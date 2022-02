Wiesenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung zum Nachteil der Gemeinde

Wiesenbach, Rhein-Neckar-Kreis – Am gestrigen Mittwoch, gegen 21:15 Uhr,

beobachtete eine Zeugin in der Vorstädter Straße zwei ca. 18-jährige Männer, die

durch Tritte zwei Warnbarken beschädigten.

Dabei entstand für die Gemeinde ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.:

06223. 9254-0, in Verbindung zu setzen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung von Polizeibeamten, Widerstand, zwei verletzte Polizeibeamten

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am gestrigen Mittwoch, kurz vor 12 Uhr,

fuhr ein weißer Pkw Mercedes-Benz auf der Cavaillonstraße in Richtung Mannheimer

Straße. Bei Rotlicht fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und touchierte den Pkw

Mercedes-Benz einer 69-jährigen Fahrerin, die bei Grünlicht auf der Mannheimer

Straße losgefahren war.

Nach dem Zusammenstoß bog der Unfallverursacher ohne anzuhalten links in

Richtung Autobahn ab und flüchtete.

Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Weinheim kam ein Zeuge an die

Unfallstelle und teilte den Beamten mit, dass sich der Flüchtige in seiner

Werkstatt in Viernheim aufhalten würde. Die Beamten begaben sich daraufhin mit

Unterstützung der hessischen Polizeibeamten zu der angegebenen Adresse nach

Viernheim und fanden zunächst den ebenfalls mit erheblichen Frontschäden

abgestellten Pkw des flüchtigen Unfallverursachers im Nahbereich des Anwesens

vor.

Am Fahrzeug der Geschädigten entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von

ca. 15.000 Euro und am Fahrzeug des Verursachers von ca. 10.000 Euro.

Der 43-jährige Beschuldigte hielt sich in seiner Werkstatt auf. Während des

Tatverhalts beleidigte er unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamten in Worten

der Gossensprache und wurde zunehmend aggressiver.

Zur Durchführung der weiteren strafprozessualen Maßnahmen durch die Polizei,

wurde der Beschuldigte daraufhin zum Polizeirevier Weinheim verbracht. Auch

während der Fahrt im Polizeiauto beleidigte er die Polizeibeamten fortwährend.

Bei einem Toilettengang auf dem Polizeirevier versuchte der ca. 140 kg schwere

Mann die Beamten einfach umzurennen und zu flüchten. Als dies nicht gelang,

schlug er gezielt mit seiner Faust gegen die beiden Beamten, die dabei an Kopf-

und Halsbereich getroffen und leicht verletzt wurden.

Bei der Blutentnahme, die nur unter Anwendung von unmittelbarem Zwang der

Beamten möglich war, spuckte der 43-Jährige um sich. Dabei traf er auch den

Polizeivertragsarzt im Gesicht.

Was letztendlich zu dem mentalen Ausnahmeverhalten des Mannes geführt hat,

werden die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Nach bisherigen

Feststellungen dürfte Alkoholbeeinflussung eher auszuschließen sein. Aufgrund

seines Zustandes wurde er aber zur Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksame Zeuge führt zu Ermittlung eines Unfallflüchtigen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochmittag, gegen 13:30 Uhr,

fuhr ein Lkw in der Spoleto-Straße und streifte beim Vorbeifahren einen

geparkten Pkw.

Eine 51-jährige Zeugin beobachtete den Unfall und wollte mit dem Fahrer des Lkw

Kontakt aufnehmen. Während der Kontaktaufnahme flüchtet jedoch der Fahrer mit

seinem Fahrzeug ohne anzuhalten. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des

Unfallflüchtigen und verständigte die Halterin des beschädigten Fahrzeugs. An

dem geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer Anzeige

wegen Verkehrsunfallflucht an die Staatsanwaltschaft und der Fahrer muss mit dem

Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Bammental/ Mauer, Rhein-Neckar-Kreis: Fahren unter Drogeneinfluss

Bammental/ Mauer, Rhein-Neckar-Kreis – Am gestrigen Mittwoch, kurz nach 16

Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd in der Wiesenbacher

Landstraße aus Richtung Wiesenbach ein entgegenkommender Audi-Fahrer auf. Das

Fahrzeug konnte anschließend in Mauer auf einem Parkplatz angehalten und

kontrolliert werden.

