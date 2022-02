23-Jähriger aus Wiesbaden vermisst Wiesbaden-Kloppenheim,

Mittwoch, 09.02.2022, gegen 23:00 Uhr

Wiesbaden (ots) – (js) Seit Mittwochabend wird der 23-jährige Dawid Dach aus

Wiesbaden-Kloppenheim vermisst. Der Vermisste verließ gegen 23:00 Uhr die

Wohnung in der Kloppenheimer Vorderstraße und kehrte seitdem nicht zurück.

Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes ist es nicht auszuschließen, dass

sich Herr Dach in einer hilflosen Lage befinden könnte. Eingeleitete,

umfangreiche Suchmaßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden des Vermissten

geführt. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung. Herr Dawid

Dach ist ca. 1,84 m groß, sehr schlank und trägt eine Glatze. Bekleidet war er

zuletzt mit einer grauen Hose, einer grauen Jacke und sogenannten

Springerstiefeln. Aufgrund sprachlicher Barrieren wird Herr Dach auf eine

Ansprache nicht reagieren und seinen Weg fortsetzen. Personen, die Angaben zum

Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Angeblicher Staatsanwalt ruft an – Täter machen Beute

Wiesbaden, Neuberg

Mittwoch, 09.02.2022, 16:45 Uhr

(js) Durch einen Schockanruf einer angeblichen Staatsanwältin bei einem

Wiesbadener am Mittwochnachmittag, machten unbekannte Täter mehrere tausend Euro

Beute. Gegen 16:45 Uhr meldete sich eine angebliche Staatsanwältin telefonisch

bei dem Senior und teilte mit, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall

verursacht hätte und jetzt zur Abwendung einer Haft eine Kaution fällig sei.

Aufgrund der, aus Sicht des Geschädigten, glaubwürdigen Darstellung des

Sachverhaltes, übergab er einen größeren Bargeldbetrag an einen von der

„Staatsanwältin“ beauftragten Kurier. Der Kurier wartete gegen 18:45 Uhr vor dem

Haus des Wiesbadeners und nahm die „Kaution“ in Empfang. Kurze Zeit später

meldete sich die Tochter zufällig bei ihrem Vater und klärte den Sachverhalt als

Betrug auf. Bei dem Kurier soll es sich um eine etwa 30-jährige Frau, 1,60 m

groß mit blonden Haaren gehandelt haben. Die Frau trug eine medizinische Maske

und kam mit einer Krücke. Sie war mit einem Kleinwagen mit der Ortskennung HD

für Heidelberg unterwegs. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu

setzen.

Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert

Wiesbaden-Schierstein, Freudenbergstraße Mittwoch, 09.02.2022, gegen 17:30 Uhr

(js) Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem

Pkw-Fahrer und einem Radfahrer, nachdem der Radfahrer auf sein verkehrswidriges

Verhalten aufmerksam gemacht wurde. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger

Wiesbadener gemeinsam mit seiner Ehefrau mit seinem Pkw die Freudenbergstraße in

Richtung Reichsapfelstraße, als er einen zunächst vor ihm fahrenden Radfahrer

erkannte, welcher sein Mobiltelefon während der Fahrt genutzt haben soll. Der

Pkw-Fahrer habe durch Hupen auf das ordnungswidrige Verhalten aufmerksam gemacht

und habe den Radfahrer dann überholt. Damit schien die Sache für den 65-jährigen

erledigt. Der Radfahrer jedoch nutzte eine rote Ampelphase, um an den Pkw

aufzuschließen. Dort angekommen, soll er sein Fahrrad vor den Pkw geworfen haben

und sich zur Fahrertür des Pkw begeben haben, wo es dann zu einer

Auseinandersetzung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Der 65-jährige

erlitt hierdurch Verletzungen, welche vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung

erstversorgt wurde. Der Radfahrer wird als 25-30 jähriger Mann, ca. 1,90m groß,

dunkle Haare und mit schlanker Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine rote

Mütze, eine dunkle Jacke und dunkle Jeans. Bei dem Fahrrad handelte es sich um

ein dunkles Rad mit einer rechtsseitig befindlichen Fahrradtasche. Personen, die

den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier

unter der Telefonnummer 0611/345-2540 in Verbindung zu setzen.

