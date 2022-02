Sankt Leon Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl an Sattelzug

Stankt Leon Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf

Dienstag, zwischen 22 und 07 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter auf dem

beleuchteten Lkw-Stellplatz des Parkplatzes „Bucheneck“ auf der BAB 6, das

Steuergerät eines Kühlaufliegers im Wert von ca. 1.100 Euro. Die Box, in der

sich das Steuergerät befunden hat, befand sich an der Stirnseite des

Sattelaufliegers. Der 54-jährige polnische Lkw-Fahrer ruhe während des

Diebstahls in seinem Fahrzeug und bemerkte den Diebstahl nicht.

Wiesloch: Schockanrufe überschwemmen am Mittwochnachmittag die Stadt und Ortsteile; Polizei warnt eindringlich vor Geld- oder Schmuckübergaben an der Haustür

Wiesloch (ots) – Im Laufe des Mittwochnachmittages werden die Stadt Wiesloch

sowie die Ortsteile Baiertal und Dielheim mit sogenannten Schockanrufen

überschwemmt. Bislang (Stand: 15.30 Uhr) gingen 12 Anrufe beim Polizeirevier

Wiesloch ein. Meist wurden ältere Menschen angerufen, wobei eine weinerliche,

weibliche Stimme sich als vermeintliche Tochter/Enkelin erklärte, sie hätte

einen Unfall verursacht und bräuchte mehrere zehntausend Euro als Kaution, um

eine Haft abzuwenden. In allen Fällen erkannten Angerufenen die betrügerische

Masche und legten auf.

Dass Polizeirevier Wiesloch rechnet im Laufe des Mittwochs mit weiteren

ähnlichen Anrufen in Wiesloch und der Umgebung. Zeugen, denen in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Laufe des

Mittwochnachmittags aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 oder jeder andren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus bitten die Ermittler, folgende Hinweise zu beherzigen:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen
Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen
fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder
anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder

anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an
unbekannte Personen.

unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie
unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen

Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der

Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen

entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta
Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter
Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines
Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter

Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und
andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der
Bank oder im Bankschließfach.

andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der

Bank oder im Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann.

Die Beratungen sind kostenlos!!!

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Auto nach Verkehrsunfall auf der Fahrzeugseite liegengeblieben – Pressemeldung Nr. 2

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Mittwochmittag in Ladenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer

verletzt wurde. Ein 54-jähriger Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem Mercedes auf

der Daimlerstraße in Richtung Benzstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die

Benzstraße nahm er einer 83-jährigen Smart-Fahrerin, die in Richtung Heddesheim

unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Dadurch schleuderte der

Smart über eine Verkehrsinsel, überschlug sich und blieb schließlich auf der

Fahrerseite liegen. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet hatten, eilten der

83-Jährigen zu Hilfe und stellten das Fahrzeug wieder auf die Räder. Durch die

Freiwillige Feuerwehr Ladenburg wurde die Frau schließlich aus dem Auto befreit.

Nach medizinischer Erstversorgung wurde die 83-Jährige zur Untersuchung und

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit befindet sich die Seniorin,

nach Auskunft der behandelnden Ärzte, in kritischem Zustand.

Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Höhe des

entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Auto nach Verkehrsunfall auf dem Dach liegengebliegen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten

Person ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Benz-Straße in Ladenburg. Dabei

soll sich ein Fahrzeug überschlagen haben und auf dem Dach liegengeblieben sein.

Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die Unfallaufnahme dauert

momentan noch an. Verkehrsbeeinträchtigungen sind bislang nicht feststellbar.

Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr

Mannheim (ots) – Im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme der Hochschule der Polizei

in Böblingen führte das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag, in der Zeit

zwischen 12 Uhr und 16 Uhr auf der A 6 bei Sinsheim Schwerpunktkontrollen des

gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch.

Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen auf der

Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd (Fahrtrichtung Heilbronn) lag auf der

Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Dabei kontrollierten die

eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 30 Fahrzeuge

und deren Fahrer, von denen 9 beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine

Beanstandungsquote von fast 30 Prozent.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

9 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier

wurden insgesamt rund 1.000 Euro an Sicherheitsleistungen

einbehalten

wurden insgesamt rund 1.000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten 5 Fahrer hatten ihre Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert

1 Anzeige wegen Zuwiderhandlung gegen güterverkehrsrechtliche

Vorschriften

An den Kontrollen waren neben Beamten der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums

Mannheim auch 25 Schulungsteilnehmer, 12 Polizeibeamte aus dem gesamten Land und

Dozenten der Hochschule sowie Sachbearbeiter der Gewerbeaufsichtsämter der

unteren Verwaltungsbehörden, beteiligt. Neben der Fortbildung dienten die

Kontrollen auch dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch zwischen

Polizeivollzugsdienst und Verwaltungsbehörden.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt die Bedeutung solcher Maßnahmen zur Hebung der

Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit

gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Hockenheim/BAB 61: Polstersessel auf der Autobahn verursacht Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Hockenheim/BAB 61 (ots) – Ein verlorener Polstersessel verursachte am

Dienstagabend auf der A61 bei Hockenheim einen Verkehrsunfall. Ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer hatte den Sessel beim Transport nicht ordnungsgemäß gegen

Herabfallen gesichert, als er kurz vor 21 Uhr die A 61 in Richtung Speyer

befuhr. Zwischen der Anschlussstelle Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer,

kurz vor der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, fiel der Sessel vom Fahrzeug auf

die Fahrbahn. Dabei wurde dieser komplett zerstört und die Einzelteile

verteilten sich auf einer Strecke von rund 200 Metern auf allen Fahrspuren. Ein

nachfolgender 55-jähriger Mann bemerkte die Sesselteile zu spät und überfuhr sie

mit seinem VW Golf. Dabei wurde der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt. Der

Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Sesselteile wurden durch Polizeibeamte von der Fahrbahn entfernt. Inwiefern

weiterer Verkehrsteilnehmer durch die Trümmer des Sessels gefährdet oder

geschädigt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verlierer des Sessels gegen können sowie

weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.:

06227/35826-0 zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßliches Diebesgut gefunden – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mutmaßliches Diebesgut wurde am

Montagnachmittag in einem Feldgebiet bei Heddesheim aufgefunden.

Ein Zeuge informierte kurz vor 16 Uhr die Polizei in Ladenburg, da er an der

L631, in einem Gebüsch gegenüber der Zufahrt zum Gut Neuzenhof einen Skisack und

einen Rucksack gefunden hätte. Am Freitag zuvor hätten sich die Gegenstände noch

nicht in dem Gebüsch befunden. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit durch eine

Polizeistreife konnten schließlich vier Skisäcke sowie ein Rucksack aufgefunden

werden. In den Skisäcken befanden sich insgesamt vier Paar Ski (drei Paar der

Marke Völkl und ein Paar der Marke Head) und zwei Paar Stöcke der Marke Head. In

dem Rucksack der Marke Fischer befanden sich neben diversen Bekleidungsstücke

auch Hygieneartikel. Möglicherweise handelt es sich dabei um Diebesgut, dessen

sich eine noch unbekannte Person entledigen wollte.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen hinsichtlich der Ablage der Gegenstände an

der Örtlichkeit gemacht haben bzw. Geschädigte, denen solche Sportgeräte

entwendet worden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ladenburg

unter der Rufnummer 06203/9305-0 zu melden.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flüchtet; Polizei ermittelt und sucht Zeugen; Korrektur der Unfallörtlichkeit

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag im Zeitraum von 11:15 Uhr

bis 14:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in

der Straße „Blütenweg“ geparkten roten Audi und entfernte sich im Anschluss

unerlaubt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der

64-jährige Audi-Fahrer stellte seinen Wagen am Dienstagmorgen in Höhe der

Hausnummer 47 am dortigen Fahrbahnrand ab. Als er dann gegen Nachmittag zu

seinem PKW zurückkehrte, entdeckte er die Beschädigungen am vorderen linken

Kotflügel seines Wagens. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch

nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es sich bei dem

Unfallverursacher um ein Fahrzeug mit gelber Lackierung handeln.

Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Unfallgeräusche wahrgenommen haben

sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

beim Polizeiposten Schriesheim, unter der Tel.: 06203 61301 zu melden.

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Dielheim (ots) – Am Dienstagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, verunfallten im

Kreuzungsbereich Rauenberger Straße / Rathausstraße ein 39-jähriger BMW-Fahrer

mit einem 29-jährigen Opel-Fahrer.

Der BMW-Fahrer wollte von der Rathausstraße auf die Rauenberger Straße

auffahren, als er den auf der Rauenberger Straße fahrenden Opel-Fahrer übersah

und mit diesem zusammenstieß. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide

Autos mussten abgeschleppt werden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Polizei ermittelt nach Angriff in Straßenbahn wegen Körperverletzung und sucht Zeugen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es

in der Straßenbahn der Linie 23 von Leimen nach Handschuhsheim zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren unbekannten männliche Personen

und einem 29-jährigen Fahrgast.

Die unbekannten jungen Männer stiegen an der Haltestelle Georgi-Marktplatz in

die Bahn ein und schlugen aus bislang unbekannten Gründen, unter anderem mit

einem Schlagstock, auf den Heranwachsenden ein. Der Angriff dauerte nur kurz.

Anschließend verließ die Gruppierung die Bahn wieder und entfernte sich in

Richtung St. Ilgener Straße.

Eine durch die verständigte Polizei sofort veranlasste Fahndung nach den

unbekannten Angreifern blieb ohne Erfolg. Einer der jungen Männer soll mit einem

grauen Langarmshirt und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen sein.

Der 19-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Die Schwellung im

Mund-/Nasen-Bereich sowie die aufgeplatzte Lippe wurden vor Ort notärztlich

versorgt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen

in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der Polizeiposten in Leimen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zum Tathergang geben

können, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222 5709-0, in Verbindung

zu setzen.

Gemeinsame Pressemitteilung zu Festnahmen in Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs im Zusammenhang mit Corona-Testzentren

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei der Staatsanwaltschaft

Mannheim sind zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen

Betrugs in mehreren Fällen gegen insgesamt sechs Beschuldigte im Zusammenhang

mit von Juni 2021 bis November 2021 getätigten Abrechnungen von mutmaßlich nicht

erbrachten Tests in Testzentren in Mannheim und Heidelberg anhängig. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand wurden ca. 3,3 Millionen Euro zu Unrecht gegenüber

der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) abgerechnet und

vereinnahmt. Ein Betrag in Höhe von rund 752.000 Euro wurde durch einen

Beschuldigten an die Kassen-ärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW)

zurückgezahlt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim konnte einen weiteren Betrag in

Höhe von rund 800.000 Euro sicherstellen.

Am 28.01.2022 vollzog die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg mehrere

Durchsuchungsbeschlüsse in Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen und Ludwigshafen

und nahm drei Personen fest. Bei der Durchsuchung von sieben Objekten wurde

umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die Haftbefehle wegen Flucht- bzw. Verdunklungsgefahr gegen drei Beschuldigte

wurden vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim in Vollzug gesetzt

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel durch die Beamten der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauert an.

Sinsheim-Hilsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Auto – Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) – Am Montag zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr beschädigte ein

bislang unbekannter Täter einen Opel, der auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle

abgestellt war.

Ein aufmerksamer Anwohner nahm auf der Straße Klopfgeräusche wahr und

beobachtete einen Jungen, der mehrfach auf die Windschutzscheibe des Opels

schlug.

Als der Zeuge zu dem Parkplatz ging, um nach dem Rechten zu schauen, stellte er

fest, dass die Windschutzscheibe beschädigt war. Der Täter konnte unerkannt

flüchten.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 14 Jahre alt, kräftige Statur, trug eine

schwarze Baseballmütze mit orangefarbenem Emblem, eine Mund-Nasen-Bedeckung

sowie eine dunkle Jacke.

Der Polizeiposten Angelbachtal sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter

geben können und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 07265/911200 zu

melden.