Mann beleidigt Reisende am Hauptbahnhof Karlsruhe – weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Dienstagabend (8. Februar) hat ein 36-jähriger Mann am

Karlsruher Hauptbahnhof Reisende beleidigt. Im Anschluss warf er seinen Döner

gegen die Außentür.

Gegen 21 Uhr informierte die DB AG die Bundespolizei über Streitigkeiten

zwischen Mitarbeitenden der DB Sicherheit und einer pöbelnden männlichen Person.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 36-jährigen Deutsche zuvor in der

Unterführung des Hauptbahnhofs ohne ersichtlichen Grund Reisende beleidigte.

Daraufhin verbrachte eine Streife der DB Sicherheit den Mann aus dem Bahnhof.

Auf dem Weg dorthin beleidigte er das Sicherheitspersonal und drohte die

Mitarbeitenden zu schlagen. Kurz vor Verlassen des Gebäudes warf der Mann zum

Abschluss noch seinen Döner gegen die Außentür.

Das Verhalten des Mannes endet nun in mehreren Verfahren. Die

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe leitete Ermittlungen wegen Bedrohung und

Beleidigung ein. Zudem erwartet den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen

des Verunreinigens von Bahnanlagen.

Personen, die ebenfalls von dem Mann beleidigt wurden und sich noch nicht bei

der Bundespolizei gemeldet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer: 0721 – 120160 mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Kontakt zu treten.

Karlsruhe – Korrekturmeldung zu „Verkehrsunfall auf der Kriegsstraße – Wer hatte „Grün“?“ vom 07.02.2022

Karlsruhe (ots) – Der Unfall ereignete sich nicht wie berichtet am

Sonntagvormittag gegen 10 Uhr sondern gegen 17.50 Uhr.

Bruchhausen- Beim Abbiegen mit Pkw kollidiert

Karlsruhe (ots) – Eine 85 Jahre alte Autofahrerin verursachte am Dienstagabend

im Einmündungsbereich der Landstraße Bruchhausen und der Bundesstraße 3 einen

Unfall. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden

wird auf rund 29.000 Euro geschätzt.

Gegen 18:45 Uhr fuhr die 85-Jährige mit ihrem Fahrzeug von Bruchhausen kommend

in Richtung B3. Hier wollte sie nach links in Richtung Neumalsch abbiegen und

kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 57-Jährigen. In der Folge

konnte eine 59-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auf das

Fahrzeug des 57-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei

Unfallbeteiligte verletzt und wurden vorsorglich mit Rettungswägen in eine

Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr

fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bretten – Autofahrerin offenbar unter Drogeneinfluss

Karlsruhe (ots) – Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin war am Dienstagabend offenbar

unter Einfluss von Drogen und mit gefälschtem Führerschein in Gölshausen

unterwegs.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 22:20 Uhr gab es deutliche Anzeichen,

dass die 25-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Daher nahmen

die Beamten des Polizeireviers Bretten die junge Frau für einen Drogenvortest

mit auf die Wache. Der Test bestätigte den Verdacht der Beamten, welche eine

Blutprobe veranlassten. Außerdem wies der vorgezeigte usbekische Führerschein

mehrere Fälschungsmerkmale auf.

Neben der Führerscheinstelle wird sich nun auch die Staatsanwaltschaft mit ihrem

Verhalten beschäftigen.

Karlsruhe – Van kontra Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – In der Sudetenstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Van und einer Straßenbahn, bei dem

glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr

der 63-jährige Fahrer eines Dodge Grand Caravan gegen 16.05 Uhr die

Sudetenstraße in nordöstlicher Richtung und wollte an der Einmündung zur

Pionierstraße nach links abbiegen. Vermutlich übersah er dabei das Rotlicht am

dortigen Bahnübergang und kollidierte mit der von hinten ankommenden

Straßenbahn.

Die Strecke musste für den Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Durch den

Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

Östringen – 24-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Karlsruhe (ots) – Ein junger Mann stand offenbar unter Einfluss von Marihuana,

als dieser am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr in Östringen einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Die Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn hielten den Pkw auf der Hauptstraße

in Östringen an. Im Rahmen der Kontrolle hatte es mehrere Anzeichen gegeben,

dass der 24-jährige Fahrer unter Einfluss von Drogen stand. Ein freiwillig vor

Ort durchgeführter Drogenvortest fiel positiv auf THC aus. Dem 24-Jährigen wurde

die Weiterfahrt untersagt und er wurde für eine Blutprobe auf die Dienststelle

gebracht.

