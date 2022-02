Heidelberg-Mitte: Auffahrunfall, Unfallhergang unklar – Zeugen gesucht

Heidelberg-Mitte – Am heutigen Donnerstag gegen 11:30 Uhr kam es in der

Eppelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller.

Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass

er an der Ampelanlage zum Czernyring anhielt und der Roller ihm aufgefahren sei.

Der Fahrer des Rollers teilte dagegen mit, dass der Mercedes zurückgerollt und

gegen den Roller gestoßen sei. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben sucht das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet

haben. Hinweise werden unter Tel.: 06221/99-1700 entgegengenommen.

Heidelberg-Pfaffengrund: Dreiste Trickbetrüger ergaunern mehrere Stangen Zigaretten in Kiosk – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am 08.02.2022 gegen 16 Uhr fiel eine Kioskbesitzerin im

Kranichweg im Stadtteil Pfaffengrund in ihren Verkaufsräumlichkeiten auf eine

Bande Trickbetrüger herein.

Zwei männliche Personen betraten dabei hintereinander das Kiosk und täuschten

der Inhaberin zunächst Kaufinteresse vor. Die Besitzerin widmete sich dann

hintereinander den in unterschiedlichen Teilen des Ladens geschickt

positionierten „Kunden“. Einer der beiden Betrüger nutzte dabei die Zuwendung

der Besitzerin zum jeweils anderen und begab sich, dem Blick der Besitzerin

entzogen, unbemerkt in die angrenzenden und leicht zugänglichen Lagerräume und

entwendete dort schließlich 11 Stangen Zigaretten, die er in einen mitgeführten

Rucksack packte und anschließend das Geschäft verließ.

Der andere unbekannte Täter zahlte derweil, um den Schein zu wahren, zwei

Geschenkkarten und verließ dann ebenfalls den Laden. Als die Besitzerin kurz

darauf misstrauisch wurde, begab sie sich in die Lagerräume, wo sie den

Diebstahl feststellte. Sie nahm daraufhin die Verfolgung der beiden „Kunden“

auf. Als der „Dieb“ in ihr Sichtfeld geriet, hatte sie ihn noch aufgefordert,

stehen zu bleiben. Dieser begab sich jedoch unbeirrt weiter in Richtung eines

Lebensmittelmarktes.

Eine vom Polizeirevier Heidelberg-Süd sofort eingeleitete Fahndung nach den

flüchtigen Tätern verlief ergebnislos.

Die beiden Täter wurden von der Kioskbesitzerin wie folgt beschrieben:

Bei beiden Tätern handelt es sich um männliche Personen von osteuropäischem

Erscheinungsbild.

Einer der beiden Täter war ca. 174 cm groß, hatte eine insgesamt sehr schlanke

Statur und war ca. 30 Jahre alt Der Unbekannte hatte schwarze kurze Haare, zum

Mittelscheitel frisiert und trug keinen Bart. Er war mit einer Bluejeans,

dunkler Jacke sowie einer weißen FFP2 bekleidet. Er sprach in gebrochenem

Englisch.

Der zweite Täter, der das Diebesgut entwendet hatte, war ca. 185 cm groß,

kräftige Statur, schätzungsweise 45 Jahre alt, und trug einen rotblonden

Stoppelbart. Er war mit einer schwarzen Wollmütze, beige-farbener Cargo Hose mit

großen Seitentaschen, hellen Sportschuhen und einer weißen FFP2 Maske bekleidet.

Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 750,- EUR.

Sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der

telefonischen Erreichbarkeit 06221-3418-0 entgegen.

Heidelberg-Wieblingen: Einbruch in Hochschulgebäude – Täter hatten es auf Bargeld und Snacks abgesehen

Heidelberg-Wieblingen – Im Zeitraum von Dienstag, 20:00 Uhr bis Mittwoch,

05:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zunächst

Zutritt zu einem Hochschulgebäude in der Ludwig-Guttmann-Straße und brachen in

der Folge mehrere Versorgungsautomaten auf. Vermutlich durch gewaltsames

Aufdrücken einer Zugangstür gelang es den Unbekannten das Gebäude zu betreten.

Anschließend hebelten sie die Automaten auf und entwendeten aus diesen Snacks

sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die leeren Geldkassetten ließen die

Täter hingegen am Tatort zurück. Diese wurden in der Folge sichergestellt und

der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zwecks

Sicherung möglicher Spuren übergeben.

Der Polizeiposten Wieblingen hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

des Besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die

in der Nacht verdächtige Personen im besagten Bereich gesehen haben sowie

darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06221

830740 zu melden.

