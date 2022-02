Mountain Bike aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 09.02.2022 gegen 12:00 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Pettenkoferstraße ein Auto mit eingeschlagener Heckscheibe stehen würde. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen, wurde ihnen durch einen weiteren Zeugen mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe ein Koffer stehen würde.

Nach Rücksprache mit dem Eigentümer des Autos stellte sich heraus, dass der Koffer sich im Auto befunden hatte und zudem ein Mountain-Bike der Marke Cube im Wert von etwa 1.400 Euro, welches von den unbekannten Tätern gestohlen worden war.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Rucksack aus Auto gestohlen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Dienstag 08.02.2022 gegen 20:00 Uhr, parkte eine 33-Jährige ihr Auto vor der Sparkasse in der Edigheimer Straße und ging in die Filiale, um Kontoauszüge zu holen. Ihr Auto schloss sie nicht ab. Als sie gegen 20:10 Uhr wieder zurück kam, musste sie feststellen, dass ihr Rucksack gestohlen worden war.

Im Rucksack befanden sich unter anderem verschiedene Ausweise, Brillen und Schlüssel. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät:Achten Sie immer darauf, dass Ihr Auto abgeschlossen ist, auch wenn Sie sich nur kurz entfernen.

Rollstuhl aus Fahrradkeller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 01.12.2021 und dem 09.02.2022 stahlen unbekannte Täter aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Pommernstraße einen Rollstuhl im Wert von etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Keller

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag 08.02.2022 gegen 16:00 Uhr und Mittwoch 09.02.2022 gegen 14:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße ein. Gestohlen wurde nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.