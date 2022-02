Mit Lkw festgefahren

Vockerode (ots) – Ein 64-jähriger polnischer Staatsangehöriger befuhr Mittwochmittag 09.02.2022 um 13:20 Uhr, mit einem Sattelzug die Steingasse in Vockerode aus Richtung der Schwalbenthaler Straße kommend, in der Absicht den Lkw im Kalkwerk Vockerode zu beladen. Als er bemerkte, dass er die falsche Adresse im Navigationssystem eingegeben hatte, versuchte er in der Steingasse zu wenden, fuhr sich dabei aber mit dem Gespann auf einer Grünfläche fest.

Mittels eines LOF-Fahrzeuges konnte der Sattelzug geborgen werden, zuvor musste jedoch ein Baum durch die Gemeinde Meißner abgesägt werden, da sich der Auflieger in einer Baumkrone verkeilt hatte. Neben dem Baum wurde noch die Bordwand des Aufliegers beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Nach Unfallflucht folgte Sicherheitsleistung – Zeuge gesucht

(ots) – Um 15:22 Uhr teilt ein 56-Jähriger aus Wanfried der Polizei mit, dass er auf der B 27 von einem Fahrzeug ausgebremst wurde und dadurch aufgefahren sei. Zurzeit fahre er hinter dem Fahrzeug, einem weißen Peugeot Boxer hinterher, da dieser nicht anhalten würde. Eine alarmierte Polizeistreife “setzte” sich dann hinter den Peugeot, dessen Fahrer die Anhaltesignale jedoch ignorierte.

Eine zweite Streife konnte durch einen künstlich verursachten Stau den Verkehr kurzfristig zum Stillstand bringen, so dass auch der Fahrer des Peugeot anhalten musste. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 38-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen.

Es stellte sich heraus, dass dieser zwischen Albungen und Eltmannshausen zunächst einen größeren beigen Mercedes (SLK oder E-Klasse) und dann den Pkw des 56-Jährigen überholt hatte. Nach dem wieder einscheren bremste der 38-Jährige abrupt ab, wodurch der 56-Jährige mit der linken Fahrzeugseite seines Autos gegen das rechte Fahrzeugheck fuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 38-Jährige eine Sicherheitsleistung von 150 EUR bezahlen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Eschwege noch den/ die Fahrer*in des größeren Mercedes. Hinweise: 05651/9250.

Anhänger prallt gegen Pkw

Um 13:30 Uhr befuhr gestern Mittag ein 73-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw mit Anhänger die Leipziger Straße in Richtung der Ortsmitte von Hoheneiche. Dabei löste sich der Anhänger vom Pkw und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo, wodurch ein Sachschaden von ca. 4.500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 06:58 Uhr befuhr heute Morgen ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3403 von Reichensachsen kommend in Richtung Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

Diebstahl von Verkehrsschild

Nachträglich angezeigt wurde noch der Diebstahl von zwei Verkehrsschildern. Dabei handelt es sich um das Zeichen 282 – “Ende sämtliche Streckenverbote” und 274 – “zulässige Höchstgeschwindigkeit”. Weiterhin wurden vier Schaftrohre entwendet. Die Tat ereignete sich auf der L 3247 “Frauenborner Bach” bei Herleshausen – Unterführung der BAB. Festgestellt wurden die Diebstähle bereits am 04.02.22. Der Schaden wird mit 270 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde heute Morgen der Heckscheibenwischer eines VW Tiguan abgedreht und offensichtlich entwendet, da er nicht aufzufinden war. Die Tat ereignete sich in der “Obere Friedensstraße” in Eschwege. Schaden: 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Schockanrufe, Gewinnversprechen

Eschwege/Harleshausen (ots) – In den letzten 2 Tagen kam es erneut zu betrügerischen Anrufen im Kreis. In Herleshausen erhielt am 08.02.22 eine 67-Jährige in den Nachmittagsstunden einen Anruf, in dem sich der Anrufer als Angehöriger der Polizei ausgab. In der Folge wurde von einem tödlichen Verkehrsunfall berichtet, den die Tochter verursacht haben soll. In diesem Zusammenhang wurden Paragrafen vorgelesen. Als man dann “Geld in Vorkasse” forderte, wurde das Telefonat durch die 67-Jährige beendet.

In Eschwege wurde ein 80-Jähriger angerufen. Ihm wurde innerhalb der letzten beiden Tage in 2 Telefonaten mitgeteilt, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen habe und man die Kontodaten benötige. Dieser Forderung kam der Angerufene auch nach. Nachdem er dann gestern von sich aus die Polizei informierte, wurde er entsprechend aufgeklärt, das Konto vorsichtshalber gesperrt.

Präventionstipps Gewinnversprechen

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten, wie z.B. iTunes, Ukash, Paysafe. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137.

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten, Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches.

Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach, gerne auch bei der Polizei.

Präventionstipps Enkeltrick/ betrügerische Schockanrufe

Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht.

Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