Der 27-jährige Fahrer wirkte bei der Kontrolle sehr nervös und die aufmerksamen

Polizeibeamten stellten bei ihm extrem gerötete Augenlider und ein stark

gerötetes Unterlid fest. Nachdem er keine plausiblen Gründe für die sichtbaren

Merkmale, die auf einen Drogenkonsum hinweisen, geben konnte, wurde ihm ein

Urintest angeboten, der anschließend beim Polizeirevier durchgeführt wurde. Der

erste Verdacht der Beamten bestätigte sich und der durchgeführte Test reagierte

positiv auf die Substanz THC.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die durch einen

Polizeivertragsarzt durchgeführt wurde. Im weiteren Verlauf räumte Mann ein,

zuletzt bereits drei Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben.

Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit einem Kraftfahrzeug untersagt und es

erfolgt nach Abschluss der Ermittlungen Anzeige an die Staatsanwaltschaft u. a.

wegen Besitz von BtM und Fahren unter Drogeneinfluss.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bagatellunfall auf A5 führt zu Verletzungen beider Unfallbeteiligter und hohem Sachschaden

Mannheim – Am Mittwochabend, den 09.02.22 kam es gegen 20:30 Uhr auf der

A5 in Fahrtrichtung Frankfurt, in Höhe der Anschlussstelle Dossenheim zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein 21-Jähriger BMW-Fahrer wollte an der

Anschlussstelle Dossenheim auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. Beim

Fahrstreifenwechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur übersah

er einen von hinten herannahenden 33-jährigen Audi-Fahrer. Der Audi-Fahrer

versuchte noch vergebens eine Gefahrenbremsung einzuleiten, was ihm aufgrund der

hohen Geschwindigkeit misslang. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall trotz der

herrschenden Geschwindigkeit nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand

hingegen jeweils hoher Sachschaden von mindestens 8.000,- EUR.

A61 – bei Hockenheim Reifenschaden verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn

Mannheim – Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:00 auf der A61 Richtung

Hockenheim bei Speyer zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer kam

aufgrund eines Reifenschadens von der rechten Fahrbahn nach links ab und

kollidierte auf dem linken Fahrstreifen mit einem Kleinbus. Der Kleinbus wurde

durch die Kollision mit dem Lkw in die Mittelleitplanke gedrückt. Der 57-jährige

Fahrer des Kleinbusses wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den

Fahrzeugen sowie an den Leitplanken entstand ein beträchtlicher Sachschaden von

insgesamt 100.000 Euro. Der linke Fahrstreifen musste bis zur Bergung des

Kleinbusses gesperrt werden. Die Unfallstelle wurde mittlerweile geräumt.

Lobenfeld / Rhein-Neckar-Kreis: Förster überführt Holzdieb

Lobenfeld – Im Zeitraum vom 24.12.2021 bis zum 07.02.2022 entwendete ein

Dieb in den Waldgebieten Lobbach, Wiesenbach sowie Mückenloch mehrere Baumstämme

im Wert von etwa 900 Euro. Der zuständige Förster hatte einen Anfangsverdacht,

wer das Holz entwendet haben könnte und ging seiner Vermutung nach. Er sollte

mit dem Verdacht Recht behalten und konnte einen Großteil des durch ihn

markierten Holzes auf einem Holzlagerplatz in Spechbach feststellen. Der

Eigentümer des Lagerplatzes sowie der 21-jährige Tatverdächtige müssen nun mit

einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die Ermittlungen zur genauen

Tatbeteiligung der Beiden dauern weiterhin an.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht trotz hinweisgebenden Hupen

Mannheim – Am Mittwochmorgen, den 09.02.2022, gegen 9:30 Uhr streifte eine

bisher namentlich nicht bekannte männliche Person mit einem weißen Pkw einen am

Fahrbahnrand der Bahnhofstraße geparkten Ford. In dem geparkten Fahrzeug saß zum

Unfallzeitpunkt noch die Fahrerin, die den Verursacher durch Hupen auf den

Unfall noch aufmerksam gemacht hatte. Darauf hielt der Unbekannte nach wenigen

Metern mit seinem weißen Pkw kurz am Fahrbahnrand an und fuhr wider Erwarten

sodann unbeirrt weiter.

Derzeit liegt dem zuständigen Verkehrsdienst Heidelberg noch keine konkreten

Hinweise zu dem Unfallverursacher vor. Zeugen, die zum Unfallverursacher

Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg

unter der Telefonnummer 0621 174-4111 in Verbindung zu setzen.

