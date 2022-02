Lkw-Kontrollen auf B 7 durch Revier Ost: Übermüdeter Sattelzugfahrer hielt Ruhezeit nicht ein

Kaufungen (Landkreis Kassel): Beamte des Polizeireviers Ost führten am gestrigen Donnerstag auf der Bundesstraße 7 zwischen Kaufungen und Kassel Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Insgesamt 18 Lkw überprüften die Polizisten in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr und hatten in 11 Fällen etwas zu beanstanden.

Sieben Sattelzugfahrer hielten die fachkundigen Beamten an, die gegen das auf der Bundesstraße geltende Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge über 12 Tonnen verstießen, weshalb jeweils ein Bußgeld von 100 Euro fällig wurde. Ein holländischer Fahrer war mit einem Sattelauflieger unterwegs, an dem ein Reifen völlig abgefahren war. Erst nach dem Wechsel des Reifens durfte er seine Fahrt fortsetzen. In mehreren Fällen war die Ladung nicht richtig gesichert, weshalb die Lkw-Fahrer vor Ort eine entsprechende Nachsicherung durchführen mussten.

Bei vier Fahrern stellten die Polizisten Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten fest. Sie müssen nun mit höheren Bußgeldern rechnen. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer aus Weißrussland, der die vorgeschriebene wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden deutlich unterschritten hatte. Wie die Beamten berichten, fuhr er übermüdet und hatte schlichtweg zu wenig geschlafen, weshalb er nun mit einem Gesamtbußgeld von 5.760 Euro rechnen muss.

Flasche flog aus Gruppe torkelnder Personen auf fahrenden Pkw von 24-Jähriger: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Nord: Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zieht ein Vorfall vom gestrigen Donnerstagabend nach sich, bei dem aus einer Gruppe torkelnder Personen heraus eine Flasche auf ein fahrendes Auto geworfen wurde. Eine 24-Jährige aus Kassel war mit ihrem Audi A 4 gegen 22:10 Uhr auf der Holländischen Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Halitplatzes war sie an den drei offensichtlich betrunkenen Personen vorbeigefahren, wobei plötzlich eine Flasche auf ihre Windschutzscheibe flog und diese beschädigte. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die drei Personen, zu denen die 24-Jährige aufgrund der Dunkelheit keine nähere Beschreibung abgeben konnte, flüchteten anschließend in Richtung Mombachstraße / Gottschalkstraße. Die Fahndung nach der Personengruppe führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die die Dreiergruppe gestern Abend möglicherweise beobachtet haben und weitere Hinweise auf diese Personen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Polizeipräsident Konrad Stelzenbach stellt Kriminalstatistik 2021 für Nordhessen vor

Am heutigen Freitag stellte Polizeipräsident Konrad Stelzenbach mit dem Leiter des Hauptsachgebiets Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erster Polizeihauptkommissar Dirk Bartoldus, den Medien in einer Pressekonferenz die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021 für das Polizeipräsidium Nordhessen mit besonderer Betrachtung von Stadt und Landkreis Kassel vor.

Die Presseinformation zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 mit den vorgestellten Inhalten zu Fallzahlen, Aufklärungsquoten und Kriminalitätsentwicklungen ist dieser Mitteilung, neben einem Foto der Vorstellenden, beigefügt. Alle Informationen finden Sie zudem auch im Internet unter https://ppnh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Kriminalstatistik/.

Unbekannter rempelt Seniorin in Straßenbahn an und klaut Geldbörse: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Ein Unbekannter hat am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr in einer stehenden Straßenbahn am Kasseler Königsplatz eine 82-jährige Frau aus Kassel angerempelt. Den Moment der Ablenkung nutzte der Täter, um unbemerkt ihre Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen. Anschließend verließ der Mann noch an der Haltestelle die Tram, obwohl er dort zuvor erst nach der Seniorin eingestiegen war. Die 82-Jährige beschlich sofort ein ungutes Gefühl, was sich bestätigte, als sie das Fehlen ihres schwarzen Portemonnaies samt Geld und Ausweispapieren feststellte. Sie stieg an der nächsten Haltestelle aus und lief zurück zum Königsplatz, allerdings war der Täter bereits spurlos verschwunden. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Trickdieb geben können.

Es soll sich um einen ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben, der dunkel gekleidet war.

Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Durchsuchung in Rauschgiftverfahren: Ermittler stellen verschiedene Drogen in Mehrfamilienhaus sicher

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Nord: In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge haben Beamte der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei am Mittwoch die Wohnung von zwei Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz durchsucht. Dabei fanden sie in dieser Wohnung und in einer zweiten, mutmaßlich als Bunkerwohnung genutzten Wohnung rund 16 Gramm Kokain, rund 73 Gramm Haschisch, etwa 60 Gramm Marihuana, rund 2.500 Euro Bargeld und eine Schreckschusswaffe. Zudem stellten sie dort Handys und Utensilien für die Verpackung und den Verkauf von Drogen sicher. Die beiden Beschuldigten, eine 41 Jahre alte Frau aus Bulgarien und ein 37 Jahre alter Mann aus Tunesien, waren zuvor bei Ermittlungen in Rauschgiftverfahren gegen andere Personen in den Fokus der Polizei geraten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel hatte ein Richter die Wohnungsdurchsuchung angeordnet, die nun am Mittwochnachmittag durch die Polizei vollstreckt wurde. Dabei konnten die beiden Tatverdächtige in der Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Da keine Haftgründe vorlagen, sind sie sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Beide müssen sich nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Donnerstag einen blauen VW Multivan im Lambertweg in Vellmar gestohlen. Von dem 19 Jahre alten Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen KS-P 4044 im Wert von ca. 20.000 Euro fehlt trotz umgehend eingeleiteter europaweiter Fahndung jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht agierten und wie sie vorgingen, ist momentan nicht bekannt. Am Mittwochabend war einem Anwohner ein langsam durch den Lambertweg fahrender älterer Opel Corsa mit ausländischen Kennzeichen aufgefallen, der möglicherweise mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise auf die Täter, den Verbleib des blauen Multivans oder den aufgefallenen Opel Corsa geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.