Oberderdingen – Unter Alkohol Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Unter erheblichem Alkoholeinfluss verursachte ein 59-jähriger

Autofahrer am Dienstagmittag gegen 14:15 Uhr auf der Landestraße 554 in

Oberderdingen einen Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Kind leicht verletzt.

Eine 33-jährige Frau war mit ihrem 3-jährigen Sohn auf der L554 von Flehingen

Richtung Oberderdingen mit dem Auto unterwegs. Verkehrsbedingt blieb sie an

einem Kreisverkehr stehen. Der hinter ihr fahrende Mann realisierte das stehende

Fahrzeug offenbar zu spät und fuhr auf das Auto auf. Durch den Zusammenstoß

wurde das Kind leicht verletzt.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme war es dem 59-Jährigen offenbar alkoholbedingt

nicht möglich, den Anweisungen der eingesetzten Beamten des Polizeirevier

Bretten zu folgen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,7 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein

wurde einbehalten.

Das Fahrzeug des Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde

abgeschleppt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Wohnhaus bei Brand vollständig zerstört

Bretten-Ruit (ots)

Am heutigen Mittwoch, 09.02.2022 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bretten gegen 2:00 Uhr zu einem Zimmerbrand in den Ortsteil Ruit alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war das Ausmaß deutlich sichtbar, weshalb alle 10 Abteilungen alarmiert wurden. Der Ausrückbereich Nord übernahm zusammen mit der Feuerwehr Gondelsheim den Grundschutz, während die restlichen Abteilungen die Einsatzstelle anfuhren. Das Wohnhaus war leider nicht mehr zu retten. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer 6-stelliger Höhe. Insgesamt 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Hierunter auch die Drohneneinheit aus Kronau und Östringen, sowie die Fachberater Bau. Kreisbrandmeister Jürgen Bordt sowie Oberbürgermeister Martin Wolf machten sich ein Bild der Lage. Der Rettungsdienst war mit insgesamt 20 Einsatzkräften, die Polizei mit 5 Streifenwagen vor Ort. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die 5 betroffenen Personen wurde eine Unterkunft in Bretten organisiert. Zeitweise war auch die Bahnstrecke Bretten-Mühlacker gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauert derzeit (Stand: 9:00 Uhr) noch an

Bretten-Ruit – Fachwerkhaus in Bretten vollständig abgebrannt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Donnerstag brannte ein Fachwerkhaus im

Brettener Stadtteil Ruit nahezu vollständig ab. Bewohner kamen dabei nicht zu

Schaden, zwei Feuerwehrleute verletzten sich jedoch leicht.

Gegen 01.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Hintere Dorfstraße

gerufen. Im Erdgeschoss des freistehenden Fachwerkhauses war der Brand wohl

ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die sechs Bewohner offenbar

das Gebäude bereits verlassen und erlitten keine Verletzungen. Der Feuerwehr

gelang es nicht, den Brand zu löschen, konnte jedoch das Übergreifen des Feuers

auf weitere Häuser verhindern. Dabei musste auch das angrenzende Haus einer

vierköpfigen Familie kurzzeitig evakuiert werden.

Die Bewohner des niedergebrannten Hauses wurden zunächst von einem vor Ort

anwesenden Vertreter der Stadt Bretten in einem Hotel untergebracht. Der

entstandene Schaden wird auf ungefähr 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt. Nach

ersten Ermittlungen kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Betracht.

Eggenstein-Leopoldshafen – Brand eines Reihenhauses

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Am Dienstag kam es gegen 20:30 Uhr zu einem

Brand eines Reihenmittelhauses in der Stuttgarter Straße in

Eggenstein-Leopoldshafen. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Eggenstein,

stand bereits das Wohnzimmer im Erdgeschoss in Brand. Die Bewohner der

Nachbarhäuser verließen eigenständig ihr Wohnanwesen und brachten sich

vorsorglich in Sicherheit. Die Bewohner des Brandhauses waren zu Zeitpunkt des

Brandausbruchs nicht zu Hause und kamen nach telefonischer Verständigung vor

Ort. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und

konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile oder Nachbarhäuser

verhindern. Der vorsorglich vor Ort befindliche Rettungswagen und Notarzt sowie

die Notfallhilfe kamen nicht zum Einsatz. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen

und vier Beamten im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen. Es wird bislang von einem technischen Defekt ausgegangen. Der

geschätzte Sachschaden beläuft auf 100.000 Euro.