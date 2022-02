Friedberg: Die Polizei-News

Nidda: Münzsammlung gestohlen

(ots) – Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Beundestraße verschafft hatten, erbeuteten Einbrecher zwischen Mittwochnachmittag (17.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (9.45 Uhr) eine Münzsammlung im Wert mehrerer Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Straftäter während der Tat oder bei der anschließenden Flucht beobachten können?

Bad Nauheim: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

(ots) – Am Mittwochabend 09.02.2022 krachte es auf der Bundesstraße zwischen Steinfurth und Rödgen. Gegen 19.37 Uhr war dort ein grauer Mercedes im Begegnungsverkehr mit einem weißen Opel kollidiert. Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Fahrzeugführer in umliegende Krankenhäuser.

Die 2 PKW wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie folgender Aufräumarbeiten bis etwa 20.45 Uhr voll gesperrt.

Bad Vilbel: Verkehrsteilnehmer ausgebremst – Polizei sucht Zeugen

Vom Fahrer eines vorausfahrenden, schwarzen Mercedes bis zum Stillstand des eigenen Fahrzeuges ausgebremst wurde am vergangenen Donnerstagnachmittag (3.2.22) der Fahrzeugführer eines grünen VW Lupo in der Büdinger Straße, Höhe Festplatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es dem Lupo-Fahrer einzig durch eine Gefahrenbremsung gelungen, die drohende Kollision zu verhindern.

Bereits zuvor soll es auf der L3008 zwischen Niederdorfelden und Bad Vilbel zu mehreren Provokationen von Seiten des Mercedesfahrers gegenüber dem Geschädigten gekommen sein.

Nun ermittelt die Polizei und sucht nach weiteren Zeugen des Geschehens. Wem waren die beiden genannten Fahrzeuge am vergangenen Donnerstagnachmittag zwischen 14.15 Uhr und 14.25 Uhr auf der L3008 und später in der Büdinger Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität des Mercedesfahrers machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 06101/54600 entgegen.

Nidda: Dreiste Diebe stehlen Elektrorollstuhl

Vom Gartengrundstück eines Wohngebäudes in der Straße “Seewiese” stahlen Diebe zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstag (12 Uhr) den elektrischen Rollstuhl einer auf ebendiesen angewiesenen Seniorin. An der roten Mobilitätshilfe des Herstellers “Taihong” im Wert mehrerer Tausend Euro war zumindest bis zur Entwendung das Versicherungskennzeichen “884-PSE” angebracht.

Diesbezüglich bitten die Ermittler um sachdienliche Informationen unter Tel. 06042/9648180 (Polizeiposten Nidda) oder Tel. 06042/96480 (Polizeistation Büdingen).

Bad Vilbel: Lenkrad ausgebaut

Aus einem blauen BMX X1 entwendeten Diebe zwischen Dienstagnacht (23 Uhr) und Donnerstagmorgen (7.30 Uhr) das verbaute Lenkrad, Kleingeld sowie einen im Kofferraum aufbewahrten Kompressor. Am PKW, der im Tatzeitraum in der Mühlstraße in Massenheim parkte, hatte man zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen und sich so Zugang zum Innenraum verschafft. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Range Rover gestohlen

In der Berliner Straße haben Autodiebe in der Nacht zu Donnerstag einen schwarzen Range Rover Sport im Wert von etwa 150.000 Euro gestohlen. Zumindest bis zur Entwendung waren am Fahrzeug Kennzeichen mit Friedberger Kennung angebracht.

Die Kripo in Friedberg ermittelt nun wegen besonders schweren PKW-Diebstahls mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren in der Nacht zu Donnerstag im Bereich der Berliner Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Konnte die Tat beobachtet werden? Wo ist nach der Tat ein derartiges Fahrzeug aufgefallen?

Nidda: Einbrecher Am Ruppelshof zugange

Am Mittwochabend sind Straftäter in ein Einfamilienhaus in der Straße “Am Ruppelshof” eingedrungen und haben neben Bargeld auch Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Zu diesem Zwecke war zwischen 18.45 Uhr und 21.45 Uhr ein Fenster am Gebäude aufgehebelt worden, woraufhin die Täter Zugang zu den Wohnräumen erhielten.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Straftäter während der Tat oder bei der anschließenden Flucht beobachten können?

Bad Vilbel: Dieb kommt durch Terrassentür

Durch eine offenstehende Terrassentür ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Dieb in der Kloppenheimer Bahnhofstraße in ein Wohnhaus gelangt. Dort durchsuchte er das Schlafzimmer und griff sich Goldschmuck im Wert mehrerer Hundert Euro.

