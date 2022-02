Versuchte Sachbeschädigung

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 10.02.2022 wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über 3 Täter in Kenntnis gesetzt, welche gegen 22:35 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal mehrfach gegen einen Zigarettenautomaten getreten hätten. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten 2 Täter, welche auf der zuvor getätigten Täterbeschreibung passten, festgestellt und kontrolliert werden. Sie gaben die Tat zu.

Da hierdurch am Zigarettenautomaten keinerlei Beschädigung entstand, kommt auf die beiden 15-Jährigen Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Versuchs einer Sachbeschädigung zu. Der dritte Täter ist noch unbekannt.

Bereits am selbigen Tag gegen 21:33 Uhr kam es in der Dirmsteiner Straße in Frankenthal zu einem ähnlichen Sachverhalt. Hier wurden 3 Jugendliche gemeldet, welche sich auffällig an einem Zigarettenautomaten aufhalten würden. Zu einer strafrechtlichen Relevanz sei es nicht gekommen.

Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten keine Personen an und um den Zigarettenautomaten mehr feststellen. Ob es sich bei diesen Personen um die Beschuldigten der zuvor genannten versuchen Sachbeschädigung handelt ist noch unklar.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots) – Am 10.02.2022 wurde ein 31-Jähriger Kraftfahrzeugführer gegen 01:40 Uhr einer Verkehrskontrolle im Europaring in Frankenthal unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der Fahrzeugführer verweigerte einen Drogenurinvortest, räumte jedoch den Konsum von Betäubungsmittel in zurückliegender Zeit ein.

Anhand von Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, da er diese aufgrund eines anderen Verkehrsdeliktes etwa 2 Wochen zuvor abgeben musste. Der Fahrzeugführer wurde hieraufhin mit zur Polizeiinspektion Frankenthal zwecks Entnahme einer Blutprobe genommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt auf den 31-Jährigen ein Strafverfahren bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Fahrt unter dem Konsum von Betäubungsmitteln zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Verfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Taschendiebstahl

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 10.02.2022 in der Zeit zwischen 15-15:20 Uhr kam es in einem Einkaufsladen in der Speyerer Straße in Frankenthal zu einem Taschendiebstahl. Noch unbekannte Täter entwendeten der 86-Jährigen Geschädigten ihre Geldbörse aus der Handtasche. In der Geldbörse befanden sich sämtliche persönliche Dokumente der Geschädigten und ein mittlerer 2-stelliger Geldbetrag.

Während des Einkaufes sei der Geschädigten eine junge Frau mit langen dunklen Haaren aufgefallen, welche sich ständig in der unmittelbaren Nähe der Geschädigten aufhielt. Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.