Kreis Bergstraße

Viernheim: Wem ist der weinrote Mini Clubmann Cooper S (HP-MC 851) aufgefallen?

Viernheim – Die Polizei fahndet seit Mittwoch (09.02.) nach einem

gestohlenen weinroten Mini Clubmann Cooper S. An dem Wagen waren zuletzt die

Kennzeichen HP-MC 851 angebracht. Das Besondere an dem Diebstahl ist, dass der

Mini mit Originalschlüssel gefahren wird, die zuvor bei einem Hauseinbruch

erbeutet wurden. Neben dem Auto fehlt Schmuck. Der Gesamtschaden liegt bei

mindestens 20.000 Euro.

Für den Einbruch wurde zwischen Montag (07.02.) und Mittwoch (09.02.) gewaltsam

ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Am Schlangenpfad geöffnet.

Wem ist der weinrote Mini Clubmann aufgefallen? Wer kann Hinweise geben?

Fallzuständig ist die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 /

706-0.

Schiffsunfall Schleuse Neckarsteinach

Polizeipräsidium Einsatz

Am Mittwochvormittag, den 09.02.2022, fiel bei einem mit Schwefelsäure beladenen Tankmotorschiff bei der bergwärtigen Ausfahrt aus der Schleuse Neckarsteinach das Hauptruder aus. Der Schiffsführer konnte das Schiff aus eigener Kraft mit dem Bugstrahlruder und tatkräftiger Windenunterstützung der Besatzung eines auf Schleusung wartenden Schiffes, sicher im Schleusenbereich anlanden. Ursächlich für den Ruderausfall ist nach den Ermittlungen der WSP-Station Heidelberg, Treibgut, das sich in der Ruderanlage verklemmt hatte. Die Begutachtung der Ruderanlage durch ein Tauchunternehmen steht noch aus. Bis dahin besteht für das Schiff ein polizeiliches Weiterfahrverbot. Zu Behinderungen des Schleusenbetriebes kam es nicht. Es entstand kein Personenschaden.

Viernheim: In 30er Zone fast doppelt so schnell gefahren

Viernheim – In der Wormser Straße überwachte die Polizei in der Nacht zum

Mittwoch (08. – 09.02.) die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/ h. Von insgesamt 24

Fahrzeugen waren drei Autofahrer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter in der

Nacht war ein 20-Jähriger aus Mannheim. Mit 58 km/h war er fast doppelt so

schnell, als erlaubt. Neben dem Bußgeld in Höhe von 180 Euro, einem Punkt in

Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot, wird der junge Mann wohl nochmals

die Fahrschulbank drücken müssen. Der 20-Jährige ist noch in der Probezeit.

Bürstadt: Verwarngelder und Strafanzeigen / Kontrollen in der Wasserwerkstraße

Bürstadt – Gemeinsam mit der Stadtpolizei kontrollierten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Dienstagmittag (08.02.) insgesamt drei

Kleintransporter, 14 Autos sowie 19 Personen in der Wasserwerkstraße, Höhe

Parkplatz Sportplatz.

Von den drei kontrollierten Kleintransportern hatten zwei eine unzureichende

Ladungssicherung und wurden mit jeweils 35 Euro verwarnt. Wegen des nicht

angelegten Sicherheitsgurtes zahlte ein Fahrer noch zusätzlich 30 Euro.

Weil in einem VW Passat weder Fahrerin noch Beifahrer angeschnallt waren, wurde

das Auto gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der

23-jährige Beifahrer aus Groß-Rohrheim neben einem frisch gedrehten Joint auch

noch ein Tütchen mit einer Kleinstmenge Cannabis einstecken hatte. Auch führte

er verbotenerweise ein Einhandspringmesser mit sich. Die 30 Euro Verwarngeld

wegen des Gurtverstoßes, dürfte der Groß-Rohrheimer eher verschmerzen, als die

Strafanzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und des

Waffengesetzes.

Die Polizei plant weitere Kontrollen.

