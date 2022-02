82-Jähriger wird Opfer von falschen Polizeibeamten an der Haustür

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 10.02.2022 gegen 18:45 Uhr, klopften zwei unbekannte Männer an die Wohnungstür eines 82-Jährigen in der Kastanienstraße. Als sie sich mit den Worten vorstellten “Guten Tag, wir sind von der Polizei”, gewährte der Senior ihnen Einlass in seine Wohnung. Die unbekannten Täter forderten daraufhin den 82-Jährigen auf, sein vorhandenes Bargeld vorzuzeigen, damit sie es auf “Echtheit” überprüfen könnten.

Nachdem er ihnen mehrere tausend Euro übergab, die er in seiner Wohnung hatte, verließen sie die Wohnung. Kurze Zeit später realisierte der 82-Jährige, dass es sich um Betrüger gehandelt haben musste und verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Der eine Täter war etwa 45 Jahre alt und circa 1,80 m groß. Er hatte eine kräftige Statur und schwarze kurze glatte Haare. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Jeans und keine Maske. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Der andere Täter war ebenfalls etwa 45 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Er hatte eine schmale Statur und schwarze kurze glatte Haare. Auch er trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Jeans und keine Maske. Er sprach nichts.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Beachten Sie die Hinweise Ihrer Polizei: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.: 0621 963-1154.

84-Jährige fällt nicht auf Anruf von falscher Microsoft Mitarbeiterin rein

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 10.02.2022 gegen 13:00 Uhr, erhielt eine 84-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einer Frau, die ihr jedoch nicht sagte was sie wollte. Nachdem sie nach mehrmaligem Nachfragen nicht antwortete, legte die Seniorin auf. Gegen 14:00 Uhr rief die gleiche Frau wieder an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiterin aus. Da der 84-Jährigen diese Betrugsmasche bekannt war, beendete sie das Gespräch umgehend und resolut mit den Worten “Microsoft ruft niemanden an!”.

Hinweise Ihrer Polizei: Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.