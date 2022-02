Gießen: E-Scooter entwendet

Auf einen E-Scooter hatten es Unbekannte in der Friedrichsstraße abgesehen. Der E-Roller des Herstellers MI stand am Dienstag zwischen 16.40 und 16.50 Uhr vor einer Fahrschule. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 450 Euro teuren Fahrzeuges machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: BMW beschädigt – Zeugenaufruf

Ein unbekannter Mann beschädigte am Dienstag einen in der Ringallee geparkten BMW. Der Vandale trat gegen 19.15 Uhr gegen den Spiegel des weißen Mini. Der Besitzer beklagt nun einen Schaden von etwa 200 Euro. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er war schwarz bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrraddiebstahl gescheitert

Vor einem Seniorenheim in der Straße „Zu den Mühlen“ machte sich ein Unbekannter an einem E-Bike zu schaffen. Der Dieb scheiterte allerdings an dem Fahrradschloss und beschädigte es. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler der AG Fahrraddiebstahl unter 0641/7006-0 entgegen.

Gießen: Digitaltacho aus PKW gestohlen

Im Mittelweg brachen Unbekannte einen geparkten BMW auf. Sie hebelten das Dreiecksfenster so auf, dass es zerbrach. Anschließend öffneten sie das blaue Auto und montierten den Digitaltacho ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrüche in Klein-Linden

Im Fontaneweg in Klein-Linden waren am Dienstag Einbrecher unterwegs. Zwischen 16.30 Uhr brachen sie über die Verandatür in Einfamilienhaus ein. Dort hatten sie es auf ausländische Münzen mit wenig Wert abgesehen und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Einen größeren Einbruchsschaden verursachten Unbekannte in der Wohnung eines Doppelhauses. Zwischen 18.40 und 20.30 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf. Aus dem Haus fehlen Schmuck und Bargeld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Bargeld aus Kasse gestohlen

Ein unbekannter Mann stahl am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in der Bänningerstraße Bargeld aus einer Kasse. Gegen 16.00 betrat der Dieb den Raum, öffnete in einem unbeobachteten Moment eine Kasse und entnahm das Bargeld von mehreren Hundert Euro. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und einen dunkleren Hauttyp. Er trug eine schwarze Wintermütze, einen rotweißen Pullover, eine schwarze Jacke, eine rosafarbene Jeanshose und schwarze Sportschuhe. Wer hat den Verdächtigen gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Pohlheim: Geldbeutel und Mobiltelefone aus Personalraum entwendet

Ungebetene Gäste suchten am Dienstag in einem Getränkemarkt in der Straße „Neue Mitte“ einen Personalraum auf. Gegen 14.00 Uhr betraten sie den Aufenthaltsraum und entwendeten aus zwei Handtaschen die Mobiltelefone und Geldbörsen. Die Portemonnaies konnten in der Nähe wieder aufgefunden werden. Beschreibung der Tatverdächtigen: Einer ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Der andere Verdächtige ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und ebenfalls schlank. Beide waren dunkel gekleidet und trugen eine Mund-Nase-Bedeckung. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: 0,88 Promille gepustet

Am Dienstag gegen 11.00 Uhr hielt eine Polizeistreife in der Licher Straße einen Fahrzeugfahrer an. Bei der Kontrolle pustete der 61-Jährige 0,88 Promille. Die Fahrt endete und er musste mit auf die Polizeiwache.

Gießen: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Die Polizei erwischten am Dienstag gegen 15.15 Uhr einen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug offenbar ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Die Beamten untersag5ten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Grünberg: Auseinandersetzung am Marktplatz

Nach einer Veranstaltung im Marktplatz/Marktgasse von Ende Januar sucht die Polizei nach Zeugen und insbesondere nach dem mutmaßlichen Opfer. Am Montag (31. Januar) gerieten im Rahmen einer Aktion von Kritikern der Corona-Maßnahmen ein 54-Jähriger und ein Unbekannter in Streit. In dessen Verlauf versuchte der 54-Jährige seinen Kontrahenten offenbar mit einem Regenschirm zu schlagen. Während die Polizisten die Identität des 54-Jährigen feststellen, ging der Unbekannte fort. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Zeugen werden gebeten, insbesondere das mutmaßliche Opfer, sich bei der Polizeistation Grünberg unter 06041/9143-0 zu melden.

Verkehrsunfälle:

Staufenberg: Unfall im Kreisel

Ein bislang Unbekannter befuhr Dienstagabend (08.Februar) gegen 20.30 Uhr den Kreisverkehr Am Schiffenweg/Rathausstraße in Mainzlar von Lollar kommend. Nach dem Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Daubringen fuhr der Unbekannte auf den Fahrbahnteiler und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Peugeot. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mercedes in Parkhaus touchiert

Ein zunächst Unbekannter stieß beim Ausparken am Mittwoch (09.Februar) gegen 10.40 Uhr in einem Parkhaus in der Paul-Zipp-Straße gegen einen geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 85-Jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Zwischen Montag (07.Februar) 15.00 Uhr und Mittwoch (09.Februar) 10.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines in der Hüttenbergstraße in Allendorf geparkten blauen VW Passat. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg; Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Am Dienstag (08.Februar) gegen 13.20 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Lollar in einem KIA die Landstraße 3146 von Treis nach Allendorf/Lumda. Dabei kam der Kia-Fahrerin ein bislang Unbekannter offenbar zu schnell und weit auf der Gegenspur entgegen. Es kam zur Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen grauen Toyota Prius. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Einparken KIA touchiert

1.500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines KIA nach einer Unfallflucht von Samstag (05.Februar) in der Pistorstraße. Vermutlich beim Einparken touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Fachmarktes zwischen 17.40 Uhr und 18.20 Uhr den schwarzen Sportage. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Grünberg: Leichtverletzter nach Unfall

Ein Leichtverletzter und 30.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Mittwoch (09.Februar). Gegen 07.00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann in einem Peugeot den mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Peugeot-Fahrer auf den linken Fahrstreifen und übersah den Mitsubishi eines 23-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den der Mitsubishi an die Mittelbetongleitwand gedrückt wurde. Zwei Polizeifahrzeuge und ein 33-Jähriger in einem VW konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf den Peugeot auf. Der 36-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Fernwald: Zusammenstoß in der Hauptstraße

Mittwochmorgen (09.Februar) gegen 08.00 Uhr befuhren eine 30-jährige Frau aus Fernwald in einem Toyota und ein 58-jähriger Mann aus Linden in einem Ford in entgegengesetzter Richtung die Hauptstraße in Steinbach. Im Bereich einer Fahrbahnverengung kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.