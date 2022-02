Zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei am Mittwoch 09.02.2022 zwei Haftbefehle vollstrecken. Bei Routinekontrollen war eine 31-jährige wohnsitzlose Frau aufgefallen, die von der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Körperverletzung gesucht wurde und noch eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen hat.

Ebenfalls 50 Tage standen bei dem zweiten Haftbefehl im Raum. Ein 30-jähriger ebenfalls wohnsitzloser Mann, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen Diebstahls sucht, war den Beamten im Hauptbahnhof ins Netz gegangen. Beide wurden zuerst zur Wache der Bundespolizei gebracht und von dort direkt in die Justizvollzugsanstalt in Frankfurt-Preungesheim.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Drogen bei Kontrollen sichergestellt

Frankfurt (ots)-(dr) – Zivilbeamte der Frankfurter Polizei haben am Mittwoch 09.02.2022 in Nieder-Eschbach und Rödelheim während der Durchführung von Kontrollmaßnahmen bei 3 Männern Betäubungsmittel sichergestellt.

An der U-Bahn-Haltestelle Nieder-Eschbach fielen den zivil gekleideten Polizeibeamten am Nachmittag 2 Personen bei einer Übergabe von Betäubungsmitteln auf. Als die Beamten folglich eine Kontrolle bei ihnen durchführen wollten, gelang es einem der beiden, unerkannt zu flüchten.

Der Abnehmer der Drogen, ein 23-jähriger Mann, konnte vor Ort von den Fahndern festgenommen werden. In seiner unmittelbaren Nähe fanden sie rund 5 Gramm Haschisch auf und stellten dieses sicher. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im späteren Verlauf bewiesen die Beamten erneut ihr gutes Gespür und wurden während der Durchführung von weiteren Kontrollen am Bahnhof Rödelheim bei zwei 41 und 24-jährigen Männern fündig. Bei diesen stellten sie ca 27 Gramm sowie rund 0,5 Gramm an Marihuana sicher.

In allen drei Fällen wurden wegen des Erwerbs bzw. Besitzes der Drogen Strafverfahren eingeleitet.

Ladendieb wehrt sich – Festnahme endet in der Haftzelle

Frankfurt-Bornheim (ots)-(ne) – Ein 34-jähriger Mann versuchte Mittwochabend 09.02.2022 Schuhe und einen Lacoste-Rucksack aus einem Laden in der Berger Straße zu stehlen. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass gegen ihn 2 offene Haftbefehle vorliegen. Die Ladendetektive erwischten den Mann aber bei der Tatausführung und hielten ihn fest.

Der 34-Jährige wehrte sich dagegen aus Leibeskräften und es gelang ihm zunächst der Ansatz einer Flucht. Doch nach kurzer Nacheile bekamen die beiden Ladendetektive den Mann erneut zu fassen und brachten ihn in ihr Büro. Immer noch wehrte sich der Dieb vehement dagegen, jedoch vergeblich.

Bei der Kontrolle des 34-Jährigen durch die Polizei kamen 2 offene Haftbefehle zum Vorschein. Zum einen wegen einer offenen Geldstrafe wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zum anderen wegen des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet. Außerdem hatte der 34-Jährige gefälschte ID-Karten sowie einen gefälschten Impfausweis bei ich.

Sein Tag endete somit in der Haftzelle des Polizeipräsidiums. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Polizei ahndet Rotlichtverstöße

Frankfurt-Westend (ots)-(dr) – Am Mittwoch (09. Februar 2022) haben Verkehrskräfte der Frankfurter Polizei mit tatkräftiger Unterstützung der Fahrradstaffel sowie Kräften der Bereitschaftspolizei bei Kontrollen im Westend mehrere Rotlichtsünder erwischt. Einige Zweiradfahrer zogen sie komplett aus dem Verkehr.

Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten während ihrer Kontrollmaßnahmen zur Unfallreduzierung auf Radfahrende sowie Personen, die mit Elektrokleinstfahrzeugen unterwegs waren. Insgesamt stellten die eingesetzten Polizeibeamten im Bereich der Bockenheimer Landstraße und der Mainzer Landstraße bis in die Mittagsstunden 35 Rotlichtverstöße fest.

Darüber hinaus konnten 3 Pedelecs wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sichergestellt werden. Eine offenbar unbelehrbare Pedelec-Fahrerin wurde sogar ein zweites Mal mit einem nicht ordnungsgemäßen Zweirad angetroffen. Auch sie musste die Kontrolle zu Fuß verlassen.

Wer mit dem Rad oder dem E-Scooter unterwegs ist und bei der Fahrt eine rote Ampel missachtet, muss mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro und einem Punkt rechnen. Je nach Einzelfall kann das Bußgeld bis zu 180 Euro betragen.

Junge angefahren – Zeugen gesucht

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(fue) – Am Dienstag 08.02.2022 gegen 16.30 Uhr war ein 3-jähriger Junge zusammen mit seiner Mutter durch die Straße Am Köstrich unterwegs. In Höhe der Hausnummer 7 lief der Junge auf die Straße und wurde von einem Pkw erfasst, der in Richtung der Alexanderstraße unterwegs war. Die Fahrerin eines weißen SUV, sei danach ausgestiegen und habe sich nach dem Befinden des Kindes erkundigt.

Danach habe sie ihre Fahrt in Richtung der Alexanderstraße fortgesetzt. Der Junge wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht, wo er die Nacht zur Beobachtung verbringen musste.

Die Frankfurter Polizei sucht nun nach der Fahrerin des SUV, bzw. Zeugen des Unfalles. Beide werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-11100 an das 11. Polizeirevier zu wenden.

Trickbetrug

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(fue) – Eine 89-jährige Frankfurterin aus der Straße Am Eisernen Schlag wurde am Mittwoch 09.02.2022, Opfer bislang unbekannter Trickdiebe. An diesem Tag, etwa gegen 18.00 Uhr, erhielt sie den Anruf eines Mannes, welcher sich als ihr Betreuer ausgab. Dieser forderte sie auf, Bargeld, Schmuck und EC-Karte einem “Kollegen” zu übergeben, der sie in Kürze aufsuchen würde.

Tatsächlich klingelte es nur kurze Zeit später und der angekündigte “Kollege” betrat die Wohnung. Hier nahm er die bereitliegenden Sachen an sich und verschwand wieder. Wie ermittelt werden konnte, wurde kurz darauf Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Insgesamt dürfte ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 EUR entstanden sein. Die Ermittlungen hierzu laufen noch.

Der Abholer wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß und von normaler Statur. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet mit einem hellen, knielangen Mantel, einer dunklen Stoffjacke unter dem Mantel und Handschuhen. Führte eine glänzende, silberne Tasche mit einem roten Apothekerzeichen mit sich.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 069/755-52499 zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Februar 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann- Straße Februar 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43, Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße Februar 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Februar 2022: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Februar 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

