Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ilbesheim/Eschbach (ots) – Eine 25-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr mit ihrem PKW am 10.02.2022 gegen 23:50 Uhr die L509 von Ilbesheim kommend in Fahrtrichtung Eschbach. Ca. 300 Meter vor der Einmündung zur K17 kam die die Fahrerin auf die Gegenspur und prallte gegen die dortige Leitplanke. Anschließend fuhr sie wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen, wo sie ebenfalls mit der Leitplanke kollidierte.

Letztendlich kam der PKW von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau wahrnehmen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille.

Eine Blutprobe wurde im Anschluss entnommen. Verletzt wurde die Fahrerin bei dem Unfall nicht. Ihren Führerschein ist sie erstmal los.

Ohne Führerschein

Herxheim (ots) – Ein 28-jähriger Autofahrer war am Dienstag 08.02.2022 gegen 08 Uhr in der Oberen Hauptstraße in Herxheim unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Im Verlauf der Kontrolle weigerte er sich zunächst aus seinem Auto auszusteigen und Führerschein und Fahrzeugpapiere vorzuzeigen.

Die Identität des Autofahrers konnte aber schließlich doch ermittelt und er zum Aussteigen bewegt werden. Es stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, seinen weiteren Weg musste er zu Fuß fortsetzten. Des Weiteren kommt nun ein Strafverfahren auf ihn zu.