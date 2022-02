Drogenkonsum bei Unfallaufnahme erkannt

Mainz-Neustadt – Am Mittwochmittag ereignete sich auf der Rheinallee in

der Mainzer Neustadt Höhe Taunusstraße ein Verkehrsunfall. Beim Wechsel des

Fahrstreifens übersah der 33-jährige Unfallverursacher einen parallel zu ihm

fahrenden 25-jährigen Autofahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand

Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls entstand bei den eingesetzten Beamten der

Polizeiinspektion Mainz 2 der Eindruck, dass der 25-jährige Mann unter

Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Die Funkstreife fuhr mit dem Mann zur

Dienststelle, um einen freiwilligen Drogentest durchzuführen. Auf der

Dienststelle versuchte der Mann seinen Urin mit Toilettenwasser zu vermischen,

um das Ergebnis des Tests zu verfälschen. Die Mühen waren vergeblich, der Test

zeigte eindeutig den Konsum von Betäubungsmitteln an. Durch einen hinzugerufenen

Arzt wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Konsum von Betäubungsmitteln wurde

eingeleitet. Dem Fahrer drohen zudem ein Fahrverbot sowie eine hohe Geldstrafe.

Sattelzug von Fahrbahn abgekommen

A 63 Bischheim

Mit hoher Wahrscheinlichkeit weil er zu tief ins Glas geschaut hat, kam ein 41-jähriger LKW-Fahrer heute gegen 12:30 Uhr auf der A 63 in der Gemarkung Bischheim von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verlor in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor dem Parkplatz Heuberger Hof auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen mit 21 Tonnen Papier beladenen Sattelzug, geriet nach rechts ins Bankett und fuhr sich dort fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen ergab fast 1,9 Promille. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe. Den Führerschein behielt die Polizei gleich ein. Da der Sattelzug leichte Seitenneigung hat, kann er nicht einfach herausgezogen werden, sondern muss derzeit mit einem Kran geborgen werden. Dazu muss die A 63 aktuell zwischen den Anschlussstellen Freimersheim und Kirchheimbolanden in Richtung Kaiserslautern für mindestens ca. eine Stunde bis ca. 16 Uhr voll gesperrt werden. Da die L 401 derzeit ebenfalls wegen einer Baustelle im Bereich Morschheim gesperrt ist und nicht als Umleitungsstrecke genutzt werden kann, wird insbesondere dem Schwerverkehr empfohlen am Kreuz Alzey über die A 61 zur Anschlussstelle Gundersheim zu fahren und von dort über die L 386 in Richtung Kirchheimbolanden, alternativ bis zum Kreuz Frankenthal und dann über die A 6 Richtung Kaiserslautern. Der Sachschaden am LKW schätzt die Polizei auf ca. 1000 Euro. Den Fremdschaden am Bankett ebenfalls. Der 41-Jährige selbst blieb unverletzt.

Balkon- und Terrassentüren aufgehebelt

Mainz-Stadtgebiet – Als die 25-jährige Bewohnerin nach ganztägiger

Abwesenheit am Mittwochabend in ihre Erdgeschosswohnung in der Mainzer Oberstadt

zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Balkontür aufgehebelt wurde und diverse

Räume durchwühlt waren. Gestohlen wurde ausschließlich Modeschmuck.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwochmorgen im Mainzer Stadtteil

Laubenheim. Diesmal hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines

Einfamilienhauses auf. Auch hier wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ob etwas

gestohlen wurde, ist noch unklar.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen aufgenommen.

Spuren wurden gesichert. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist nicht

geklärt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Betrügerische Zahlungsaufforderungen

Mainz – In den letzten Tagen mehren sich die Strafanzeigen wegen

betrügerischen Zahlungsaufforderungen.

Per E-Mail erhalten die Adressaten Zahlungsaufforderungen, meist im mittleren

zweistelligen Bereich, welche angeblich von einer Handelskette versandt wurden.

Auf Nachfrage durch die angeschriebenen Personen bei dem Discountunternehmen gab

man an, dass diese E-Mails nicht von dem Unternehmen stammen und es sich dabei

um keine berechtigten Zahlungsaufforderungen handelt.

Bei diesen E-Mails handelt es sich um ein Betrugsdelikt. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie solche oder ähnliche E-Mails erhalten, überprüfen Sie, ob es sich

dabei um berechtigte Geldforderungen seitens des Absenders handelt. Andernfalls

ignorieren Sie die Zahlungsaufforderung und wenden sich an Ihre zuständige

Polizeidienststelle.

Diebstahl an Kfz – Zeugen gesucht

Gensingen, 09.02., Alexander-Bretz-Straße, 13:00-16:10 Uhr. Ein Mann meldete den Ausbau und Diebstahl seines Katalysators an seinem VW Golf. Er hatte das Fahrzeug mit KH-Kennung im genannten Zeitraum auf einem Mitfahrerparkplatz abgestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Verkehrsunfall mit Flucht geklärt

Bingen, 09.02., Saarlandstraße, 14:23 Uhr. Eine 63-jährige Fahrerin fuhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts beim Rückwärts-Ausparken gegen einen gegenüber geparkten Opel Astra. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Hilfe von Zeugen konnte die 63-Jährige ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden an beiden Autos in Höhe von ca. 1.750 EUR.