Einbrüche im Stadtgebiet

Wiesbaden, Wilhelminenstraße / Kostheim, Unter den Gärten Zwischen Samstag

05.02.2022 und Mittwoch, 09.02.2022

(js) Zwei weitere Einbrüche im Verlauf der letzten Tage wurden bei der

Wiesbadener Polizei am Mittwoch angezeigt. Zwischen Samstag und Mittwoch drangen

bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Wilhelminenstraße ein, nachdem

sie zuvor die Terrassentür aufhebelten. Die Täter durchsuchten sämtliche Zimmer

und stahlen mehrere Schmuckgegenstände. Die Hauseingangstür eines

Einfamilienhauses in der Straße Unter den Gärten in Kostheim, hielt den

Hebelversuchen von Einbrechern zwischen Dienstag und Mittwoch stand. Die Täter

scheiterten bei ihrer Tatausführung. In beiden Fällen hat die Wiesbadener

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der

Telefonnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

Diebstahl aus Linienbus

Wiesbaden, Kastel, Castellumstraße

Mittwoch, 09.02.2022, 16:00 Uhr

(js) Am Mittwochnachmittag wurde in der Castellumstraße aus einem Linienbus der

Mainzer Verkehrsbetriebe die Tasche des Busfahrers gestohlen. Die kurze

Abwesenheit des Busfahrers nutzte am Mittwoch gegen 16:00 Uhr ein bislang

unbekannter Täter, um in den in Warteposition befindlichen Linienbus

einzudringen und die dort abgestellte Tasche des Fahrers zu entwenden. Ein Zeuge

konnte den Täter bei der Flucht als männlich und etwa 1,70 m groß beschreiben.

Er trug eine schwarze Basecap sowie einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt

das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2540 entgegen.

Unfall mit 5 Leichtverletzten und 50.000 Euro Sachschaden

Wiesbaden, Moritzstraße

Mittwoch, 09.02.2022, 17:00 Uhr

(js) Fünf leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von über 50.000 Euro sind

das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der

Moritzstraße ereignete. Auf der Suche nach einem Parkplatz fündig geworden, war

ein 19-jähriger Wiesbadener mit seinem Opel gegen 17:00 Uhr dabei, den

Fahrstreifen zu wechseln, um dann am Fahrbahnrand der zweispurigen Moritzstraße

einzuparken. Hierbei übersah er den Mercedes eines 45-jährigen Wiesbadeners,

welcher durch die Kollision auf einen am Fahrbahnrand geparkten Seat geschoben

wurde. Bei dem Unfall verletzten sich der Unfallverursacher, sein Beifahrer

sowie alle drei Insassen des Mercedes leicht. Zwei Verletzte wurden in

Wiesbadener Krankenhäusern erstversorgt, konnten diese aber wieder verlassen.

Die drei anderen Leichtverletzten suchten eigenständig einen Arzt auf.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Randalierer in Supermarkt festgenommen, Rüdesheim,

Geisenheimer Straße, Mittwoch, 09.02.2022, 17:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch randalierte ein Mann mehrfach in einem Supermarkt in

Rüdesheim, er wurde festgenommen. Zunächst wurde die Polizei gegen 15:00 Uhr

über einen Randalierer in der Geisenheimer Straße informiert. Der Mann hielt

sich trotz Hausverbotes in dem Markt auf und pöbelte Mitarbeiter an. Als er des

Supermarktes verwiesen werden sollte, zerschlug er eine Flasche auf dem Boden

und trat gegen die Ausgangstür. Danach flüchtete er in die Innenstadt. Gegen

17:00 Uhr erschien der Mann wieder in dem Supermarkt und bewarf Kunden und

Mitarbeiter mit Glasflaschen. Zudem bespuckte der 26-jährige Randalierer einen

Mitarbeiter. Die herbeigeeilte Polizei nahm den Mann fest. Ein Kunde hatte ihn

bis zum Eintreffen der Streife festhalten können. Der 26-Jährige wurde zur

Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer

06722/9112-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Schlangenbad-Wambach, Schanzenberg, Mittwoch, 09.02.2022, 08:15 Uhr – 19:30 Uhr

