Verkehrsunfall mit leicht verletztem Zweiradfahrer

Worms-Horchheim

Am Mittwochnachmittag kam es in Worms-Horchheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der 48-jährige PKW-Fahrer befuhr gegen 16:45 Uhr die Hausmühlstraße. An der Kreuzung zur Höhlchenstraße übersah er einen von links kommenden 18-jährigen Motorradfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhlchenstraße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Wörrstadt – Küchenbrand in Rommersheimer Mehrfamilienhaus

Alzey

Am gestrigen Mittwoch Morgen konnte eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Rommersheim festgestellt werden. Auf mehrfaches Rufen und Klingeln reagierte niemand, die betroffene Wohnungstür musste aufgebrochen werden. Das Haus wurde nach anwesenden Personen durchsucht, es konnte aber niemand angetroffen werden. Der Brand wurde nach derzeitigen Ermittlungen durch eine defekte Dunstabzugshaube in einer der Küchen ausgelöst. Zum Glück wurde niemand verletzt, die Wohnungen des Anwesens sind allerdings nicht mehr bewohnbar. An der Löschung des Brandes waren die Feuerwehren von Wörrstadt, Wörrstadt-Rommersheim und Sulzheim im Einsatz.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms – Apotheken-Räuber in Worms festgenommen

Worms – Nach einem schweren Raub am 08.02.2022 (Bericht

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5141962) konnten am heutigen

Vormittag zwei Tatverdächtige nach intensiven Ermittlungen festgenommen werden.

Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei polizeibekannte Wormser im Alter von 28

und 30 Jahren. Beide stehen im dringenden Tatverdacht, die Apotheke in der

Mainzer Straße überfallen zu haben.

Zeugenhinweise und umfangreiche Ermittlungen haben den Tatverdacht gegen die

beiden Wormser erhärtet. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat

Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen erwirkt. Hierbei

konnte Tatkleidung aufgefunden und die beiden Personen vorläufig festgenommen

werden.

Die Tatverdächtigen haben die Tat bereits gestanden und werden morgen dem

Ermittlungsrichter vorgeführt.