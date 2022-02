Kassel-Mitte (ots) – In der Nacht zu Donnerstag 09.02.2022 wurde der Kasseler Polizei um 00:25 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen an der Kreuzung Schillerstraße/ Erzbergerstraße gemeldet. Nach Angaben eines Zeugen sollen 3 Männer mit Dachlatten auf einen Obdachlosen eingeschlagen haben. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fanden die Beamten noch die auf der Straße liegenden Dachlatten. Die Täter waren bereits geflüchtet.

Auch vom bislang unbekannten Opfer fehlte jede Spur. Bei der Fahndung entdeckten die Streifen nur wenige Minuten später an einer Tankstelle in der Wolfhager Straße die Täter, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf. Bei der Kontrolle der 3 in Kassel wohnenden Männer im Alter von 19, 20 und 22 Jahren zeigten sich die beiden Jüngeren sofort äußerst aggressiv und beleidigten die Polizisten aufs Übelste.

Im weiteren Verlauf schlugen und traten sie nach einzelnen Beamten, trafen sie aber glücklicherweise nicht, sodass sie unverletzt blieben.

Während der 22-Jährige nach der Personalienfeststellung entlassen wurde, mussten die beiden 19- und 20-jährigen Täter die Polizisten auf das Revier begleiten.

Dem Atemalkoholtest zufolge hatten sie 1,4 und 1,6 Promille intus. Ein Arzt entnahm bei ihnen Blutproben.

Anschließend brachten die Beamten die beiden jungen Männer zur Ausnüchterung in die Zellen des Polizeigewahrsams. Sie müssen sich nun neben gefährlicher Körperverletzung auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

Bislang hat sich das Opfer der Schläge mit den Dachlatten noch nicht bei der Polizei gemeldet. Er sowie Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kasseler Polizei unter

Tel. 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

