens beweiserheblicher Daten im Zusammenhang mit

Impfpässen und Impfausweisen dauern weiterhin an.

Parfum aus Kaufhaus entwendet – 36-Jähriger in U-Haft

Darmstadt (ots) – Am Freitagvormittag 11.02.2022 wurde ein 36-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, nachdem er wegen des Verdachts eines Diebstahls festgenommen worden war. Eine Streife des 2. Polizeireviers in Darmstadt nahm den 36-Jährigen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Schleiermacherstraße am Donnerstagmittag 10.2.2022 fest, nachdem er aus einem Kaufhaus in der Innenstadt mehrere Parfumflaschen im Wert von über 300 Euro entwendetet haben soll.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler fest, dass gegen ihn bereits zwei offene Aufenthaltsermittlungen vorlagen. Er ist aktuell ohne festen Wohnsitz und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Folgetag einen Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darmstadt-Dieburg

Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – B426 (Ober-Ramstadt/Hahn): Am Donnerstag 10.02. gegen

23:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer (LKW mit Anhänger)

eine Straßenlaterne kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr nach

„Ober-Ramstadt / Hahn“. Etwa 1000,00 EUR wird die Reparatur der Straßenlaterne

kosten.

In der Ortschaft „Hahn“ konnte kurz nach 23:00 Uhr ein Lkw mit Anhänger parkend

gesehen werden, welcher möglicherweise als Unfallverursacher in Betracht kommen

könnte.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter

der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Katalysatoren entwendet/Zeugen gesucht

In der Nacht zum Donnerstag (10.02.) trennten Unbekannte mit einem Schneidewerkzeug den Katalysator eines in der Robert-Bunsen-Straße geparkten Opel Astra ab. Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich bereits zwischen Montag und Dienstag (07./08.02) auf einem Parkplatz in der Paul-Ehrlich-Straße. Hier machten sich Katalysator-Diebe an einem Opel Corsa zu schaffen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Taxifahrer mit Pfefferspray attackiert

Ein 56 Jahre alter Taxifahrer beförderte am späten Donnerstagabend (10.02.), gegen 23.55 Uhr, eine etwa 20 Jahre alte Frau sowie drei circa gleichaltrige junge Männer von Raunheim nach Königstädten. Als an der Ecke Bensheimer Straße/Auerbacher Straße der Betrag von 25 Euro für die Fahrt fällig wurde, sprühte einer der Männer dem Taxifahrer Pfefferspray ins Gesicht. Die vierköpfige Gruppe flüchtete anschließend ohne zu bezahlen in Richtung Grundschule.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Groß-Gerau: Einbruch in Supermarkt

Ein Supermarkt „Am Marktplatz“ geriet in der Nacht zum Freitag (11.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Geschäft und brachen dort anschließend zwei Tresore auf. Ihnen fielen Bargeld und Kosmetikartikel in die Hände.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Groß-Gerau: 38-Jähriger mit Teppichmesser bedroht und bestohlen

Ein 38 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend (10.02.), gegen 17.50 Uhr, „Am Sportpark“ von zwei Unbekannten attackiert und bestohlen. Einer der Kriminellen hielt dem 38-Jährigen ein Teppichmesser an den Hals und forderte die Herausgabe von Geld. Der zweite Täter trat den Mann und brachte ihn zu Fall. Das Duo entwendete anschließend mehrere hundert Euro und flüchtete zu Fuß vom Tatort.

Einer der Flüchtigen ist 25 bis 30 Jahre alt, hat schwarze, nach vorn gekämmte Haare und ist circa 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle blaue Jacke, eine medizinische Maske und eine Kapuze über dem Kopf. Sein Begleiter ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat einen hervorstehenden Bauch. Der Unbekannte trug eine schwarze Jacke, vermutlich mit Daunen und ebenfalls Maske und Kapuze. Laut Angaben des Opfers soll es sich bei den Angreifern vermutlich um Afghanen handeln.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Höchst: Polizei untersagt Kran die Weiterfahrt

Einen Lastwagen mit einem Turmdrehkran stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagmittag (11.02.) auf der Bundesstraße 45, am „Höchster Rondell“.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 44 Jahre alte Fahrer aus Mittelhessen für sein Fahrzeug, aufgrund des Gewichts und der Ausmaße des Transports, eine Ausnahmegenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr benötigt hätte, die er den Polizisten allerdings nicht vorweisen konnte. Ebenso wenig wie einen Nachweis über den besonderen Versicherungsschutz des Schwertransports. Die Polizei untersagte daraufhin an Ort und Stelle die Weiterfahrt. Dem Fahrer sowie dem Unternehmer drohen nun entsprechende Bußgeldverfahren.