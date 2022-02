Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

BMW X5 entwendet – Obertshausen

(fg) In der Nacht zum Mittwoch waren Autodiebe in der Malteserstraße zugange und entwendeten eine weißen BMW X5, an dem OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1991 angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Dienstagabend, 18 Uhr, abgestellt und den Diebstahl am Mittwochmorgen, 7 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib des X5 geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Diesel aus Baumaschinen gestohlen – Seligenstadt/Froschhausen

(as) Knapp 1.700 Liter Diesel entwendeten Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr und Mittwochmorgen, 09.20 Uhr, aus sieben Arbeitsmaschinen, die sich auf einem Lagerplatz einer Firma in der Straße „Am Sandborn“ befanden. Dazu brachen die Diebe die Kraftstofftanks auf und pumpten den Kraftstoff ab. Bislang bekannt ist den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost, dass der Abtransport offensichtlich mit einem Fahrzeug mit Doppelbereifung an der Hinterachse, wie sie zum Beispiel bei 3,5-Tonnern vorkommen, erfolgte. Weitere Hinweise und damit einhergehend neue Ermittlungsansätze erhofft sich die Polizei nun aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

„Falsche Handwerker“ in der Kantstraße zugange – Kripo sucht Zeugen! – Hanau/Kesselstadt

(jm) „Falsche Handwerker“ haben sich am Mittwochmittag in der Kantstraße Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft und Schmuck sowie Bargeld erbeutet. Zwei angebliche Handwerker einer Rohr-Reparatur-Firma gelangten gegen 12.10 Uhr in das Mehrfamilienhaus. Während einer der Täter die Anwohnerin ablenkte, konnte der Komplize die Wohnung betreten und die Räume nach Wertgegenständen durchsuchen. Das Duo erbeutete in diesem Fall Schmuck und Bargeld. Die beiden Männer werden zwischen 45 und 50 Jahre alt sowie etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Der Täter im Treppenhaus hatte eine schmale Figur und trug eine schwarze Hose sowie einen dunkelblauen Anorak. Sein Komplize war kräftig und mit einer dunklen Jacke, an der sich gelbe Applikationen auf der Schulter sowie auf der Rückseite befanden, bekleidet. Beide trugen zudem Handschuhe. Die Kripo bittet um Mithilfe. Zeugen, insbesondere Anwohner oder Passanten im Bereich Kantstraße, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zeugensuche nach Diebstahl aus Wohnung – Erlensee/Rückingen

(as) Die Beamten der dezentralen Ermittlungsgruppe Hanau ermitteln derzeit in einem Fall wegen des Diebstahls aus einer Wohnung in der Brucknerstraße (einstellige Hausnummern). Der 82-jährige Bewohner ließ am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr einen bislang nicht identifizierten zirka 60 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann mit kräftiger Statur in seine Wohnung hinein, da dieser Uhren des Rentners kaufen wollte. Während der Kaufabwicklung soll der schwarzhaarige und dunkel gekleidete Mann dann unbemerkt zwei goldene Herrenringe entwendet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Beamte finden 30 Gramm Marihuana bei Kontrolle – Bad Soden-Salmünster/Bad Soden

(fg) Bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwochabend in der Sprudelallee in Bad Soden fanden Beamte bei der Durchsuchung eines Ford Mondeo 30 Gramm Marihuana. Gegen 22 Uhr hielt eine Streifenbesatzung den Wagen an und nahm bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Fahrer deutlichen Marihuana-Geruch aus dem Innenraum wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Streife schließlich den Beutel, von dem der Geruch ausging; die Drogen wurden sichergestellt. Da der Verdacht bestand, dass der 25-Jährige auch Drogen konsumiert hatte, wurde eine Blutentnahme zur Überprüfung angeordnet. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Wache in Bad Orb wurde der Mann entlassen. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Führens eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.