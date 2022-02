Hausbewohner ertappen 2 Einbrecher – Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Jungfernkopf (ots) – Die Bewohner eines Hauses im “Unteren Nordendweg” in Kassel ertappten am Mittwochabend 09.02.2022 gegen 19 Uhr zwei unbekannte Einbrecher auf frischer Tat beim Aufhebeln ihrer Balkontür. Die Täter flüchteten daraufhin, ohne Beute gemacht zu haben. Die Kasseler Kripo bittet nun um Zeugenhinweise.

Die Bewohner waren durch laute Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam geworden, die sich an der Balkontür im Erdgeschoss des Hauses zu schaffen machten. Nachdem sie vom darüberliegenden Balkon auf sich aufmerksam gemacht hatten, ergriffen die beiden Männer sofort die Flucht in Richtung “Oberer Nordendweg” und bogen dann nach rechts in Richtung “Schenkebier Stanne” ab.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte anschließend nicht zum Erfolg. An der betroffenen Tür stellte die Spurensicherung bei der Tatortaufnahme mehrere Hebelmarken fest.

Von den ca. 25 bis 30 Jahre alten Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare mit Geheimratsecken, dunkle Jacke und Hose.

Täter 2: 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, helle kurze Haare, die nach hinten gekämmt waren, dunkle Jacke und Hose.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich des Tatorts zwei verdächtige Männer beobachtet haben und Hinweise auf die beiden Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unfallflucht – Rennradfahrer die Vorfahrt genommen – Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen (ots) – Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Kleinwagens hat am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr offenbar einem Rennradfahrer an der Kreuzung Sandershäuser Straße/Dresdener Straße die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.

Der 28-jährige Radfahrer aus Kassel zog sich leichte Verletzungen zu und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Kleinwagen und seinen Fahrer geben können.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost von der Unfallaufnahme berichten, war der Rennradfahrer von der Hannoverschen Straße gekommen und wollte an der Kreuzung geradeaus in die Sandershäuser Straße fahren. Als er an der grünen Ampel in die Kreuzung einfuhr, missachtete der entgegenkommende Linksabbieger die Vorfahrt der 28-Jährigen.

Um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Kleinwagen zu verhindern, wich der Radfahrer aus und stieß dabei gegen den BMW eines 25-Jährigen aus Kaufungen, der hinter dem Kleinwagen links abbiegen wollte und angehalten hatte. Der Rennradfahrer stürzte und schlug mit dem behelmten Kopf auf die Windschutzscheibe des BMW, während der Verursacher auf der Dresdener Straße in Richtung Platz der Deutschen Einheit davonfuhr. Da die Windschutzscheibe zerstört war, musste der BMW abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den schwarzen Kleinwagen oder den Fahrer des Wagens geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

