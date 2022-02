Verkehrsunfallflucht

Simmertal Soonwaldstraße – Am 10.02.22 gegen 13.15h befuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw in Simmertal die Soonwaldstraße aus Richtung Seesbach kommend in Richtung Banzel. Geschädigter (Traktor mit Schaufel) befuhr die Soonwaldstraße aus Richtung Banzel kommend in Richtung Seesbach. Im Kurvenbereich in Höhe der Hausnummer 19 fuhr der Unfallverursacher nicht weit genug rechts, geriet auf die Fahrspur des Traktors, so dass dieser ausweichen musste. Durch das Ausweichen stieß der Traktor mit seiner Schaufel gegen das Dach der Hausnummer 19. An dem Haus entstand Sachschaden. Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Kirn

Kirn/Martinstein – Am heutigen Donnerstag wurden durch Kräfte hiesiger Dienststelle Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt „Ablenkung im Straßenverkehr“ durchgeführt. Hierzu wurden zunächst im Stadtgebiet Kirn und im späteren Verlauf an der Hauptstraße in Martinstein Kontrollstellen eingerichtet. Hinsichtlich der originären Thematik konnte eine positive Bilanz gezogen werden: Lediglich eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Nahe-Glan wurde mit einem Handyverstoß festgestellt und zeigte sich gegenüber der Polizei einsichtig. Allerdings konnten im Rahmen der Verkehrsüberwachung acht Gurtverstöße erkannt und geahndet werden. Die Handy-Sünderin erwartet nun ein Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt im Verkehrszentralregister. Bei einem Gurtverstoß sieht der bundeseinheitlich geltende Bußgeldkatalog ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro vor. Im Rahmen weiterer Verkehrskontrollen wurden geringfügige Verstöße, wie z.B. Mängel an der Beleuchtungseinrichtung sowie fehlende Warnwesten/Verbandskästen sanktioniert.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Marnheim – Ein 65-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis erhielt am Montag, den 07.02.2022, eine Meldung auf seinem Computer. Demnach solle er eine dort angegebene Nummer anrufen, da sich auf seinem Computer ein sogenannter „Trojaner“ befinden würde. Der Mann wählte schließlich die Nummer und führte daraufhin ein Telefonat mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Dieser teilte dem 65-Jährigen mit, dass er nun „Google-Playcards“ erwerben solle, mit welchen er dann ein Virenprogramm herunterladen und ein Jahr virenfrei bleiben könne. Erst als der Mann in einem Supermarkt tatsächlich die Guthabenkarten kaufen wollte, fiel der Kassiererin der Betrugsversuch auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor Trickbetrug am Telefon. Hierbei versuchen sich die Täter häufig unter Vortäuschen von Notlagen, einer zu erwartenden Dienstleistung oder durch ähnliche Täuschungen Geldwerte anzueignen. Gehen Sie daher keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird und melden einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Verkehrsunfallfluchten im Donnersbergkreis

Göllheim/Kirchheimbolanden – Zunächst kam es in der Nacht von Dienstag, den 08.02.2022, auf Mittwoch, den 09.02.2022, zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße in Göllheim. Ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen PKW dort gegen 21:00 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 04:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite feststellen. Der Verursacher steht bisher nicht fest.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch, den 09.02.2022, zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bischheimer Straße in Kirchheimbolanden. Dort touchierte ein Sattelschlepper beim Vorbeifahren einen anderen, dort geparkten Sattelschlepper und beschädigte letzteren hierdurch. Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Trotz Videoüberwachung auf dem Gelände konnten bislang keine konkreten Anhaltspunkte hinsichtlich des Täters erlangt werden.

In beiden Fällen bitte die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen der Taten.