Mannheim-Neckarau: Diebstahl von Kennzeichen und Katalysator

Mannheim-Neckarau (ots) – Eine 50-jährige Frau hatte ihr Fahrzeug über vier Tage

von Samstag, 05.02. bis Dienstag, 08.02.2022 in der Salzachstraße zum Parken

abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw Mercedes-Benz kam, stellte sie zunächst fest,

dass die beiden Kennzeichen fehlten. Beim Versuch, ihr Auto zu starten, musste

sie dann noch feststellen, dass auch der Katalysator unter ihrem Fahrzeug

fachgerecht abmontiert und entwendet war. Der Sachschaden wird auf ca. 900 Euro

beziffert.

Mannheim-Neckarau: Diebstahl von Pkw, Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarau (ots) – Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 20 – 7 Uhr, wurde

vom Gelände eines Autohandels in der Lechstraße ein zum Verkauf stehender weißer

BMW M3 entwendet. Der Verkaufswert des Gebrauchtwagens beträgt 25.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Tel. 0621. 174-0, in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, fuhr ein 35-jähriger

Fahrer eines VW Lupo auf der Mallaustraße in Richtung Schreiberstraße. Auf Höhe

der Soldnerstraße hatte sich bereits ein 23-jähriger BMW X3 Fahrer zum Abbiegen

in ein dortiges Firmengelände links eingeordnet. Der 35-jährige Fahrer des

Kleinwagens übersah dies wohl und setzte zum Überholen des bereits abbiegenden

SUV BMW X3 an. Mit einer Vollbremsung verhinderte er zwar noch einen

Zusammenstoß mit dem Linksabbieger, geriet aber dabei ins Schleudern und stieß

auf einen gegenüber geparkten Pkw Mercedes-Benz. Durch die Wucht des Aufpralls

drehte sich der Kleinwagen daraufhin mehrfach auf der Mallaustraße.

Glücklicherweise kam es hierbei auf der befahrenen Straße zu keinen weiteren

Zusammenstößen mit anderen entgegenkommenden Fahrzeugen. Im Lupo wurde der

Airbag ausgelöst, der 35-Jährige wurde aber nicht verletzt. Die beiden

beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppfirmen abtransportiert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von

ca. 10.000 Euro. Für den Lupo war es vermutlich mit 4.000 Euro Totalschaden.

Mannheim-Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung; zwei betrunkene Fahrgäste schlagen auf Taxifahrer ein

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 24

Uhr, fuhren im Stadtgebiet zwei angetrunkene Männer mit einem Taxi. Nachdem das

Taxi in den Quadraten im Bereich M 4 angehalten hatte, wollten die beiden 25-

und 26-jährigen Tatverdächtigen aus Frankfurt das Fahrgeld in Höhe von 4,80 Euro

nicht bezahlen. Der 26-jährige Fahrgast hielt im weiteren Verlauf den Taxifahrer

fest und der 25-Jährige verpasste dem 57-jährigen Fahrer einen Faustschlag ins

Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Männer ohne bezahlt zu haben. Der

Taxifahrer erlitt hierbei eine Platzwunde und wurde mit einem Rettungswagen in

ein Mannheimer Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er von

dort wieder entlassen werden. Aufgrund der vorliegenden Beschreibungen konnten

die beiden flüchtigen Täterverdächtigen nach kurzer Zeit im innerstädtischen

Bereich durch die Polizei festgenommen werden. Die anschließenden polizeilichen

Überprüfungen ergaben bei dem 25-Jährigen ein Alkoholwert von 0,6 Promille und

bei dem 26-Jährigen von über 1,8 Promille. Bei ihm wurde anschließend eine

polizeiärztliche Blutentnahme durchgeführt. Beide Tatverdächtigen wurden nach

der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen. Nach

Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer Strafanzeige

an die Staatsanwaltschaft.

Mannheim-Neckarau: Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten und verunfallt mit Streifenwagen // Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) – Am Mittwochmittag gegen 13:00 Uhr versuchte ein Rollerfahrer

auf der Casterfeldstraße vor einer Polizeistreife zu flüchten und kollidierte

mit dem Streifenwagen. Der Rollerfahrer sollte einer Verkehrskontrolle

unterzogen werden, als er plötzlich Gas gegeben hatte, über eine rote Ampel fuhr

und so versuchte, zu flüchten. Die Beamten überholten den Roller und reduzierten

die Geschwindigkeit. Aufgrund defekter Bremsen des Motorrollers konnte der

Fahrer nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Heck des

Streifenwagens. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Mann. Wieso er vor den

Polizisten flüchten wollte, ist derzeit noch unklar.

Mannheim-Seckenheim: IPad und Sonnenbrille aus Auto entwendet

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag, gegen 20 Uhr, und Dienstag, gegen

08 Uhr, schlug in der Maxauer Straße ein bislang unbekannter Täter die

Seitenscheibe eines geparkten Toyotas ein und entwendete daraus unter anderem

ein IPad sowie eine hochwertige Sonnenbrille. Insgesamt entstand ein Sachschaden

von mehr als 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/48973 beim Polizeiposten Mannheim-Seckenheim zu melden.

Mannheim-Jungbusch: Kleinkind rennt über Fahrbahn und wird leicht verletzt

Mannheim-Jungbusch (ots) – Am Dienstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger

mit seinem Kleintransporter die Hafenstraße in Fahrtrichtung Parkring, als in

Höhe der Hausnummer 48 plötzlich ein vier Jahre altes Kleinkind über die

Fahrbahn rannte. Dieses hatte sich kurz zuvor von der Hand seines Vaters

losgerissen, weil es auf dem gegenüberliegenden Gehweg ein weiteres

Familienmitglied erblickte. Trotz der Tatsache, dass der 55-jährige Fahrer des

Kleintransporters umgehend eine Gefahrenbremsung einleitete, kam es zwischen dem

4-Jährigen und dem Fahrzeug noch zu einer Berührung. Das Kleinkind wurde hierbei

leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Ein Transport in eine Klinik

war aber glücklicherweise nicht erforderlich. Ein Sachschaden entstand nicht.