Eschenburg-Hirzenhain- Hochsitz beschädigt

Unbekannte machten sich im Zeitraum zwischen Samstag (05.02.2022), 23:00 Uhr und Donnerstag (10.02.2022), 08:00 Uhr an einem Hochsitz im nördlichen Waldgebiet von Hirzenhain zu schaffen. Zunächst entfernten die Unbekannten das Vorhängeschloss des mobilen Hochsitzes, mit dem dieser gesichert war. Anschließend verbrachten sie den Hochsitz, vermutlich mit einem Fahrzeug, rund drei Kilometer weiter in den Wald. Dort schoben sie ihn einen Hang hinunter. Der Sitz wurde dabei beschädigt. Der Polizei beziffert den Schaden mit 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger- Risse in der Frontscheibe

Unbekannte beschädigten die Frontscheibe eines 3,5 t MAN-Lkw. Mit einem spitzen Gegenstand wirkten die Unbekannten so auf die Scheibe ein, dass diese mehrfach riss. Der weiße MAN stand auf einem Parkplatz unter der Autobahnbrücke in der Rodenbacher Straße. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Donnerstag (10.02.2022) zwischen 02:30 Uhr und 07:35 Uhr aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Haiger- Trickdieb erbeutet 400 Euro

Mittwochmorgen (09.02.2022) parkte ein 66-Jähriger sein Fahrzeug gegenüber dem dortigen Imbiss auf dem Marktplatz. Dort sprach ihn ein unbekannter Mann an und bat um Wechselgeld. Der aus Haiger stammende Mann holte seine Geldbörse heraus und öffnete sie. Durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver gelang es dem unbekannten Dieb 400 Euro aus dem Geldscheinfach des Portemonnaies zu stehlen. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung der Straße „Hinterm Graben“. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem 40-50 Jahre alten Süd- oder Osteuropäer geben? Der 165 cm große Mann war unrasiert, hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Er sprach gebrochen Deutsch. Wem ist der dreiste Dieb zwischen 09:45 Uhr und 09:50 Uhr aufgefallen? Gibt es weitere Opfer eines solchen Trickdiebstahls? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: versuchter Betrug aufgeflogen

Ein 53-Jähriger erhielt am 29.01.2022 eine E-Mail von einer vermeintlichen Bekannten. In dieser E-Mail wurde er aufgefordert rund 1.800 Euro an einen Arzt zu überweisen. Hintergrund sei eine Rechnung für eine angebliche Krebsbehandlung der Bekannten. Dem 53-jährigen Ehringshäuser kam die E-Mail suspekt vor und er kontaktierte die Bekannte. Offenbar war ihr Computer gehackt und die Kontaktdaten ausgelesen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Sollten Sie eine solche E-Mail mit einer Geldforderung erhalten, prüfen Sie zunächst: -Kenne ich den Absender? -Klingt der Betreff sinnvoll? -Befindet sich ein Anhang an der E-Mail?

Bleiben Sie an einem der genannten Punkte hängen, fragen Sie persönlich beim Absender nach, bevor Sie Anhänge öffnen. Überweisen Sie auf keinen Fall Geldbeträge. Liegen Hinweise auf eine Straftat vor, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Aßlar- Autoteile gestohlen

Rund 1.500 Euro Schaden ließen Unbekannte an einem Audi zurück. In der letzten Nacht (11.02.2022), gegen 01:30 Uhr, kletterten Diebe über den Zaun eines Autohauses in der Straße „Walbergraben“. Von einem Audi S8 demontierten die Unbekannten die ACC-Sensoren und die dazugehörige Carbonabdeckung. Hinweise zu den Dieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert

Beamte des Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill kontrollierten anlässlich einer europaweiten angelegten LKW- und Buskontrollwoche zwischen Montag (07.02.2022) und heute (11.02.2022). Insgesamt wurden 40 Lkws überprüft von denen 30 beanstandet werden mussten. Auf der Taubensteinbrücke in Höhe Wetzlar auf der dortigen Bundesstraße 49 verstießen acht ausländische Brummi-Fahrer gegen das Durchfahrtsverbot. Die Ordnungshüter erhoben insgesamt 925 Euro Sicherheitsleistung. Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften kommen auf fünf Fahrer und Halter zu. Zudem stellten die Ordnungshüter fünf Verstöße gegen die Ladungssicherung fest, vier davon sogar im Gefahrgutrecht. 150 Euro Sicherheitsleistung musste ein Lkw-Fahrer hinterlegen, nachdem er mit 17 km/h zu schnell unterwegs war. Neben Verstößen gegen die Gurtpflicht und die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, fielen neun Lkws wegen technischer Mängel, wie beispielsweise eine gerissene Windschutzscheibe, mangelnde Beleuchtung und abgelaufenen Prüffristen, auf.

Auf Bußgelder zwischen 300 Euro und 800 Euro müssen sich Fahrer, Halter und Verlader einstellen, die Gefahrgut nicht gesichert hatte. Ein Fahrer war zudem im Gefahrgut nicht unterwiesen. Ein Fahrzeugführer, der bereits in der vergangenen Woche kontrolliert wurde, hatte abermals sein Gefahrgut nicht gesichert. Ihn erwartet nun ein Bußgeld, welches aus beiden Kontrollen resultiert, von rund 3.000 Euro.

Ein mit spezieller Messtechnik ausgestattetes Zivilfahrzeug führte Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 49 zwischen Wetzlar und Gießen durch. Dort ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 100 Km/h. Neben mehreren Verstößen im Verwarnungs- und Bußgeldbereich stoppten die Polizisten Gurtmuffel und Fahrer die ihr Handy während der Autofahrt nutzen.

Traurige Spitzenreiterin war eine 18-jährige Fahranfängerin auf dem Weg in Richtung Gießen. Sie wurde mit Geschwindigkeiten von 148 km/h, 144 km/h, 136 km/h und 131 km/h gemessen. Auf sie kommt nun ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister zu. Des Weiteren wird sie wohl zu einer Nachschulung müssen.