Jockgrim (ots) – Da sich eine 89-jährige Dame am Mittwochabend 09.02.2022 nicht anders zu helfen wusste, wandte sie sich mit ihrem Problem via Notruf an die Polizei. Die Dame berichtete am Telefon, dass sie gerne zu Bett gehen würde, es jedoch in ihrer Wohnung viel zu warm sei, um schlafen zu können. Sie habe zuvor vergeblich versucht, einen Techniker zu erreichen, weshalb sie nun höflich um Unterstützung der Polizei bat.

Die eingesetzten Streifenpolizisten kümmerten sich umgehend um das Anliegen der Dame und suchten sie persönlich an ihrer Wohnanschrift auf. Mit viel technischem Verständnis gelang es den beiden jungen, vielseitig einsetzbaren Polizisten, die Temperatur der Heizung zu regulieren, nachdem sie die Wohnung mit dem Einverständnis der Dame kurz durch Öffnen der Haustür belüftet hatten.

Sicherheitshalber setzten die Polizisten anschließend telefonisch den Sohn der dankbaren Anruferin über den Sachverhalt in Kenntnis und verblieben bis zu seinem Eintreffen bei ihr.