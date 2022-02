Lkw beschädigt Verkehrszeichen beim Rangieren; Schaden 275 Euro

Reim Rangieren mit einem Lkw zwecks Warenanlieferung hat ein 56-Jähriger aus Flieden am Donnerstagnachmittag einen Schaden verursacht. Der Fahrer war gegen 15.00 Uhr in der Straße „Oberdorf“ in Berkatal unterwegs und touchierte dann beim Rangieren im Bereich einer Grundstückszufahrt den Mast eines aufgestellten Verkehrszeichens. Der Schaden wird mit 275 Euro angegeben. Der Lkw blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist durch die Firma Hessen Mobil eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet worden. Demnach sind bei einer Streckenkontrolle auf der Landesstraße L 3238 im Bereich der A 44 Autobahnauffahrt „Hessisch Lichtenau Ost“ zwei beschädigte Verkehrszeichen u.a. das Zeichen „Vorfahrtsstraße“ (VZ 306) festgestellt worden, die von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer zwischen 01.02.2022 und 07.02.2022, 16.00 Uhr beschädigt worden sind. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Wildunfall

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01.15 Uhr hat eine 24-jährige Autofahrerin aus Waldkappel ein Reh erfasst und dabei tödlich verletzt, als sie auf der Landesstraße L 3226 zwischen Schemmern und Gehau unterwegs war. Der Schaden am Pkw der Frau wird mit 500 Euro angegeben.

Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss

Die Beamten der Polizei Eschwege haben Ermittlungen gegen einen 32-jährigen Autofahrer aus Sickenrode aufgenommen, der heute Morgen gegen 05.25 Uhr im Kreuzungsbereich B 249/L 3224 (Grebendorfer Hüttchen) ein rot zeigende Ampel missachtet hatte. Aufgrund dieses verkehrswidrigen Fahrverhaltens hatte eine andere Verkehrsteilnehmerin eine Gefahrenbremsung machen müssen, um eine Kollision mit dem Pkw des 32-Jährigen zu vermeiden. Die weiteren Ermittlungen führten dann schließlich zu dem betreffenden Autofahrer, der von den Beamten in Eschwege angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen letztlich einen Wert von über 1 Promille Alkohol, so dass die Beamten in der Folge eine Blutprobe veranlassten. Der 32-Jährige muss sich nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Körperverletzung

Gestern Abend kam es gegen 22.45 Uhr in einer Gaststätte „Auf dem Herrengraben“ in Bad Sooden-Allendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 51-Jährigen aus der Kurstadt und einem anderen, namentlich bislang noch unbekannten, Besucher der Gaststätte. Die beiden Männer, die sich offenbar flüchtig kennen, gerieten zunächst in einen verbalen Konflikt, der dann allerdings zunehmend lauter wurde und weiter eskalierte. Der 51-Jährige ist im Zuge des Streits von seinem Kontrahenten offenbar mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen worden und soll darüber hinaus von diesem auch mit einem Barhocker angegriffen worden sein. Die Rangelei verlagerte sich schließlich durch die Gaststätte und hinaus auf die Straße, wo die beiden Männer dann aber von einem Passanten getrennt werden konnten. Der 51-jährige Geschädigte, der bei dem Vorfall diverse kleinere Verletzungen im Gesicht erlitten hatte, verständigte dann die Polizei und brachte den Vorfall zur Anzeige. Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete der Geschädigte vorerst auf eigenen Wunsch. Die Polizei in Eschwege hat in dieser Sache nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Polizei Sontra

Autofahrer streift Poller; Schaden 2000 Euro

Am Donnerstagmittag hat ein 79-jähriger Autofahrer aus Sontra gegen 12.15 Uhr einen Unfallschaden in Höhe von 2000 Euro verursacht, als er in Sontra vom Mühlgraben kommend den Parkplatz des LIDL-Marktes in der Straße „Niedertor“ befahren wollte. Hierbei streifte der 79-Jährige im Einfahrtsbereich einen Begrenzungspoller, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1500 Euro. Der Poller wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung

Gestern Nachmittag sind in Witzenhausen gegen 17.15 Uhr in der Fußgängerzone „Am Kirchplatz“ ein 30-Jähriger aus Witzenhausen und ein 23-Jähriger aus Neu-Eichenberg wegen eines Feuerzeugs in Streit geraten, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Der 23-Jährige hatte dem 30-Jährigen auf Nachfrage zunächst sein Feuerzeug geliehen. Als der 30-Jährige dies allerdings nicht zurückgeben wollte und der andere Mann es zurückforderte, kam es zu einem Streit in deren Verlauf der 23-Jährige von seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen wurde. Das Opfer erlitt bei dem Vorfall u.a. eine Schwellung im Gesichtsbereich und zeigte den Vorfall an, nachdem der Tatverdächtige im Anschluss das Weite gesucht hatte.