Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagabend 10.02.2022 gegen 22:00 Uhr, wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer mit über 60 km/h in der Mannheimer Straße fahrend festgestellt. In der Straße “Unterm Gansbrückel” wurde der Rollerfahrer kontrolliert.

Da der Roller schneller als die erlaubten 45 km/h fuhr, wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen den 15-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

Versuchter Einbruch

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Donnerstagabend 10.02.2022 versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße einzubrechen. Die Täter konnten durch das Fenster jedoch nicht in das Anwesen gelangen.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl durch angeblichen Mitarbeiter vom Ordnungsamt

Altrip (ots) – Am Donnerstagmittag 10.02.2022 zwischen 11:45-12:10 Uhr, klingelte ein angeblicher Mitarbeiter des Ordnungsamts bei einer Seniorin in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße. Der Mann zeigte einen Ausweis vor und gab unter einem Vorwand an, in das Haus zu müssen. In der Küche verwickelte der unbekannte Täter die Dame in ein längeres Gespräch.

Während der angebliche Ordnungsamt Mitarbeiter das Anwesen verließ, bemerkte die Bewohnerin eine weitere männliche Person im Haus. Kurz danach stellte die Dame fest, dass mehrere Wertgegenstände entwendet wurden. Die genaue Höhe steht noch nicht fest.

Beschreibung des angeblichen Ordnungsamt Mitarbeiter, ca. 1,70 m groß, ca. 40-50 Jahre alt, korpulente Figur.

Von der anderen Person liegt keine Beschreibung vor. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsüberwachung

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagmittag 10.02.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der K30 zwischen Waldsee und Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen durch.

Bei erlaubten 70 km/h wurden 5 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 88 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz eine Verwarnung in Höhe von 40 Euro nach sich. Nebenbei wurde ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und zwei Verstöße wegen mangelhafter Beleuchtung geahndet.