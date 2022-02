Zeugen nach Auseinandersetzung im Herrngarten gesucht

Darmstadt (ots) – Bei einer Auseinandersetzung im Herrngarten wurde am Mittwochabend 09.02.2022 ein 48-jähriger Mann vermutlich durch ein Messer schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll es aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen 21.20 Uhr im Bereich des Ausgangs zur Schleiermacherstraße zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein.

In dessen Zuge wurde der Mann aus Groß-Umstadt mutmaßlich mit einem Messer verletzt. Mehrere Personen flüchteten anschließend von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeikräfte einen 33-Jährigen, mehrfach polizeibekannten Mann vorläufig fest. Ob er für die Tat als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der verletzte 48-Jährige kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 35 zu melden.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Zeit von Mittwoch 09.02. bis Donnerstag 10.02.2022 hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 10 Uhr am Donnerstagvormittag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich seit 12.30 Uhr am Vortag gewaltsam Zutritt zu dem Kassenraum des Anwesens in der Pallaswiesenstraße verschafft hatten.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Innere. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und erbeuteten mehrere Hundert Euro. Mit dem Geld suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Dank für aufmerksamen Bankmitarbeiter

Darmstadt (ots) – Für sein vorbildliches Handeln haben Polizeihauptkommissarin Petri und Polizeihauptkommissar Graf am Dienstag 08.02.2022 den Bankmitarbeiter Rüdiger Blum gedankt. Der Aufmerksamkeit des Mitarbeites der Sparkasse Darmstadt ist es zu verdanken, dass ein älteres Ehepaar am 25.01.2022 nicht um ihr Erspartes gebracht wurde.

Eine Kollegin von Herrn Blum zog den Privatkundenberater an dem Nachmittag Ende Januar hinzu, als das Ehepaar insgesamt 93.000 Euro abheben wollte. Kriminelle hatten ihnen am Telefon vorgegaukelt, dass ihr Sohn in einen schweren Unfall verwickelt war und nun dringend das Geld benötigen würde. Dank des umsichtigen Vorgehens konnte eine Geldabhebung bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife verhindert werden.

Im Beisein des Filialdirektors Ronny Mühlsiegel überreichten die Mitarbeitenden des Polizeipostens Eberstadt Herrn Blum eine Flasche Weißwein der Sorte “Spezialprävention”, die vom eigenen Weinberg des Polizeipräsidiums Südhessen stammt, und lobten ihn für sein umsichtiges Handeln.

Darmstadt-Dieburg

Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt

Babenhausen (ots) – Bei einem Arbeitsunfall im Stadtteil Harreshausen sind Mittwoch 09.02.2022 zwei Männer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen wurden gegen 15 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Aschaffenburger Straße Betonplatten verladen. Aus bislang noch ungeklärten Gründen fiel hierbei eine ca. 10 Tonnen schwere Platte um und traf zwei Mitarbeiter.

Ein 30-Jähriger aus Wört am Main und sein 66-jähriger Kollege aus Groß-Umstadt kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge besteht jedoch keine Lebensgefahr. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen übernommen und das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt hinzugezogen.

Groß-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Gernsheim (ots) – Am Freitag 04.02.2022, ereignete sich gegen 12:00 Uhr auf der B 44 zwischen Biebesheim und Gernsheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw einen Lkw überholte und dabei mit einem weiteren Lkw im Gegenverkehr kollidierte.

Zeugen, die Auskunft über den überholten Lkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gernsheim zu melden. Laut ersten Aussagen soll es sich um einen dunklen Lkw mit heller Aufschrift gehandelt haben.

Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Bischofsheim (ots) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße geriet am Mittwoch (09.02.), in der Zeit zwischen 7.45 und 8.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten.

Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Schränke und Regale. Sie ließen hierbei diverse Schmuckstücke mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Einbrecher haben es auf Fahrräder abgesehen

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 09.02.2022 hatten es Einbrecher auf Fahrräder abgesehen. Die Unbekannten drangen gegen 02.30 Uhr gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Liebermannstraße ein, brachen mehrere Kellerverschläge auf und entwendeten anschließend mehrere Rennräder und E-Bikes. Die Diebe stellten die Räder zum Abtransport an die Straße.

Ein Anwohner bemerkte zur Tatzeit 2 etwa 1,70 Meter große, maskierte Personen, die in Richtung Walldorfer Weg flüchteten. Die noch am Tatort befindlichen Fahrräder wurden von der Polizei sichergestellt.

