Ein Jugendlicher, dreieinhalb Stunden, sieben Straftaten

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochabend, dem 9. Februar 2022 gegen 19:00 Uhr

durchquerte ein junger Mann mit einem Verkehrsschild unter dem Arm den

Personentunnel des Hbf Kaiserslautern. Als der 17-jährige die Streife der

Bundespolizei erblickte begann er zu rennen, ließ unterwegs das Schild fallen

und bog, mutmaßlich unwissend, in eine Sackgasse, in welcher er durch die

Polizisten gestellt werden konnte. Hier wurde er, zu der durch ihn begangenen

Straftat, belehrt und seine Personalien wurden festgestellt bzw. überprüft.

Während der Kontrolle verhielt sich der Jugendliche aggressiv, trank aus einer

mitgeführten Whiskeyflasche, beleidigte die Beamten und versuchte sich der

Maßnahme zu entziehen. Das Schild wurde sichergestellt und der junge Mann begab

sich zurück in Richtung des Bahnhofes, wo er kurz darauf, mit dem Vorfall

prahlend, im Beisein drei weiterer Jugendlicher erneut durch die Streife

angetroffen wurde. Im Rahmen seiner Ausführungen näherte er sich den Polizisten

derart provokant und den Abstand unterschreitend, dass er durch die Beamten

fixiert werden musste. Die Streife verbrachte ihn in das Revier, auf dem Weg

dorthin sowie in den Diensträumen betitelte und beschimpfte er die Polizisten

weiterhin und drohte ihnen. Er erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof und

konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache verlassen. Etwa

eineinhalb Stunden später wurde der Jugendliche erneut im Bahnhof festgestellt

ohne den erforderlichen Mund-Nasenschutz. Bei Erblicken der Streife zündete er

sich zudem innerhalb des Bahnhofsgebäudes, entgegen der bestehenden Vorgaben,

eine Zigarette an. Aufgrund seines Verhaltens sowie in Ermangelung von

Reiseabsichten wurde er aufgefordert den Bahnhof zu verlassen. Allen

Aufforderungen zum Trotz verweilte der Jugendliche vor Ort und begab sich erneut

aggressiv und in bedrohlicher Manier auf die Beamten zu. Er schlug in Richtung

der Beamten, welche ihn schließlich erneut zum Revier verbrachten. Das vorher

benannte Verhalten legte der Mann auch dort weiterhin an den Tag. Der Vorfall

wurde mittels einer Bodycam aufgezeichnet. Außerdem konnte bei dem Jugendlichen

ein Klappmesser im Scheckkartenformat aufgefunden werden, welches einen

verbotenen Gegenstand darstellt. Um ca. 22.30 Uhr wurde der Jugendliche, nachdem

er sich in der Gewahrsamszelle beruhigt hatte, durch zwei seiner Brüder

abgeholt. Zwei Polizeibeamte wurden während der Auseinandersetzungen leicht

verletzt. Gegen den jungen Mann wurde Strafanzeige wegen Widerstand sowie

Angriff auf Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Waffenbesitz, Beleidigung,

Bedrohung, Diebstahl und Betrug gestellt.

Auf geparktes Auto aufgefahren

Hirschhorn (ots) – Am frühen Mittwochabend kam es in Hirschhorn zu einem

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 70-jährige Fahrer fuhr aus

Katzweiler kommend nach Hirschhorn und kollidierte am Ortseingang mit einem am

rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Nach Aussage des Unfallverursachers

wurde er von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet und hat daher das

geparkte Auto zu spät wahrgenommen. Der 70-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern

erlitt durch den Aufprall leichte Versetzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn

in das Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 270

gesperrt. Das führte wiederum zu einem Rückstau in beide Richtungen. Die

freiwillige Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Die Höhe des Sachschadens ist noch

nicht bekannt. |cst

Unverschlossene Autos durchwühlt

Kaiserslautern (ots) – Im Kaiserslauterer Ortsteil Dansenberg haben bislang

unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei unverschlossene PKW

durchwühlt. In einem der Fälle wurde Bargeld im zweistelligen Bereich und eine

Sonnenbrille entwendet. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter

Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. Zudem appelliert die Polizei an die

Bürgerinnen und Bürger, sich zu vergewissern, dass ihre Fahrzeuge immer

abgeschossen abgestellt werden. Wertsachen und Bargeld sollte zudem nicht

sichtbar im Fahrzeug gelassen werden, am besten sollten Wertsachen und Bargeld

überhaupt nicht im Fahrzeug bleiben. |cst

Gestohlenes Fahrzeug bei der Zulassung aufgeflogen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochvormittag wollte eine Frau ihren frisch

gekauften Gebrauchtwagen auf der Kreisverwaltung Kaiserslautern zulassen. Dabei

stelle die Zulassungsstelle fest, dass der Nissan zur Fahndung durch die Polizei

Tuttlingen ausgeschrieben ist. Das Fahrzeug wurde von der Polizei

sichergestellt. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Straftat werden durch die

Polizei in Baden-Württemberg geführt. |cst

Zwei Einbrüche in Winnweiler

Winnweiler (ots) – In Winnweiler kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich bei beiden Häusern durch

Aufhebeln eines Fensters Zutritt. In einem Wohnhaus in der Donnersbergstraße

wurden in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach

Angaben des Geschädigten wurde nichts endwendet, es entstand aber Sachschaden im

vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit vom 8.Februar,6 Uhr,

bis zum 9.Februar,9 Uhr, eingegrenzt werden. Am Abend vom 8.Februar wurde die

kurze Abwesenheit einer Familie ausgenutzt. In der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr

drangen Unbekannte in das Einfamilienhaus in der Straße Am Grumberg ein. Sie

durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten eine hohe vierstellige

Summe an Bargeld und eine Armbanduhr. Es entstand ebenfalls Sachschaden. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2260 bei der Polizei

Kaiserslautern zu melden. |cst

Vorsicht Dachhaie -Betrüger-

Landstuhl (ots) – Drei männliche Personen klingelten am Mittwochnachmittag bei

einem Anwohner im Ortsteil Melkerei und boten die Reinigung des Dachs sowie

Holzschutzarbeiten an. Dafür wurde ein Festpreis von 5000,-Euro vereinbart. Die

Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich in den meisten derart

bekannt gewordenen Fällen um unseriöse Personen mit betrügerischem Ansinnen

handelt und rät davon ab, sich auf diese Haustürgeschäfte einzulassen. Vielmehr

bittet die Polizei um rechtzeitige Verständigung. Im vorliegenden Fall waren die

Personen mit einem blauen Peugeot 508 mit französischem Kennzeichen

unterwegs.|pilan-wi