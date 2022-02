Bezug zur Pressemeldung vom 13.01.2022 um 09.04 Uhr:

Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Hungen vom 13.01.2022 ermitteln die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mittelhessen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und des versuchten Mordes.

Am Donnerstag 13.01.2022 gegen 02.15 Uhr begaben sich drei Unbekannte in einem silberfarbenen BMW zu einer Bankfiliale in der Obertorstraße. Sie sprengten mit Festsprengstoff zwei Geldautomaten und erbeuteten Bargeld.

An dem Fluchtfahrzeug waren Gießener Kennzeichen angebracht, die wenige Stunden zuvor in der Straße „Am Sänges“ in Laubach-Röthges gestohlen worden sind. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen wurde bekannt, dass ein 14-Jähriger Junge sich zum Zeitpunkt der Detonationen zufällig in der Nähe aufhielt. Der Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und fragt:

Wer hat im Zusammenhang zur Tat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13. Januar) zwischen 21.00 und 02.00 Uhr in der Straße „Am Sänges“ in Laubach-Röthges etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Lich: Radkontrolle mit hoher Mängelquote – Nur die Hälfte mit Fahrradhelm unterwegs

Auch in den Wintermonaten nutzen Schüler für den täglichen Weg zur Schule das Fahrrad. Dabei ist es im Hinblick auf die „dunkle Jahreszeit“ für die Verkehrssicherheit unabdingbar, dass die genutzten Räder u. a. über funktionstüchtige Beleuchtungs- und Bremseinrichtungen verfügen, um so das Gefahrenpotential eines Verkehrsunfalles zu minimieren.

In Kooperation mit einer Schule in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße nahmen Polizisten am Donnerstag die Bikes der Schülerinnen und Schüler unter die Lupe. Zwischen 07.10 und 08.10 Uhr stoppten die Kontrolleure insgesamt 15 Radfahrer- und Radfahrinnen. Lediglich bei drei Schülern und einer Lehrkraft stellten die Beamten keinerlei Mängel.

Bei elf Kontrollierten leisteten die Beamten Aufklärungsarbeit und präventive Gespräche, da an ihren Rädern kleinere und größere Mängel zu beanstanden waren. Die Schüler, bzw. deren Eltern sind aufgefordert, die Mängel zu beseitigen und erhielten darüber hinaus das Merkblatt „Das verkehrssichere Fahrrad“

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zuverlässige Bremsen und eine gute Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig sind. Immer mehr Schülerinnen und Schüler fahren auch im Winter regelmäßig mit dem Fahrrad zur Schule. In dieser Jahreszeit ist allerdings die Unfallgefahr wegen Glätte und schlechter Sicht besonders hoch. Es empfiehlt sich deshalb, das Rad auch auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen und einen kleinen Sicherheitscheck durchzuführen.

Wettenberg: Skoda in Wißmar zerkratzt

Auf rund 700 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem blauen Skoda im „Lollarer Weg“ zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer an der Heckklappe. Zeugen, die die Täter am Mittwoch zwischen 11.00 und 13.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Linden: Segway-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

In der Straße „Breiter Weg“ in Leihgestern zog eine Polizeistreife am Donnerstag (10.Februar) gegen 22.30 Uhr einen 38-jährigen Segway-Fahrer aus dem Verkehr. Die Beamten bemerkten, dass der 38-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und entdeckten Marihuana bei dem Mann. Ein Drogentest reagierte positiv und bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste eine Blutentnahme auf der Polizeiwache über sich ergehen lassen.

Lich: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Dieulefiter Straße brachen Unbekannte am Donnerstag (10.Februar) in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 12.10 Uhr und 18.30 Uhr drangen sie über eine Tür an der Gebäuderückseite ein und durchsuchten die Wohnräume. Aus dem Haus fehlen eine Armbanduhr, Gold und Schmuck. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Einbruchsversuch in Holzheim

Über einen Wintergarten verschafften sich zwei Unbekannte am Donnerstag (10.Februar) gegen 19.10 Uhr in der Straße „Weihersgärten“ Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Unbekannten rissen die Alarmanlage herunter, durchsuchten Schränke und entwendeten Bargeld. Der Hausbesitzer überraschte die Täter und diese flüchteten über den Wintergarten in Richtung Hauptstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Beschreibung der Tatverdächtigen. Zwei Männer ca. 1,80m groß und etwa 30 Jahre alt. Sie trugen dunkle Kleidung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

In der Reichenberger Straße stahlen Unbekannte die Kennzeichen von einem VW. Sie montierten zwischen 18.15 Uhr am Montag und 06.00 Uhr am Freitag (11.Februar) in einer Tiefgarage das hintere Kennzeichen des schwarzen Autos ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß mit Radlerin

Ein 65-jähriger Gießener in einem Audi befuhr am Donnerstag (10.Februar) gegen 13.30 Uhr den Ohlebergweg. Beim Abbiegen in den Leihgesterner Weg übersah der Gießener offenbar eine 32-jährige Radlerin, die auf dem Leihgesterner Weg von Linden in Richtung Gießen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Heuchelheim: Unfallfucht

An drei möglichen Orten beschädigte ein bislang Unbekannter am Montag (07.Februar) einen geparkten Mercedes. Zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr parkte der schwarze C180 in der Liebigstraße (Höhe 70), der Friedrichstraße in Gießen und anschließend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „Auf dem langen Furt“ in Heuchelheim. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall nach Ausweichmanöver

Donnerstagmorgen (10.Februar) gegen 05.40 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Max-Eyth-Straße in Richtung Rödgener Straße. Der Unbekannte wich einem am Fahrbahnrand parkenden LKW offenbar aus und achtete dabei offenbar nicht auf den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, wich ein entgegenkommender 39-jähriger VW-Fahrer nach rechts aus und fuhr über einen Bordstein. Dabei riss sich der VW-Fahrer die Ölwanne auf und fuhr gegen einen Baum. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Linden: Auf Parkplatz Seat touchiert

Am Donnerstag (10.Februar) gegen 15.30 Uhr touchierte ein 52-jähriger Mann in einem LKW beim Ausparken auf einem Parkplatz einen geparkten Seat. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.750 Euro.

Gießen: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Ein 60-jähriger Mann in einem Citroen befuhr am Donnerstag (10.Februar) gegen 17.15 Uhr den rechten Fahrstreifen der Nordanlage. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Citroen-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai eines 60-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.