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: 77-Jähriger Pedelec-Fahrer kommt bei Unfall zu Sturz und wird schwer verletzt

Mannheim – Am Nachmittag des 09.02.22 kam es zwischen einem 33-jährigen

Pkw-Fahrer und einem 77-jährigen Pedelec-Fahrer im Kreisverkehr der Reilsheimer

Straße in Bammental zu einem Verkehrsunfall. Der Autofahrer hatte den

77-jährigen Vorfahrtberechtigten offenbar beim Einfahren in den Kreisel

übersehen und mit seinem Pkw leicht gestreift. Der Pedelec-Fahrer stürzte

dadurch zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. In Ermangelung eines Helmes war

die Kopfverletzung so schwer, dass sich der 77-jährige Geschädigte seither in

stationärer Behandlung befindet. Es entstand lediglich geringfügiger

Sachschaden.

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Ältere Dame kommt versehentlich auf Gaspedal, rammt zuerst parkendes Auto und fährt dann gegen Hauswand

Mannheim – Am Mittwoch, den 09.02.22 gegen 17:30 Uhr kommt eine 85-jährige

Frau beim Einparken vor einem Wohnanwesen im Reilsheimer Mühlweg in Bammental

beim Einparken versehentlich auf das Gaspedal und verliert prompt die Kontrolle

über ihr Fahrzeug. Die ältere Dame kam mit ihrem Fahrzeug nach links von der

Fahrbahn ab, streifte zuerst ein hinter ihr geparktes Fahrzeug und prallte

direkt danach gegen die Hauswand des angrenzenden Wohnanwesens. Durch den Unfall

entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000,- EUR. Glücklicherweise wurde bei

dem fehlgeschlagenen Einparkmanöver niemand verletzt.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 8-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am

Mittwochnachmittag in Dossenheim wurde ein 8-jähriger Junge schwer verletzt. Ein

46-jähriger Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem Lastwagen auf dem Feldweg „In

den Schafäckern“ unterwegs. In Höhe eines Gehöfts lief der 8-Jährige hinter

einer Mauer auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Lastwagens leitete zwar sofort eine

Gefahrenbremsung ein. Es gelang ihm jedoch nicht, mit seinem Fahrzeug

rechtzeitig zum Stillstand zu kommen. Der Junge stieß in Höhe der Fahrertür

gegen den Lastwagen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Junge schwere

Verletzungen an beiden Füßen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brennende Mülltonne und Kartonagen; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochabend gegen 21:30 rückten

Polizei und Feuerwehr aus, nachdem in der Straße „Tiefer Weg“ aus bislang nicht

bekannter Ursache eine Mülltonne in Brand geraten war. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte des Polizeireviers Hockenheim hatte der Eigentümer das Feuer

bereits mithilfe eines Gartenschlauchs gelöscht. Er gab an, dass er am Abend

mehrere Kartons rausgestellt und neben der Mülltonne platziert hatte. Kurz

darauf habe er dann Flammen gesehen und den Notruf abgesetzt. Ersten

Ermittlungen zufolge, sollen kurz vor Brandausbruch zwei Mädchen im Wohngebiet

unterwegs gewesen sein. Ob diese jedoch im Zusammenhang mit dem Brandausbruch

stehen, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe an der Mülltonne sowie an der

angrenzenden Gartenmauer.

Zeugen, welche die beiden Mädchen gesehen haben und /oder darüber hinaus

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Hockenheim unter der Tel.: 06205 28600 zu melden.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Brieftauben mit Pfeilen beschossen

Sandhausen – Am Montag, den 07.02.2022, bemerkte die Besitzerin von drei

Brieftauben, dass ihre Tiere, welche sie in der Friedrich-Ebert-Straße hält, bei

einem Ausflug vermutlich mittels Pfeilen beschossen wurden.

Bei der Nachschau im Taubenschlag stellte die Besitzerin fest, dass im

Brustbereich von zwei Tauben Pfeilähnliche Gegenstände steckten. Mit welcher Art

von Waffe die Pfeile abgefeuert wurden, ist unklar.

Da es sich um keine zahmen Tiere handelt, gelang es der Frau nicht, an die

Tauben heranzutreten und die Geschosse zu sichern. Der Polizeiposten Sandhausen

sucht nun Zeugen, die im Bereich Sandhausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben oder Hinweise zu dem Täter oder den Geschossen geben können und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 06224/2481 zu melden.

Eberbach/Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Microsoft-Mitarbeiter treiben weiter ihr Unwesen in der Region; Eberbacherin letztes Opfer

Eberbach/Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis – Die sogenannten

„Microsoft-Support-Calls“ sind seit Jahren ein deutschlandweites

Betrugsphänomen. Auch in der Metropolregion treten „falsche“

Microsoft-Mitarbeiter regelmäßig in Erscheinung.

Insgesamt 387 Fälle solcher Anrufe „falscher“ Microsoft-Mitarbeiter registrierte

das Polizeipräsidium Mannheim im Jahr 2021 in Mannheim, Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis. 258 von ihnen blieben im Versuchsstadium stecken, bei 129

vollendeten Taten entstand den Opfern ein Vermögensschaden von rund 650.000.-

Euro.