(he)Im Verlauf des gestrigen Tages kam es in Schlangenbad-Wambach zu einem

Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem der oder die Täter einen Gesamtschaden

von circa 5.000 Euro verursachten. Zwischen 08:15 Uhr und 19:30 Uhr öffneten die

Einbrecher gewaltsam ein Fenster des in der Straße „Schanzenberg“ gelegenen

Anwesens und gelangten so in die Innenräume. Diese wurden durchsucht, wobei die

Täter Schmuck entdeckten. Mitsamt der Beute gelang den Straftätern unerkannt die

Flucht. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06124/7078-0 um Hinweise zu

der Straftat.

Einbrecher stehlen Fernseher und Beamer, Niedernhausen, Nassauer Straße,

Mittwoch, 09.02.2022, 20:00 Uhr – Donnerstag, 10.02.2022, 05:15 Uhr

(he)Zwischen gestern Abend, 20:00 Uhr und heute, 05:15 Uhr drangen unbekannte

Täter in Niedernhausen in der Nassauer Straße in ein Gebäude ein und entwendeten

aus diesem einen Fernseher sowie einen Beamer. Die Täter gelangten durch die

Garage in das Wohngebäude, welches in Teilen auch gewerblich genutzt wird.

Augenscheinlich suchten die Täter im Erdgeschoss, bzw. Keller und Garagenbereich

nach Diebesgut. Mit einem Sony-Fernseher und einem von der Decke gerissenen

Beamer gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Wer Hinweise zu der Tat geben

kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06126/9394-0 bei der Polizei in

Idstein zu melden.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße,

Mittwoch, 09.02.2022, 08:55 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Oestrich-Winkel zu einem Verkehrsunfall zwischen

einer 64-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 33-jährigen Radfahrer, bei dem der

Radfahrer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Gegen 08:55 Uhr war die Pkw-Fahrerin auf der K634 aus Hallgarten kommend in

Richtung Oestrich-Winkel unterwegs. Gleichzeitig befuhr der Radfahrer die L3320

aus Oestrich-Winkel in Richtung Hattenheim auf dem Gehweg. Im Kreuzungsbereich

beabsichtigte die Rheingauerin mit ihrem Pkw nach rechts in Richtung

Oestrich-Winkel abzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts nach links

querenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Zwei Verletzte bei Unfall in Wehen,

Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Mittwoch, 09.02.2022, 14:50 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurden bei einem Unfall in Taunusstein-Wehen zwei

Menschen verletzt. Eine 56-Jährige befuhr mit einem Kia die Platter Straße, von

der B 417 kommend, in Richtung Weiherstraße. Auf Höhe der Hausnummer 12 geriet

sie aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen den

entgegenkommenden Nissan einer 65-Jährigen. Bei der Kollision wurden die beiden

Fahrerinnen verletzt und zur Behandlung vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe

von circa 16.000 EUR.

Unfall durch gefährliches Überholen auf der Bäderstraße, Heidenrod,

Bundesstraße 260, Mittwoch, 09.02.2022, 15:20 Uhr

(wie) Bei einem gefährlichen Überholmanöver verursachte eine Frau einen Unfall

auf der B 260. Die 51-Jährige befuhr mit einem Porsche die B 260 von Nastätten

in Richtung Wiesbaden. Zwischen Langschied und Mappershain überholte sie

verbotswidrig einen LKW und überfuhr dazu die durchgezogene

Fahrstreifenbegrenzung. Beim knappen Wiedereinscheren wegen des nahenden

Gegenverkehrs fuhr sie mit ihrem Fahrzeugheck gegen die Zugmaschine.

Glücklicherweise wurde niemand bei der Kollision verletzt. Der Sachschaden wird

auf 25.000 EUR geschätzt.