Heidelberg-Mitte: Illegales Straßenrennen hat Konsequenzen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Mitte – Zwei PKWs fielen einer Streifenwagenbesatzung durch

ihre auffällige Fahrweise nahe des Bismarckplatzes am späten Mittwochabend gegen

23:30 Uhr auf. Die Fahrzeuge, ein BMW und ein Audi, beschleunigten in der

Ringstraße stark und überholten noch vor der Montpellierbrücke ein Taxi. Als

beide Fahrzeuge wieder auf gleicher Höhe waren, fuhren sie mit deutlich

überhöhter Geschwindigkeit weiter auf der Speyerer Straße und erweckten den

Eindruck sich ein Rennen zu liefern. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

konnten die Fahrzeugführer, einen 26-Jährigen und einen 20-jährigen Mann,

schließlich anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde bei dem

26-Jährigen auch noch eine Beeinflussung durch einen vorherigen Cannabiskonsum

festgestellt. Die Fahrzeuge der Männer wurden sichergestellt. Eine Einziehung

der PKWs wird nun näher geprüft. Darüber hinaus müssen die Fahrer mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen und einem Strafverfahren wegen des

Verdachts der Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennens rechnen. Der

26-Jährige muss sich außerdem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zeugen, welche die Fahrweise der Verdächtigen beobachtet haben oder sogar

gefährdet worden sind, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte (0621/174-1700) zu melden.

Schwetzingen/Wiesloch/Heidelberg: „Schockanrufe“ überschwemmen Heidelberg, Wiesloch und Schwetzingen; Polizei warnt eindringlich vor Geld- oder Schmuckübergaben an fremde Personen

Schwetzingen/Wiesloch/Heidelberg – Im Laufe des Mittwochs wurden

Heidelberg (12) mit den Stadtteilen Handschuhsheim, Ziegelhausen, Rohrbach und

Boxberg, Wiesloch (14) mit den Ortsteilen Baiertal und Dielheim sowie

Schwetzingen (8) mit sogenannten Schockanrufen förmlich überschwemmt. Insgesamt

wurden zwischen 10 Uhr bis 16 Uhr 34 betrügerische Anrufe der Polizei gemeldet.

Mit einer enormen Dunkelziffer wird dabei gerechnet.

Die Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 71-86 Jahren waren in den meisten

Fällen mit einer weinerlichen Stimme am Hörer konfrontiert, die den Eindruck

vermittelte, als vermeintliche Tochter/Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht

zu haben und zur Abwendung einer Haft, mehrere zehntausend Euro Kaution zu

benötigen. In allen Fällen erkannten Angerufenen die betrügerische Masche und

legten auf – bis auf einen Fall.

In Schwetzingen meldete sich eine angebliche Oberkommissarin Braun bei einem

älteren Ehepaar und tischte ihnen die gleiche „Story“ von einem tödlichen

Verkehrsunfall auf, den ihre Tochter verursacht hätte.

Im Anschluss kam noch ein vermeintlicher Staatsanwalt ins Spiel, der über

40.000.- Euro in Bargeld und Goldmünzen forderte, um die Inhaftierung der

Tochter abzuwenden.

Die schockierten Senioren leisteten den Anweisungen des angeblichen

Staatsanwaltes Folge und fuhren zum Alten Messplatz an der Ecke

Hebelstraße/Wildemannstraße, der ihnen als Übergabeort genannt wurde.

Während die Ehefrau wartete, ging ihr Mann zur nahegelegenen Sparkasse, um

Bargeld abzuheben. Zum Glück bekam er dort kein Geld. Als er jedoch wenige

Minuten später zu seiner Frau zurückkehrte, hatte ein angeblicher Polizeibeamter

schon die bereitgelegten Goldmünzen im Wert von rund 20.000.- Euro abgeholt.

Das Ehepaar erstattete nach am Mittwochnachmittag Anzeige, als ihnen sehr

schnell gewahr wurde, Opfer eines Betruges geworden zu sein.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre; 165 cm; normale bis

sportliche Figur; brauner Teint, südländisches Aussehen; rasiertes, rundliches

Gesicht. Er trug eine dunkle Wollmütze und farbige Kleidung mit roten und grünen

Elementen.

Den ersten Anruf der Betrüger erhielt das Ehepaar am Mittwochvormittag, kurz

nach 10 Uhr. Die Übergabe der Goldmünzen erfolgte gegen 12.00 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im

Bereich des Alten Messplatzes in Schwetzingen aufgefallen sind, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, mit dem Polizeirevier

Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 oder jeder andren Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus bitten die Ermittler des Betrugsdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg folgende Hinweise zu beherzigen:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen
Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen
fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder
anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder

anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an
unbekannte Personen.

unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie
unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen

Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der

Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen

entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta
Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter
Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines
Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter

Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und
andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der
Bank oder im Bankschließfach.

andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der

Bank oder im Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann.

Die Beratungen sind kostenlos!!!