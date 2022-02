Haßloch: Sommertagsumzug am 20. März 2022 wird abgesagt

Haßloch – Die Gemeindeverwaltung Haßloch hat sich dazu entschieden, den Sommertagsumzug 2022 abzusagen. „Leider ist die Lage aktuell erneut so, dass eine Großveranstaltung mit diesem Charakter nicht durchführbar ist“, bedauert Bürgermeister Tobias Meyer. „Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Strecke ist ein kontrollierbarer Zugang für eine begrenzte Zuschauerzahl unter Beachtung der geltenden 2G-Regel nicht möglich.“

Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Traditionsveranstaltung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ausfallen muss. In 2020 waren die Vorbereitungen für den Umzug bereits in vollem Gange und 92 gemeldete Gruppen standen in den Startlöchern, als sich die Situation rund um das Corona-Virus nahezu täglich zuspitzte. Am 10. März 2020 fiel dann die endgültige Entscheidung, den am 15. März terminierten Umzug abzusagen. Einen Tag später befand sich Deutschland im ersten Lockdown. Auch im vergangenen Jahr waren Großveranstaltungen dieser Art aufgrund der Infektionslage nicht umsetzbar.

Seit 1986 gibt es den Haßlocher Sommertagsumzug, der inzwischen zu einer generationenübergreifenden Brauchtumsveranstaltung geworden ist und jährlich Jung und Alt erfreut. Die Gemeindeverwaltung hofft daher, dass sich die Situation für das kommende Jahr entspannen wird und man in Haßloch wieder mit dem traditionsreichen Umzug, dem bunten Treiben und der Winterverbrennung in gewohnter Weise den nahenden Sommer begrüßen kann.