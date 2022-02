13-jähriges Kind aus ungeklärter Ursache mit Fahrrad gestürzt und verletzt

Wörth (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.02.2022 stürzte aus bislang ungeklärter Ursache ein 13-jähriges Mädchen beim befahren des Radweges vom Maximilian Center kommend in Richtung Bahnhof mit ihrem Fahrrad. Da sie durch den Sturz eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen erlitt, wurde sie mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Karlsruhe verbracht.

Das Mädchen konnte glücklicherweise noch am selben Tag wieder aus der Kinderklinik entlassen werden. Die Polizeibeamten verzichteten darauf, die 13-Jährige persönlich zum Unfallhergang zu befragen. Ihr Vater gab gegenüber der Polizei jedoch an, dass sie vermuten würde, über einen Stein gefahren und dadurch zu Fall gekommen zu sein. Sie trug keinen Fahrradhelm.

Das Fahrrad des Kindes konnte durch die Polizisten in Augenschein genommen werden, wobei ein platter Vorderreifen festgestellt wurde. Die Ursache dafür war nicht ersichtlich. Das Reifenprofil war ohne Beanstandungen. Weitere Beschädigungen am Fahrrad waren ebenfalls nicht ersichtlich. Auch die Freundin des Mädchens, die Zeugin des Unfalls wurde, kann keine sachdienlichen Hinweise zur Unfallursache machen.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Berg/Pfalz (ots) – Gegen 16:30 Uhr kam es am Mittwoch 09.02.2022 in Berg in der Bruchbergstraße an der Einmündung zur L540 zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Durch die tiefstehende Sonne geblendet, wollte die Fahrerin des vorderen PKW zunächst auf die L540 einfahren, entschied sich dann jedoch dazu, aufgrund des Verkehrsaufkommens noch einmal abzubremsen.

Der hinter ihr fahrende 42-jährige PKW-Fahrer reagierte, ebenfalls durch die tiefstehende Sonne geblendet, zu spät auf das Abbremsen des Fahrzeugs vor ihm, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme klagte die PKW-Fahrerin zudem über Kopfschmerzen durch den Aufprall, lehnte jedoch die Hinzuziehung eines Rettungswagens ab.

Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Wörth (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.02.2022beschädigte ein 60-jähriger PKW-Fahrer beim Einparken auf dem Parkplatz des Maximilian Centers einen neben ihm geparkten PKW. Im Anschluss parkte er seinen PKW auf einen anderen Parkplatz um, womit er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und somit eine Straftat beging. Der Vorgang wurde von zwei unbeteiligten Unfallzeugen beobachtet, welche die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzten.

Die Beamten konnten vor Ort an den beiden betroffenen PKW jeweils einen Streifschaden feststellen, die der Spurenlage zufolge einander zuzuordnen waren. Der Fahrer des PKW konnte noch vor Ort angetroffen, durch die eingesetzten Beamten als Beschuldigter belehrt und zur Sache angehört werden.

Die Polizei ist in solchen Fällen verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Verkehrsunfallort einzuleiten. Der 85-Jährige Geschädigte erschien im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ebenfalls vor Ort, sodass der für die Schadensregulierung wichtige Personalienaustausch zwischen den beiden Beteiligten direkt erfolgen konnte.