In der Zeit zwischen 0.00 und 3.00 Uhr kam es zudem in Kellern eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Bergsträsser-Straße sowie einer Garage im Walldorfer Weg zu ähnlich gelagerten Taten. Erbeutet wurden hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens zwei Fahrräder.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Mörfelden-Walldorf haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben sowie etwaige weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Kreis Bergstraße

Nachbar verhindert Autobrand

Bensheim (ots) – Durch das zügige Löschen eines beginnenden Feuers, konnte ein Schaden an einem Ford Focus noch rechtzeitig verhindert werden. Der Wagen parkte am Mittwoch (09.02.) in der Straße Am Mühlkandel, als gegen 18.40 Uhr ein Anwohner das Glimmen am Auto bemerkt hat und eingriff.

Zu diesem Zeitpunkt stand ein kräftiger und bis zu 1,70 Meter großer Mann an dem Ford. Der Mann trug dunkle Bekleidung, unter anderem einen Kapuzenpullover. Nach ersten Ermittlungen könnte der Gesuchte, der in Richtung Märkerwaldstraße weglief, das Feuer am Auto entfacht haben. Durch das schnelle Eingreifen des Anwohners entstand lediglich ein geringer Schaden.

Wer Hinweise zu dem Vorfall und Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

KOMPASSregion Weschnitztal “Leuchtturm-Modell in Hessen”

(ots) – Als zweite KOMPASSregion in Hessen und erste Region in Südhessen begrüßte Polizeivizepräsident Rudi Heimann am 10.02.2022 die Region Weschnitztal in der KOMPASS-Familie. Mörlenbach, Birkenau, Rimbach und Lindenfels hatten sich Ende letzten Jahres dazu entschlossen, gemeinsam am KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) teilzunehmen. Da sie bereits in anderen Bereichen zusammenarbeiten, schloss sich Fürth, die schon seit 2020 dem Programm angehören, dem Verbund an.

Am heutigen Tag erhielten die 5 Bürgermeister im Bürgerhaus in Mörlenbach das KOMPASS-Begrüßungsschild als sichtbares Zeichen der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Kommune, Bürger und Polizei. Die Bürgermeister Erik Kadesch (Mörlenbach), Michael Helbig (Lindenfels), Holger Schmitt (Rimbach), Milan Mapplassary (Birkenau) und Volker Oehenschläger (Fürth) nahmen die Schilder sowie ein “Starter-Kit” gerne entgegen.

Polizeioberrat Daniel Bermbach von der Stabsstelle Gemeinsam Sicher In Hessen überbrachte Grüße und Glückwünsche aus dem Hessischen Innenministerium. Mit fünf teilnehmenden Kommunen ist die Region Weschnitztal die größte KOMPASSregion in Hessen. “Ihre Region ist ein Leuchtturm-Modell. Kommunen in ganz Hessen werden auf Sie schauen und genau hinsehen wie es geht und was bei Ihnen gemacht wird.”

Polizeivizepräsident Heimann ging auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ein und führte aus, dass die Kommunen im Weschnitztal bereits sehr sicher sind. Neben den objektiven Zahlen spiele das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger aber eine entscheidende Rolle. Es seien nicht immer die Straftaten, die die Bürger beschäftigen, sondern Dinge, mit denen viele Kommunen zu kämpfen haben. Dazu gehören Müll, fehlende Beleuchtung oder Verkehrsprobleme.

Volker Oehlenschläger und Erik Kadesch versicherten in einer kurzen Ansprache, man wolle die Bürgerinnen und Bürger beteiligen und das Thema “Sicherheit” angehen. Die Sorgen und Ängste der Bürger sollen aufgegriffen und gemeinsam mit der Polizei Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden.

Im nächsten Schritt ist eine Bürgerbefragung geplant, der dann Ortsbesichtigungen der genannten “Problemörtlichkeiten” folgen. Auch die Bildung eines Präventionsrates ist vorgesehen.

Das 2021 eingeführte Modell KOMPASSregion bietet vor allem ländlichen oder kleineren Kommunen die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und sich das kommunalen Engagement für mehr Sicherheit aufteilen.

Mit der Region Weschnitztal zählt Hessen nunmehr 117 teilnehmende KOMPASS-Kommunen. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen durch passgenaue Maßnahmen individuell weiterzuentwickeln. Mit der Begrüßung der Region Weschnitztal profitieren über 2,8 Millionen Hessinnen und Hessen von individuellen Sicherheitslösungen in ihrer Stadt oder Gemeinde.

Am Ende des Prozesses steht die Verleihung des Sicherheitssiegels.

