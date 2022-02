Autofahrt endet verkeilt in Unterführung (siehe Foto)

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochvormittag gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 74-jährige PKW-Fahrerin aus Hessen die Schnelliggasse. Die Dame war so auf die Route ihres Navis fokussiert, dass sie mit ihrem PKW in die dortige Abfahrt für Radfahrer zum Durchqueren der Unterführung (Verbindung Schnelliggasse zum Kestenbergerweg) fuhr. Nachdem die Fahrerin dies bemerkte, versuchte sie in der Abfahrt der Unterführung zu wenden.

Hierdurch verkeilte sich der PKW jedoch. Durch einen Abschleppdienst wurde der PKW geborgen. Im Laufe der Bergung des PKWs war die Abfahrt zur Unterführung gesperrt. Da währenddessen mehrere Radfahrer die Unterführung nutzen wollten, halfen die Beamten beim Tragen der Fahrräder über die Treppenstufen in die Unterführung.

An dem weiterhin fahrbereiten PKW entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Gegen die 74-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bobenheim-Roxheim (ots) – Ein 19-Jähriger Fahrzeugführer sollte am 09.02.2022 gegen 00:55 Uhr einer Verkehrskontrolle auf der L523 in Bobenheim-Roxheim unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle händigte der 19-Jährige Fahrzeugführer eine Fahrerlaubnis aus. Bei einem Abgleich des Lichtbildes auf der Fahrerlaubnis mit dem Fahrer konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer nicht um den Inhaber der Fahrerlaubnis handeln kann.

Durch entsprechende Folgemaßnahmen konnte der Personalausweis des Fahrzeugführers aufgefunden werden. Nach einer kurzen Recherche stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die zuvor vorgezeigte Fahrerlaubnis ist auf seinen Vater ausgestellt. Auf Vorhalt räumte der Fahrer die Tat ein.

Dieseldiebstahl

Schifferstadt (ots) – Ein Zeuge teilt am Mittwochabend 09.02.2022 gegen 19:50 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg (Im Überholz) einen parkenden PKW mit. Neben dem PKW würden sich mehrere Personen aufhalten. Auf der Anfahrt kamen der Streife zwei PKWs auf dem Wirtschaftsweg entgegen. Der Fahrer eines PKWs mit französischen Kennzeichen stieg aus und flüchtete über die Felder.

Der 37-jährige Fahrer, welcher im Bereich Worms wohnhaft ist, des dahinterfahrenden PKWs konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Der flüchtende Fahrer konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Da sich der Verdacht eines Dieseldiebstahls ergab, wurden nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin 2 Kanister, sowie der PKW mit dem französischen Kennzeichen zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt.

In dem PKW des 37-Jährigen konnten auch 2 Kanister sichergestellt werden. Es konnte ermittelt werden, dass aus zwei in der Nähe abgestellten Baggern Diesel entwendet wurde. Von dem flüchtenden Täter wurden persönliche Gegenstände sichergestellt. Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurden eingeleitet.