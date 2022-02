Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Hettenleidelheim: Nachtrag: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 47, Umgehung Hettenleidelheim – Zeugen gesucht

Wattenheim/Hettenleidelheim, B 47 – 02.02.2022 (ots) – Am Mittwoch, 02.02.2022, 09:50 Uhr, ereignete sich auf der B 47 (etwa Höhe Rasthof) ein folgenschwerer Verkehrsunfall (wir berichteten). Die Polizei bittet dringend Zeugen, die zuerst an der Unfallstelle waren, sich zu melden: Polizei Grünstadt 06359 93120. Das Gutachten des Sachverständigen liegt noch nicht vor.

Weisenheim am Sand: Warnbake gegen Haustür geworfen

Weisenheim am Sand (ots) – Am 09.02.2022 gegen 23:00 Uhr warfen bislang ungekannte Jugendliche eine Warnbake gegen ein Wohnhaus in der Plauser Straße in Weisenheim am Berg. Zwei männliche Jugendliche liefen mit einer Warnbake zum Haus und warfen diese gezielt an die Haustür. Nach Angaben der Bewohnerin entstand glücklicher kein Sachschaden. Die Hintergründe dieser Tat sind bislang nicht bekannt. Das Jugendsachbebiet der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera werden noch ausgewertet. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Vier Ladendiebinnen geschnappt

Haßloch (ots) – Vier Frauen waren es im Dezember vergangen Jahres, die auf dreiste Art Waren im Wert von rund 300 Euro aus einem Einkaufsmarkt entwendeten. Sie beluden einen Einkaufswagen und entkamen mit diesem durch den Eingangsbereich. Am Mittwochabend (9. Feb., 19 Uhr) erkannte ein Mitarbeiter von den damaligen Videoaufzeichnungen die Frauen wieder, als sie erneut dabei waren einen Einkaufswagen zu füllen. Die Täterinnen bemerkten, dass man sie beobachtet und verließen den Markt, dieses Mal ohne Beute. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stellte die Diebinnen. Die Vier im Alter von 23-40 Jahren stammen aus dem Landkreis Germersheim und sind keine Unbekannten für die Polizei. Es wurde ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet.

Freinsheim: Bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

Freinsheim (ots) – Am 10.02.2022 gegen 01:00 Uhr konnte in der Dürkheimer Hohl in Freinsheim, bei einer Personenkontrolle, Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle eines Fahrradfahrers, konnten Cannabis und Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem konnte bei der Überprüfung festgestellt werden, dass sein Fahrrad gestohlen war. Gegen den 50-Jährigen, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrraddiebstahl ermittelt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):