Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl (siehe Foto)

Speyer (ots) – Am Donnerstag 10.02.2022 um 21:30 Uhr machten sich ein 25-Jähriger und ein 38-Jähriger an 2 Fahrrädern am Fahrradständer Hauptbahnhof zu schaffen und entwendeten diese. Hierbei wurden sie von aufmerksamen Zeugen beobachtet. Beide Tatverdächtige konnten noch in der Bahnhofstraße einer Polizeikontrolle unterzogen werden.

Hierbei wurden Strafverfahren gegen Beide eingeleitet und deren mitgeführte und mutmaßlich frisch erbeutete Fahrräder beschlagnahmt. Es handelt sich dabei um ein schwarz-gelbes Herrenrad der Marke Cannondale mit Satteltasche und ein silbernes Damenrad mit weißer Aufschrift “Rehberg”.

Wer erkennt auf den nachfolgenden Bildern sein Fahrrad wieder? Die Eigentümer der abgebildeten Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Widerstand nach Körperverletzung und Hausfriedensbruch

Speyer (ots) – Gleich mehrere Anzeigen wurden am Donnerstag 10.02.2022 gegen einen 24-Jährigen eingeleitet. Der alkoholisierte Mann hatte gegen 12:45 Uhr Nahrungsmittel aus der Verkaufstheke eines Supermarktes in der Maximilianstraße gestohlen und im Anschluss einen 53-jährigen Mitarbeiter durch Schläge leicht verletzt. Gegen ein ausgesprochenes Hausverbot verstieß er bereits nur wenige Stunden später.

Da der 24-Jährige auch einem von den Einsatzkräften ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er letztlich gegen 17:45 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Als ihn die Polizeistreife aufgrund seines aggressiven Verhaltens Handfesseln anlegen musste, leistete er Widerstand. Hierbei wurde niemand verletzt. Der in Speyer wohnhafte Mann muss sich nun wegen Diebstahl, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt verantworten.

Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Mehrere Kontrollstellen wurden ab Donnerstagnachmittag bis in die Abendstunden in der Hafenstraße, in der Wormser Landstraße sowie in der Spaldinger Straße eingerichtet. Bei insgesamt 71 kontrollierten Verkehrsteilnehmenden wurden bei 24 Fahrzeugen Mängel festgestellt.

Zudem kam es zu 3 Verwarnungen aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes sowie einer Ordnungswidrigkeit, da ein 27-Jähriger PKW-Fahrer gegen 21:30 Uhr in der Wormser Landstraße unter dem Einfluss von Marihuana stand. Dem Mann aus Waldsee wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit frisiertem Roller unterwegs

Speyer (ots) – Mit einem frisierten Roller ohne Versicherungsschutz unterwegs war am Donnerstagnachmittag 10.02.2022 gegen 16:30 Uhr im Ginsterweg ein 40-Jähriger aus Speyer. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das Versicherungskennzeichen für das Jahr 2018 ausgegeben war und somit kein Versicherungsschutz bestand.

Da der Mann durch technische Veränderungen eine Geschwindigkeitserhöhung seines Rollers erzielt hatte, hierfür jedoch nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war, wird neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Eine weitere Anzeige erwartet den 40-Jährigen, da die Polizeistreife bei ihm drogentypische Auffälligkeiten feststellte. Er räumte den Konsum von Amphetamin und Cannabis ein. Eine Blutprobe wird Aufschluss über die Höhe der Drogenkonzentration geben.

Vorsicht bei Schockanrufen – Betrüger ergaunern hohe Bargeldsumme von Seniorin

Speyer (ots) – Opfer von Telefonbetrügern wurde am Mittwoch eine 89-Jährige aus Speyer. Sie erhielt einen Anruf eines unbekannten Mannes, der ihr weismachte, ihre Tochter wäre an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt gewesen, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Ihre Tochter würde sich nun in Gewahrsam befinden.

Die Seniorin wurde angewiesen, einen fünfstelligen Betrag abzuheben und diesen zur Abholung bereitzuhalten. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger zudem an die PIN sowie die Kontonummer des Tagesgeldkontos der Seniorin zu gelangen. Der 5-stellige Geldbetrag wurde am Mittwochnachmittag letztlich von dem Betrüger abgeholt.

Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben:

Zwischen 30-40 Jahre alt, ca. 155 cm groß, schlanke Figur, ca. 10 cm lange rot-blonde Haare. Er sprach mit pfälzischem Dialekt, hatte keinen Bart und trug keine Brille. Die Person war mit einem weißen T-Shirt und einer mit Rissen versehenen Stoffhose mit bunten Blumenmuster bekleidet.

Zeugen die am Mittwoch 09.01.2022 den beschrieben Mann oder andere verdächtige Personen und Fahrzeuge im Wohngebiet zwischen Landauer Straße, Schützenstraße und Im Oberkämmerer beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Bei dem “Schockanruf” handelt es sich um eine Variante des so genannten Enkeltricks. Die Betrüger rufen meist ältere und allein lebende Personen an und geben sich als Polizeibeamte, Verwandte oder gute Bekannte aus. Sie täuschen eine äußerst dringliche Notlage vor, um die Opfer unter Druck zu setzen und sie dazu zu drängen, einen Geldbetrag zu bezahlen. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann.

Tipps Ihrer Polizei gegen solche Schockanrufe:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis

Geben Sie nicht ihre Geheimzahlen, Passwörter oder Ähnliches heraus.

Denken Sie daran: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So können die Täter Sie nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an ihren Telefonanbieter.