Die Masche ist dabei immer die gleiche: Unbekannte rufen von Callcentern, meist

aus dem asiatischen Raum bei häufig älteren Menschen an und überreden sie, in

englischer, aber auch in guter deutscher Sprache, durch geschickte

Gesprächsführung, diverse Aktionen am Computer durchzuführen.

Hierdurch erlangen die Täter Fernzugriffe auf die PC-Systeme der Opfer. Durch

nachfolgende Finanztransaktionen von Opferkonten auf die Konten der Täter oder

deren Hintermänner sowie die Code-Übermittlungen von PlayStore-Karten entstehen

hohe finanzielle Schäden.

So erging es dieser Tage auch einem 61-Jährigen aus Reichartshausen. Im Laufe

eines rund 40-minütigen Telefonats mit dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

ließ er sich in einem ersten Schritt zum Installieren der Teamviewer-Software

überreden. Allerdings wurde der Reichartshäuser durch die Vorgehensweise des

Anrufers misstrauisch, legte auf und zog geistesgegenwärtig alle Stecker

inklusive der WLan-Verbindung für seinen Computer. Anschließend erstattete er zu

Beginn dieser Woche Anzeige beim Polizeiposten Waibstadt. Nach derzeitigen

Erkenntnissen erlitt der Mann keinen finanziellen Schaden.

Nicht so viel Glück hatte am Dienstag und Mittwoch allerdings eine 57-jährige

Eberbacherin. Der Anrufer erhielt ebenfalls einen Systemzugriff auf den Computer

der Frau und verlangte von ihr, deren Konto-Daten zu übermitteln und zusätzlich

noch die Codes sogenannter PlayStore-Karte, die sie in Einkaufsmärkten erwarb,

zu übermitteln. Als ein Mitarbeiter der Hausbank der Frau ungewöhnliche

Geldtransfers von deren Konto feststellte, sperrte er dieses. Darüber hinaus

informierte die 57-Jährige über den Betrug und riet ihr, neben dem Ziehen aller

Stecker, Anzeige zu erstatten.

Was folgte, so berichtete sie am Donnerstagvormittag bei ihrer

Anzeigenerstattung, war ein regelrechter Telefonterror. Rund 30 Anrufe

Unbekannter mit unterschiedlichen Telefonnummern folgten nach ihrem Abschalten,

um nochmals mit der 57-Jährigen aufzunehmen. Über die Schadenshöhe ist noch

nichts bekannt. Er beträgt mindestens 1.000.- Euro durch die Übermittlung der

der PlayStore-Codes.

Mit weiteren Auftreten falscher Microsoft-Mitarbeiter muss auch zukünftig

gerechnet werden. Die Polizei rät deshalb in solchen Fällen:

Die Firma Microsoft führt solche Anrufe nicht durch (Hinweise

hierzu auch auf der Microsoft-Homepage).

hierzu auch auf der Microsoft-Homepage). Nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern eingehen

und sofort auflegen. Auch nicht auf die Frage, „Do you speak

English“ mit „Yes!“ antworten.

und sofort auflegen. Auch nicht auf die Frage, „Do you speak English“ mit „Yes!“ antworten. Auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder

Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die

Anrufer herausgeben.

Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die Anrufer herausgeben. Keine Software installieren oder installieren lassen.

Wurde man bereits Opfer?

Rechner vom Internet trennen und runterfahren. Über einen

anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene

Passwörter ändern.

anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter ändern. Rechner überprüfen lassen und evtl. Fernwartungsprogramm auf dem

Rechner löschen.

Rechner löschen. Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen aufnehmen, deren

Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen

zurückgeholt werden können.

zurückgeholt werden können. Anzeige bei der Polizei erstatten!

Ggf. Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden:

www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Alle Infos zum Betrugsphänomen gibt es auch hier:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Trainings- und Theraphiezentrum – Polizei sucht Zeugen!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Eingebrochen wurde zwischen Dienstag,

22:00 Uhr, und Mittwoch, 05:30 Uhr in ein Trainings- und Theraphiezentrum in der

Straße „Südtangente“. Ein bislang unbekannter Täter schmiss ein Fenster, auf der

Rückseite des Gebäudes in Richtung Bahngleise, ein und verschaffte sich so

Zutritt zum Inneren des Studios. Es wurden mehrere hundert Euro Bargeld, sowie

ein Laptop entwendet. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit keine, ebenso ist

der Sach- und Diebstahlschaden Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen,

unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.