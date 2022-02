Sinn: In “Worschtschuppe” eingebrochen

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der letzten Nacht (10.02.2022) einen Einbrecher in dem Imbiss in der Herborner Straße. Um 00:41 Uhr brach der zunächst Unbekannte die Zugangstür zum Worschtschuppe auf und verschaffte sich Zutritt. Er stahl Bargeld, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse.

Der Schaden wird mit 1.100 Euro beziffert. Aufgrund der guten Täterbeschreibung des Zeugen, konnten alarmierte Polizisten einen 27-Jährigen unmittelbar nach der Tat festnehmen. Das Diebesgut und sein offensichtlich beim Einbruch benutztes Brecheisen stellten die Ordnungshüter sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlaseen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Einbruchs fest.

Lahnau-Atzbach: Unbekannte zerkratzen Mercedes

Unbekannte zerkratzen zwischen Dienstagabend (08.02.2022) und Mittwochmorgen (09.02.2022) einen schwarzen Mercedes im “Waldweg”. Der GLC 250 d parkte in Höhe der Hausnummer 1 als Unbekannte offenbar mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack eintrieben. Das Fahrzeug wurde rundherum beschädigt.

Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wem sind verdächtige Personen zwischen 20:30 Uhr und 06:15 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Terrassentür hält Einbruchsversuch stand

Am Mittwoch (09.02.2022), um 01:15 Uhr, hebelten Unbekannte an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Königsberger Straße. Die Tür hielt jedoch stand, die Diebe flüchteten unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag (08.02.2022) auf Mittwoch (09.02.2022) verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

