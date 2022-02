Körperverletzung endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots) – Weil ein 60-Jähriger seinen 61-jährigen Nachbarn beleidigte und durch Schläge leicht verletzte, kam es gestern gegen 18:15 Uhr im Armensünderweg zu einem Polizeieinsatz. Nachdem sich die beiden alkoholisierten Männer zunächst beruhigt hatten, gerieten sie ca. 1 Stunde erneut in Streitigkeiten.

Die Polizeistreife musste den unverletzten 60-Jährigen letztlich in Gewahrsam nehmen und aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in einem Krankenhaus unterbringen. Als ihm dort aufgrund seines aggressiven Verhaltens Handfesseln angelegt werden sollten, leistete der Mann aus Speyer Widerstand indem er sich massiv hiergegen sperrte. Bei dieser Handlung wurde niemand verletzt.

Neben Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung, muss sich der 60-Jährige auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Überfall auf Supermarkt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 09.02.2022 gegen 21:15 Uhr, stellte sich ein unbekannter Mann an der Kasse eines Supermarktes in der Dudenhofer Straße in Speyer an und legte einige Gegenstände auf das Kassenband. Als er zahlen sollte, zog er eine Pistole aus seiner Jacke und forderte Geld von der Kassiererin. Nachdem sie ihm das Geld aus der Kasse aushändigte, steckte er sowohl das Geld als auch die Gegenstände auf dem Laufband in einen Stoffbeutel und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 m groß, dunkle kurze Haare und sprach mit pfälzischem Dialekt. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Sneaker sowie eine weiße FFP2-Maske.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Bei Personenkontrolle Drogen gefunden

Speyer (ots) – Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen anlässlich eines Raubdeliktes in einem Supermarkt in der Dudenhofer Straße wollten Einsatzkräfte gegen 22:00 Uhr in der Otto-Mayer-Straße 2 junge Männer kontrollieren, die auf einer Sitzbank saßen. Bei Erblicken der Beamten sprang einer der Beiden plötzlich auf und ergriff die Flucht.

Der Grund für das Verhalten des Unbekannten war schnell klar, denn er hinterließ eine “Kräutermühle” sowie eine geringe Menge an Cannabis. Der zweite junge Mann aus Speyer konnte kontrolliert werden. Gegen den 18-Jährigen wird nun hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

38-jähriger PKW-Fahrer unter Cannabis Einfluss

Speyer (ots) – Aus dem Verkehr gezogen wurde gestern gegen 17:00 Uhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer, als er in der Wormser Landstraße in eine Verkehrskontrolle geriet. Da bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, führten die Beamten mit dem Mann aus Speyer einen Drogentest durch.

Aufgrund des positiven Ergebnisses auf Cannabis wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Einbruch in Erdgeschoßwohnung

Speyer (ots) – Unbekannte brachen gestern im Zeitraum von 13:00 bis 23:30 Uhr in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten etwas Bargeld. Der Schaden dürfte bei schätzungsweise 160 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Carl-von-Ossietzky-Weges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.