Eine Bewohnerin, die sich währenddessen in einem anderen Raum aufgehalten hatte, bemerkte den als etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann, mit schwarzen, lockigen Haaren, der bekleidet war mit Bluejeans und blauer Jacke, woraufhin dieser samt Beute die Flucht ergriff.

Wem ist der Tatverdächtige bei der anschließenden Flucht begegnet? Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

“Gemeinsam für mehr Sicherheit” – Friedberg ist Kompass-Kommune

Friedberg (ots) – Als nunmehr 25. mittelhessische Kommune begrüßte, stellvertretend für die Behörden sowie Direktionsleitung, Erster Polizeihauptkommissar Christof Stark die Stadt Friedberg im Sitzungssaal des Rathauses, wohin Bürgermeister Dirk Antkowiak und Ordnungsdezernentin Marion Götz am Montag 07.02.2022 auch einige weitere Teilnehmer eingeladen hatten.

“Ich freue mich außerordentlich, dass sich neben Bad Nauheim und Wölfersheim auch Friedberg als Kreisstadt zur Teilnahme am Programm entschieden hat. Friedberg ist es zweifelsohne wert, in besonderem Maße beachtet zu werden!”, so der Dienststellenleiter der Friedberger Polizeistation.

Anschließend skizzierte er die derzeitige Sicherheitslage der “Pendlerstadt” am Rande des Rhein-Main-Gebietes, in die Tag für Tag eine Vielzahl an Schülern, Studenten und Erwerbstätigen von außerhalb strömten. Auch die Aufklärungsquote von zuletzt knapp 71 Prozent für das Jahr 2020 sei überdurchschnittlich hoch.

Polizeihauptkommissarin Sonja Böhm (Kompass-Beraterin des Polizeipräsidiums Mittelhessen) ergänzte, dass man im Rahmen des Kompass-Programmes ein besonderes Augenmerk vor allem auch auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Friedberger Bürgerinnen und Bürger legen werde. Dieses sei individuell und nicht in bloßen Zahlen messbar.

In Zusammenarbeit mit der Gießener Justus-Liebig-Universität sei diesbezüglich bereits im kommenden Sommer eine repräsentative Bürgerbefragung angesetzt. Ziel dieser wird es sein, Bürgerinnen und Bürgern Gehör zu schenken. Kriminalhauptkommissar und Kompass-Berater Jörg Schormann führte weiter aus, dass man auf Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse beispielsweise Vor-Ort-Begehungen sowie gemeinsame Konferenzen rund ums Thema Sicherheit durchführen werde und bei Bedarf auf die Expertise verschiedener Spezialisten der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums zurückgreifen könne. Denkbar wären unter anderem die städtebauliche Kriminalprävention, die Jugend- und Verkehrsprävention oder auch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.

Erste Stadträtin Marion Götz begrüßte die klar umrissene Struktur des Kommunalprogramms und bekräftigte, dass man sehr an einer dauerhaften und nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Polizeipräsidium interessiert sei, an deren Ende die Verleihung des “Sicherheitssiegels” des Landes Hessen steht. Zur Bekräftigung der gemeinsam angestrebten Präventionsarbeit und als symbolische Begrüßung übergab Christof Stark das Kompass-Schild an Ordnungsdezernentin Marion Götz.

KOMPASS, das “KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel” ist ein durch das hessische Innenministerium an interessierte Städte und Kommunen gerichtetes Angebot, welches das Ziel verfolgt, deren individuelle Sicherheitsarchitektur durch ein passgenaues Maßnahmenpaket an Präventionsangeboten dauerhaft zu verbessern und dadurch insbesondere das subjektive Sicherheitsempfinden aller Einwohner nachhaltig zu steigern. Von Seiten der Kreisstadt am Rande des Rhein-Main-Gebietes hatte man sich Ende letzten Jahres im Rahmen eines Gremienbeschlusses dazu entschieden, sich für die Teilnahme am bereits 2018 ins Leben gerufenen Präventionsprogramm zu bewerben.

Mit einer herzlichen Geste überraschte abschließend Stadtverordnetenvorsteher Hendrik Hollender, der sich im Namen der Stadtverordnetenversammlung mittels Schokoladenpräsents für die stets professionelle und umsichtige Arbeit bedankte, die die Polizei trotz pandemiebedingt hoher Belastung leiste.

