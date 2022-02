2x Unfallflucht

Barbelroth (ots) – Am Freitagmorgen 11.02.2022 gegen 06:30 Uhr, kam es im Kurvenbereich auf der L544, in der Gemarkung von Barbelroth, zu einer Unfallflucht im Begegnungsverkehr. Der bislang noch unbekannte Fahrer eines grauen Pkw BMW, neueres Modell, mit französischem Kennzeichen, streifte einen in Richtung Billigheim fahrenden Pkw BMW mit SÜW-Zulassung. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 11.02.2022 wurde zwischen 09:45-10:20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Klingweg, ein in der Nähe des Eingangsbereichs abgestellter Pkw Nissan beschädigt. Gesucht wird als Verursacher des Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro, ein brauner Pkw BMW mit dem Teilkennzeichen SÜW-R.

Zeugen des jeweiligen Verkehrsunfalls bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Schwerverkehr Kontrolle

Annweiler (ots) – Am Mittwoch 09.02.2022 nahm die Polizei in der Zeit von 09-14 Uhr den Schwerverkehr auf der B10 bei Annweiler ins Visier. Auf dem Parkplatz “Rinnthal” wurden die Lastkraftwagen von speziell ausgebildeten Polizeibeamten kontrolliert.

Insgesamt erhielten 11 Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen verbotenen Überholens. Ein Brummifahrer war zu schnell unterwegs und wurde zur Anzeige gebracht. Darüber hinaus wurden wegen verschiedener Mängel mehrere Mängelberichte ausgestellt.