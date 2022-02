Unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Um drei Uhr nachts hat eine Polizeistreife in

Kaiserslautern am Mittwoch einen 43-Jährigen auf einem E-Scooter einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der

Mann Auffälligkeiten aufwies, die auf Drogen oder Alkoholkonsum hindeuten.

Dieser Verdacht bestätigte sich auch bei den anschließen durchgeführten Tests.

Sowohl der Atemalkoholtest als auch ein Drogenschnelltest waren positiv, weshalb

dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Den 43-Jährigen erwartet

nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter Beeinflussung von

Alkohol und Drogen.

Sachbeschädigungen an PKW

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – In der Nacht auf Dienstag, zwischen 2:30

und 7:45 Uhr, wurde bei einem Kfz-Betrieb in der Kaiserslauterer Straße bei

einem Kundenfahrzeug die Fahrerscheibe mit einem Stein eingeschlagen. Entwendet

wurde augenscheinlich nichts. Das Tatwerkzeug lag noch im Fußraum. Der

Sachschaden wird auf rund einhundertfünfzig Euro geschätzt.

Am Dienstmorgen, zwischen 8:15 und 8:45 Uhr, wurden bei einem im Mühlweg

geparkten, schwarzen Peugeot die Beifahrertür, der rechte Kotflügel sowie die

Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der verursachte Sachschaden

wird auf rund dreitausendfünfhundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

B 270 wegen Unfall voll gesperrt (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesstraße 270

zwischen Opelkreisel und Abfahrt Erfenbach in Fahrtrichtung Weilerbach zu einem

Verkehrsunfall, aufgrund dessen die Fahrbahn für die Unfallaufnahme voll

gesperrt wurde. Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 28-Jähriger aus dem Kreis Kaiserlautern

auf der linken Fahrspur seinem Vordermann auf. Er geriet anschließend nach

rechts von der Fahrbahn ab und kam auf dem abschüssigen Gelände neben der

Fahrbahn zum Stehen. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der

28-jährige Fahrer aufgrund von Alkoholeinfluss nicht mehr fahrtauglich war. Ein

vor Ort durchgeführter Test ergab 1,29 Promille. Das Fahrzeug musste mit einem

Kran geborgen und abgeschleppt werden. Die am Unfall beteiligten Personen kamen

mit leichten Verletzungen davon. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht

bekannt. Die Polizei hat dem Unfallverursacher vorläufig die Fahrerlaubnis

entzogen.

Nach Amokandrohung Anrufer ermittelt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Nach der Androhung eines Amoklaufs an einer Grundschule in der Schulstraße (wir berichteten) hat die Polizei fünf Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren ermittelt. Eine Schülerin und vier Schüler einer anderen Schule haben nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gemeinsam an dem Anruf mitgewirkt. Die Polizei prüft, ob die Familien die Kosten des Einsatzes übernehmen müssen. |erf