Darmstadt

Darmstadt-Arheilgen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt-Arheilgen – Am vergangenen Sonntag (6.2.), gegen 17.30 Uhr, war

eine 40-Jährige mit ihrem gelben Chevrolet auf der Bundesstraße 3 in Richtung

Erzhausen unterwegs. Dabei soll ihr ein blauer Audi auf ihrer Fahrspur

entgegengekommen sein. In diesem Zusammenhang musste die 40 Jahre alte

Wagenlenkerin ausweichen und touchierte im Anschluss die Leitplanke. An ihrem

Wagen entstand ein Schaden. Der bislang unbekannte Fahrer im entgegenkommenden

Fahrzeug, setzte seine Fahrt fort. Wer in diesem Zusammenhang Angaben zum Unfall

machen oder Hinweise zum flüchtigen Wagenlenker geben kann, wird gebeten, sich

beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu

melden.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt-Schneppenhausen: Frau randaliert und löst Polizeieinsatz aus / Bei Festnahme Polizeibeamtin verletzt/ 37-Jährige in Fachklinik untergebracht

Weiterstadt-Schneppenhausen – Nachdem eine 37-Jährige am Mittwochmittag

(9.2.) in der Hölderlinstraße randalierte und dadurch einen Polizeieinsatz

auslöste, wurde sie im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Zeugen alarmierten gegen 15.30 Uhr die Polizei und gaben an, dass eine Frau in

der Hölderlinstraße randalieren würde und unter anderem auf einen Mann

losgegangen sein soll. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm

eine Streife die 37-jährige Tatverdächtige fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand

wehrte sie sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte hierbei eine

Beamtin leicht im Gesicht. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte,

wurde die Scheibe eines Wagens beschädigt. Verlässliche Angaben zur

Schadenshöhe, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Wieso sie

ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat und ob noch weitere Gegenstände

beschädigt wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Aufgrund

ihres psychischen Zustandes wurde die 37-Jährige darauffolgend in eine

Fachklinik eingewiesen.

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Radlader gestohlen / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mühltal/Nieder-Ramstadt – Bislang unbekannten Kriminellen gelang es am

Dienstag (8.2.) im Tatzeitraum zwischen 11 und 16 Uhr einen Radlader „Am

Pfaffenberg“ zu entwenden. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich

offenbar an dem gelben Radlader des Herstellers „Volvo“ zu schaffen und

entwendeten diesen im Anschluss. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort der Baumaschine geben

kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu wenden.

Ober-Ramstadt/Rohrbach: Kriminelle scheitern an Haustür / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt/Rohrbach – Ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Berg“

rückte am Dienstagmorgen (8.2.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen

zufolge, versuchten sie die Haustür des Wohnhauses aufzuhebeln. Die Tür hielt

dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch

hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlerinnen und

Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut

und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Roßdorf-Gundernhausen: Diesel abgezapft / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf-Gundernhausen – Weil bislang Unbekannte am Dienstagmorgen (8.2.)

mehrere Liter Diesel im Wingertsweg abgezapft haben, sucht die Polizei nach

Zeugen. Der angegangene gelbe Lastwagen war zum Tatzeitpunkt am Straßenrand

abgestellt. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es den Kriminellen den Tankdeckel

zu öffnen und um die 80 Liter Diesel zu entwenden. Im Anschluss flüchteten sie

unerkannt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei

in Ober-Ramstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0

entgegen.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf – Am Fr., 04.02., zwischen 13.30 und 14.00 Uhr, wurde in der Vinsonstraße in Walldorf ein geparkter blauer Pkw Toyota beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Odenwaldkreis

Eberbach: Technischer Defekt löst Dachstuhlbrand aus; keine Hinweise auf vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten;

Eberbach – Wie die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

einen Tag nach dem Dachstuhlbrand eines Hauses im Ortsteil Rockenau

herausfanden, dürfte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst

worden sein. Hinweise für ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten liegen

derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Höchst: Betrunken im Auto unterwegs – Anzeige und Blutentnahme

Besorgte Verkehrsteilnehmer haben am Dienstagabend (08.02.) die auffällige Fahrweise eines Toyotas auf der Bundesstraße 45 der Polizei gemeldet. Das Auto konnte die Spur nicht halten und fuhr regelrechte Schlangenlinien. Die alarmierte Polizeistreife konnte kurze Zeit nach der Mitteilung, gegen 21.30 Uhr, die verantwortliche Fahrerin des Wagens im Bereich der Erbacher Straße, Bundesstraße 426, kontrollieren. Dabei stellte sich schnell heraus, dass die 51-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde zunächst einbehalten. Für die Anzeigenaufnahme und Blutentnahme musste sie die Beamten mit auf die Wache begleiten.